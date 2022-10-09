Montreal Gazette: В Канаде задержали подозреваемого в стрельбе, жертвой которого стал россиян

Подозреваемый в стрельбе в канадском Эстреле, в ходе которой пострадал в том числе россиянин, сообщает Montreal Gazette.

Издание сообщает, что арестован 53-летний мужчина, в ближайшее время ему предъвят обвинение, сообщает РИА «Новости».

Три человека пострадали в результате стрельбы в канадском Эстереле, в том числе выходец из России. 54-летний Валерий Тарасенко, пострадавший в ходе стрельбы. Он, как утверждается, был знаком с уроженкой Украины Инной Ящининой, выдававшей себя за наследницу Ротшильдов.

Ящинина в свою очередь рассказала, что Тарасенко первоначально наняла ее, чтобы она присматривала за его несовершеннолетней дочерью. Мужчина якобы забрал ее паспорт и ключи от машины, следил за ней.

Сообщалось, что ФБР расследует действия выдававшей себя за наследницу европейских банкиров уроженки Украины. Женщина в прошлом году посещала дом бывшего президента США Дональда Трампа.