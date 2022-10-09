Россиянин стал донором костного мозга для больного лейкемией итальянца

Пациент онкологического отделения больницы итальянского города Реджо-Калабрия получил костный мозг от донора из России, пишет местная газета Corriere della Calabria.

Мужчине 55 лет, который сражался с тяжелой формой лейкемии, требовалось сложное лечение, требующее пересадку костного мозга. Благодаря международной базе данных, единственным идеально подходящим ему донором оказался житель некого российского региона, расположенного в пяти часах лета от Москвы. Ни имя донора, ни его город итальянские издания не раскрывают, передает РИА «Новости».

Перевозка столь ценного груза столкнулась с международными реалиями: отсутствие прямых перелетов между Россией и Италией и невозможность получить визы в сжатые сроки привели врачей обеих стран к единственному возможному решению.

Местом встречи российского и итальянского курьеров стал Стамбул, куда врач из России прибыл в два часа ночи после пересадок на родине. В четыре утра донорский орган уже получил итальянский курьер, который затем вылетел первым же возможным рейсом в Италию.

Уже в послеобеденное время следующего дня груз попал в руки хирургов города на юге Италии, которые смогли сразу перейти к пересадке.

Координатор региональных программ трансплантации Массимо Мартино заявил изданию il Messaggero, что российские коллеги сильно помогли, это было невероятное сотрудничество. По его словам, они не занимались техническими и дипломатическими вопросами, но если все прошло хорошо, это означает, что множество организаций внесли свой вклад в это «правильное дело».