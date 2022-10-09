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Россиянин стал донором костного мозга для больного лейкемией итальянца
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Пациент онкологического отделения больницы итальянского города Реджо-Калабрия получил костный мозг от донора из России, пишет местная газета Corriere della Calabria.
Мужчине 55 лет, который сражался с тяжелой формой лейкемии, требовалось сложное лечение, требующее пересадку костного мозга. Благодаря международной базе данных, единственным идеально подходящим ему донором оказался житель некого российского региона, расположенного в пяти часах лета от Москвы. Ни имя донора, ни его город итальянские издания не раскрывают, передает РИА «Новости».
Перевозка столь ценного груза столкнулась с международными реалиями: отсутствие прямых перелетов между Россией и Италией и невозможность получить визы в сжатые сроки привели врачей обеих стран к единственному возможному решению.
Местом встречи российского и итальянского курьеров стал Стамбул, куда врач из России прибыл в два часа ночи после пересадок на родине. В четыре утра донорский орган уже получил итальянский курьер, который затем вылетел первым же возможным рейсом в Италию.
Уже в послеобеденное время следующего дня груз попал в руки хирургов города на юге Италии, которые смогли сразу перейти к пересадке.
Координатор региональных программ трансплантации Массимо Мартино заявил изданию il Messaggero, что российские коллеги сильно помогли, это было невероятное сотрудничество. По его словам, они не занимались техническими и дипломатическими вопросами, но если все прошло хорошо, это означает, что множество организаций внесли свой вклад в это «правильное дело».
Baza: Стал известен груз взорвавшейся на Крымском мосту фуры
В грузовике, который взорвался на Крымскому мосту, перевозилась пленка по заказу компании «ТЭК-34», которую водитель должен был доставить в Симферополь.
Как сообщает Telegram-канал Baza, водитель Махир Юсубов нашел заказ через биржу для перевозчиков, в документах на груз была указана пленка весом 21 тонну. Пленка была уложена на палеты, за работу водитель должен был получить 48 тыс. рублей.
До этого Юсубов не работал с этой компанией, отмечается в сообщении.
Также утверждается, что фура была оформлена на племянника водителя. Он переоформил документы из-за аварии с бензовозом, в которую попал рядом с Казанью. Чтобы машину не арестовали за долги, он записал ее на племянника.
Ранее СМИ писали, что водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет, он не знал о готовящемся теракте.
Депутат Толстой призвал разрушить на Украине мосты, электростанции и все дороги из Польши
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Зампред Госдумы, депутат «Единой России» Петр Толстой заявил, что России придется вколотить Украину в XVIII век. Он добавил, что «потом, после победы, все восстановим».
Петр Толстой считает, что ответ должен быть максимально жестким: мосты, электростанции, все дороги из Польши, штабы и правительственные убежища. Нам придется вколотить Украину в XVIII век. Потом, после победы, все восстановим, написал Толстой в своем Telegram-канале.
Толстой признал, что ему жалко украинцев. Но, по его словам, надо понять: текущее состояние, когда идет операция и наши парни воюют, а где-то организовывают праздники и салюты, уже затянулось. Толстой призвал «собраться и начать» – и плевать на Запад, поскольку сейчас важнее мобилизация в сознании русского человека. «Только так Победа будет за нами!» – заверил Толстой.
Напомним, утром субботы на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в Крым. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. Уже вечером субботы железнодорожное движение на Крымском мосту было восстановлено. Ремонтные работы идут круглосуточно в две смены.
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Global Times: Взрыв на Крымском мосту открыл «ящик Пандоры»
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Взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на «Северных потоках», открывает «ящик Пандоры» в плане уничтожения гражданской инфраструктуры. Мир будет вынужден столкнуться с растущими угрозами безопасности, заявили китайские эксперты в государственной газете Global Times.
По мнению научного сотрудника Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэна, повреждение Крымского моста и диверсия на «Северных потоках» – это действия, «окрашенные терроризмом», которые являются признаком того, что «соответствующие стороны нарушают правила и игнорируют военную этику, что ведет к дальнейшей эскалации конфликта», передает РИА «Новости».
По его словам, в к перспективе конфликт обострится, а враждебность между Россией и Украиной достигнет предела. По словам Цуй Хэна, как только диверсии на базовой инфраструктуре станут нормой в этом конфликте, весь остальной мир также столкнется с растущими рисками безопасности.
Global Times, резюмируя мнения экспертов, отмечает, что взрыв на Крымском мосту «открывает ящик Пандоры по уничтожению гражданской и ключевой инфраструктуры».
Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань заявил, что влияние повреждения моста на ход конфликта будет «довольно ограниченным», так как обеспечение и транспортировка сил для армии России осуществляется не с полуострова.
Напомним, после теракта на Крымском мосту в рекордные сроки удалось восстановить автомобильное и железнодорожное сообщение, чему способствовала заложенная в проект феноменальная устойчивость конструкции.
В Госдуме назвали причину отказа Киргизии от учений ОДКБ
Депутат Госдумы Затулин: Киргизия пытается дистанцироваться от России из-за страха санкций Запада
Бишкек пытается «дистанцироваться от России» и избежать санкций, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя решение Киргизии отменить учения «Нерушимое братство» в рамках ОДКБ.
Как заявил Затулин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», Киргизия ловит сигналы, идущие от Запада, с которым не планирует портить отношения. По словам депутата, Бишкек анализирует, насколько Россия сильна и насколько в состоянии победить Украину. По словам Затулина, поскольку с этим в последнее время не заладилось, в Киргизии посчитали, что можно дистанцироваться от России в текущей ситуации.
При этом Затулин отметил, что это не решающий шаг к разрыву, но своеобразная игра, идущая во всем мире, чтобы не попасть под западные санкции.
Ранее в Киргизии приняли решение отменить проведение командно-штабных учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство – 2022», не уточнив причины такого решения.
Украинка с собаками не захотела съезжать от приютившей ее пары в Англии
Приехавшая в Англию с четырьмя собаками украинка Власова возражает против требования приютившей ее пары покинуть их дом
Беженку из Харькова Анфису Власову с четырьмя собаками приютила семейная пара в Англии, но когда хозяева дома попросили украинку съехать, она начала жаловаться в различные организации и СМИ.
Sun пишет, что в Великобританию Власова добралась через Польшу. В Англии ее по программе «Дома для Украины» приютила семейная пара из деревни рядом с городом Ридинг. 41-летняя женщина жила там полгода, после чего хозяева захотели, чтобы она съехала, передает РИА «Новости».
Однако Власова отказалась и стала засыпать жалобами различные организации и СМИ. Власова заявила, что «уже знает это место». По словам Власовой, «сложно было приспособиться», но ей «это удалось», поэтому она «хотела бы остаться». Украинка не смогла найти приют у других жителей Ридинга, в церкви и местной администрации ей также не смогли помочь.
Напомним, в Европе уже привыкли пользоваться рабочей силой, прибывающей с Украины. Однако после начала российской спецоперации, хотя в Европу и хлынул поток беженцев, число украинцев, готовых работать на европейцев, сократилось.
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МИД рассказал об участии США в «опосредованной войне» против России
Глава департамента стран СНГ МИД Полищук указал на американские ориентировки по ведению боевых действий для Украины
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Даже на Западе многие специалисты указывают, что США ведут на Украине «опосредованную войну» с Россией, помогая Киеву, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук указал, что США накачивают Украину тяжелым вооружением, передают Киеву разведывательные данные с военных и коммерческих спутников, оказывают помощь в вербовке иностранных наемников и дают ориентировки по ведению боевых действий. Как заявил Полищук, такая поддержка Украины делает Вашингтон участником конфликта, передает ТАСС.
Кроме того, США подталкивают своих партнеров к участию в военной помощи Украине. Так, Франция и Германия планируют увеличить военно-техническую помощь Киеву, Великобритания поставила на поток обучение украинских военных, к этой деятельности привлекаются также инструкторы из Польши, Канады, Новой Зеландии и других стран, сказал Полищук. Он отметил, что и Евросоюз намерен создать миссию по оказанию военной помощи Украине, что будет означать усиление прямой вовлеченности ЕС в конфликт.
Напомним, новый пакет американской военный помощи Киеву включает, в частности, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийские системы, боеприпасы и 200 единиц легкой бронетехники.
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Жителя Швейцарии шесть раз ударили ножом в очереди на автозаправке во Франции
Приехавший из Швейцарии 33-летний мужчина получил шесть ударов ножом в очереди на автозаправку во Франции, сообщают СМИ.
Драка произошла у коммуны Сен-Жюльен-ан-Женевуа. Местный 20-летний житель решил, что приехавший из Швейцарии водитель нарушает очередь и шесть раз ударил его ножом, после чего попытался скрыться. Нападавший задержан, получивший ножевые ранения мужчина госпитализирован. Открыто расследование по факту покушения на убийство, передает РЕН ТВ со ссылкой на радио France Bleu.
Figaro со ссылкой на данные министерства энергетического перехода Франции сообщает, что в субботу проблемы с поставками топлива были зафиксированы примерно на 20% автозаправочных станций по всей стране. Из-за проблем с поставками топлива на АЗС выстраивались длинные очереди, передает РИА «Новости».
Напомним, во Франции проходит забастовка сотрудников компании TotalEnergies, которая привела к дефициту топлива на заправочных станциях.
РБК: Водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика использовали вслепую
Водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет
Водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет, он не знал о готовящемся теракте, сообщает РБК.
По словам собеседника в силовых структурах, водителя использовали вслепую, то есть, предположительно, он не знал о запланированном теракте. На месте работают взрывотехники местного управления ФСБ, пытаются установить характер и происхождение взрывчатки, передает РБК.
Ранее в СК сообщили, что житель Краснодарского края владеет грузовым автомобилем, взорвавшимся на Крымском мосту, сейчас изучается маршрут его передвижения и документы, по месту жительства мужчины идут следственные действия.
New York Times: За нападением на Крымский мост стоит Украина
Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Украины.
По данным The New York Times, высокопоставленный украинский чиновник подтвердил сообщения российской стороны о том, что за нападением стояла Украина. Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за правительственного запрета на обсуждение взрыва, добавил, что спецслужбы Украины организовали его, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту, отметили в издании.
Ранее китайские эксперты в государственной газете Global Times сообщили, что взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на «Северных потоках», открывает «ящик Пандоры».
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ по всей линии фронта
Минобороны: Отражены атаки ВСУ на Купянском, Луганском, Запорожском и Андреевском направлениях
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Российские военные отразили все атаки Вооруженных сил Украины на Купянском, Луганском, Запорожском и Андреевском направлениях, на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях в результате понесенных потерь противник наступательных действий не предпринимал, заявили в Минобороны.
В Telegram-канале Минобороны говорится, что на Купянском направлении противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад войск Украины, усиленных иностранными наемниками, предпринимал безуспешные попытки прорыва обороны войск РФ в направлении населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики.
Отмечается, что все атаки противника отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин.
В ведомстве добавили, что в результате огневого поражения выдвигавшихся резервов 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области российскими войсками уничтожено около 60 украинских военнослужащих, два танка и три бронеавтомобиля.
Кроме того, на Краснолиманском направлении ВСУ вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали, указали в Минобороны.
В сообщении говорится, что в районах населенных пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка Луганской народной республики обнаружены и огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 17 боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль.
В Минобороны подчеркнули, что на Луганском направлении отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Белогоровка Луганской народной республики, Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артемовск и Зайцево Донецкой народной республики. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей.
На Запорожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления на позиции российских войск в районах населенных пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка Донецкой народной республики. Все атаки подразделениями российских войск отражены. Уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
Кроме того, указали в ведомстве, высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД Украины в районе города Запорожье.
Отмечается, что на Николаево-Криворожском направлении в результате понесенных значительных потерь в живой силе и технике противник масштабных наступательных действий не предпринимал. По уточненным данным, только безвозвратные потери личного состава 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, действовавших на Криворожском направлении, превысили 30 процентов списочной численности.
«В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области в результате сосредоточенных ударов российской артиллерии по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ сорвана попытка сосредоточения войск противника. Также нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии украинских войск на огневых позициях в районах населенных пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка Херсонской области», – говорится в сообщении.
В Минобороны сообщили, что потери ВСУ на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронированные машины, семь боевых машин пехоты. Уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб», две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.
В пресс-службе добавили, что на Андреевском направлении российскими войсками отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ из районов населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод Херсонской области. Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля.
Накануне в Минобороны сообщили, что ударом ВКС уничтожен штаб иностранных наемников в Запорожье.
Народная милиция ДНР сообщила о взятии опорного пункта в Первомайском
Народная милиция ДНР: Взят под контроль опорный пункт на окраине села Первомайское
Силы ДНР заняли опорный пункт на окраине села Первомайское, сообщили в Народной милиции ДНР.
Первомайское располагается в 10 км от северо-западной оконечности Донецка. Силы ДНР на этом направлении наступление из села Пески.
По сообщению милиции, штурмовая группа 3 стрелкового батальона 100 гвардейской бригады заняла и зачистила позиции ВСУ в районе Первомайского, передает РИА «Новости».
Ведомство показало видео, на котором с дрона снят артиллерийский обстрел позиций украинских боевиков. После обстрела бойцы ДНР идут в атаку на опорный пункт и занимают его.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате отражения союзными войсками попытки наступления противника в районе села Первомайское уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
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Ремонтные работы на Крымском мосту решено не прерывать на ночь
Хуснуллин велел восстановить освещение на Крымском мосту для ведения ремонтных работ круглосуточно
Ремонтные работы на Крымском мосту решено вести круглосуточно в две смены с максимальной загрузкой, сообщает кабмин по итогам оперативного совещания, которое провел вице-премьер России Марат Хуснуллин.
В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение моста. Хуснуллин подчеркнул, что в первую очередь нужно восстановить барьерные ограждения. Вице-премьер велел безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка. Срок работ назовут после инструментального обследования, которое, вероятно, продлится около суток, после чего хотят проверить физическую нагрузку, передает ТАСС.
Напомним, после теракта на Крымском мосту в рекордные сроки удалось восстановить транспортное сообщение, чему способствовала заложенная в проект феноменальная устойчивость конструкции. Открыто движение автотранспорта по неповрежденной части моста, железнодорожное движение полностью восстановили, уже проехал первый после теракта пассажирский поезд.
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Путин подписал указ об усилении мер защиты в Керченском проливе
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер по защите Керченского пролива
Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым, сообщила пресс-служба Кремля.
Согласно указу, на ФСБ возлагаются полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации, передает ТАСС.
В документе поясняется, что это делается в целях повышения эффективности мер защиты транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
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Премьер Эстонии пожаловалась на «усталость от войны»
Европейским странам все сложнее сохранять единую позицию в вопросе санкций против России, заявила глава правительства Эстонии Кая Каллас.
Каллас связывает это с «усталостью от войны», а также ростом внутриполитических проблем. Кроме того, по ее словам, новые санкции становится сложнее вводить, поскольку осталось немного сфер, где их еще можно применить. «Это создает проблему», – приводит слова премьера ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Напомним, ЕС принял новый пакет санкций против России, который начал действовать с пятницы. В частности, восьмой пакет санкций предусматривает лимит цен на российскую нефть.
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Россия отказалась обсуждать с Украиной итоги референдумов
Глава департамента стран СНГ МИД Полищук отметил готовность Москвы к переговорам с Киевом, но не по вопросу референдумов
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Москва готова вести переговоры с Киевом, но не собирается обсуждать тему возвращения в состав России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам состоявшихся там референдумов, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук указал, что восемь лет Россия сама была посредником между Киевом и Донбассом в вопросе выполнения Минских соглашений, но теперь уже ясно, что Украина просто тянула время и готовилась решить конфликт силовым путем. Сейчас нет недостатка в странах, которые предлагают посредничество в переговорах России и Украины, передает ТАСС.
Полищук заявил, что страны, которые хотят стать посредниками, должны убедить Украину прекратить боевые действия, которые Киев начал в 2014 году. Россия готова вернуться к переговорам, но выбор жителей новых российских регионов не обсуждается – Киев должен принять их решение воссоединиться с Россией.
В МИД напомнили, что Киев уже выражал готовность согласиться на нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус, демилитаризацию и денацификацию Украины в обмен на гарантии безопасности, но по указке Запада прервал переговоры. Решение президента Украины Владимира Зеленского объявить невозможными переговоры с президентом России Владимиром Путиным лишено здравого смысла, заявил Полищук. По его словам, «чем больше откладываются переговоры, тем дальше сдвигается их отправная точка, причем не в пользу Киева».
Напомним, население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на референдумах проголосовало за возвращение их регионов в состав России. 5 октября глава российского государства Владимир Путин утвердил принятие четырех новых регионов в состав России и назначил глав новых территорий.
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