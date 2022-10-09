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Автомобильное движение запущено по двум полосам Крымского моста
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о запуске движения по двум автомобильным полосам Крымского моста
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Движение по двум автомобильным полосам Крымского моста запущено, там налажено освещение и нанесена новая разметка, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
В своем Telegram-канале Хуснуллин написал, что до этого мост работал в реверсивном режиме.
Он также отметил, что на автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждения, теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее.
Вице-премьер уточнил, что обследование поврежденной части моста еще продолжается.
Он поблагодарил строителей, которые работают круглосуточно, и всех специалистов силового блока, которые помогают в организации работ по восстановлению моста.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение по автомобильной части Крымского моста пока будет доступно только для легковых автомобилей.
В США указали на причастность СБУ к взрывам на Крымском мосту
The Washington Post: Украинские спецслужбы стоят за взрывом на Крымском мосту
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Украинские спецслужбы стоят за взрывом на Крымском мосту, несмотря на отсутствие официального заявления, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Киеве.
Источник издания в украинском правительстве сообщил, что спецслужбы Украины причастны к произошедшему ЧП, хотя официального заявления об этом не было. Газета указывает, что Киев воздержался от заявления о том, что он несет ответственность за взрывы на Крымском мосту, даже несмотря на то, что чиновники откровенно радовались взрывам и насмехались над Москвой. Украинское правительство написало в Twitter: «больной ожог», пишет The Washington Post.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что произошедшее на Крымском мосту – лишь «начало», так как все «незаконное» должно быть уничтожено, а «все российское оккупационное — изгнано».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция на ЧП на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру.
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Global Times: Взрыв на Крымском мосту открыл «ящик Пандоры»
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Взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на «Северных потоках», открывает «ящик Пандоры» в плане уничтожения гражданской инфраструктуры. Мир будет вынужден столкнуться с растущими угрозами безопасности, заявили китайские эксперты в государственной газете Global Times.
По мнению научного сотрудника Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэна, повреждение Крымского моста и диверсия на «Северных потоках» – это действия, «окрашенные терроризмом», которые являются признаком того, что «соответствующие стороны нарушают правила и игнорируют военную этику, что ведет к дальнейшей эскалации конфликта», передает РИА «Новости».
По его словам, в к перспективе конфликт обострится, а враждебность между Россией и Украиной достигнет предела. По словам Цуй Хэна, как только диверсии на базовой инфраструктуре станут нормой в этом конфликте, весь остальной мир также столкнется с растущими рисками безопасности.
Global Times, резюмируя мнения экспертов, отмечает, что взрыв на Крымском мосту «открывает ящик Пандоры по уничтожению гражданской и ключевой инфраструктуры».
Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань заявил, что влияние повреждения моста на ход конфликта будет «довольно ограниченным», так как обеспечение и транспортировка сил для армии России осуществляется не с полуострова.
Напомним, после теракта на Крымском мосту в рекордные сроки удалось восстановить автомобильное и железнодорожное сообщение, чему способствовала заложенная в проект феноменальная устойчивость конструкции.
РБК: Водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика использовали вслепую
Водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет
Водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет, он не знал о готовящемся теракте, сообщает РБК.
По словам собеседника в силовых структурах, водителя использовали вслепую, то есть, предположительно, он не знал о запланированном теракте. На месте работают взрывотехники местного управления ФСБ, пытаются установить характер и происхождение взрывчатки, передает РБК.
Ранее в СК сообщили, что житель Краснодарского края владеет грузовым автомобилем, взорвавшимся на Крымском мосту, сейчас изучается маршрут его передвижения и документы, по месту жительства мужчины идут следственные действия.
New York Times: За нападением на Крымский мост стоит Украина
Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Украины.
По данным The New York Times, высокопоставленный украинский чиновник подтвердил сообщения российской стороны о том, что за нападением стояла Украина. Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за правительственного запрета на обсуждение взрыва, добавил, что спецслужбы Украины организовали его, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту, отметили в издании.
Ранее китайские эксперты в государственной газете Global Times сообщили, что взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на «Северных потоках», открывает «ящик Пандоры».
Ремонтные работы на Крымском мосту решено не прерывать на ночь
Хуснуллин велел восстановить освещение на Крымском мосту для ведения ремонтных работ круглосуточно
Ремонтные работы на Крымском мосту решено вести круглосуточно в две смены с максимальной загрузкой, сообщает кабмин по итогам оперативного совещания, которое провел вице-премьер России Марат Хуснуллин.
В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение моста. Хуснуллин подчеркнул, что в первую очередь нужно восстановить барьерные ограждения. Вице-премьер велел безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка. Срок работ назовут после инструментального обследования, которое, вероятно, продлится около суток, после чего хотят проверить физическую нагрузку, передает ТАСС.
Напомним, после теракта на Крымском мосту в рекордные сроки удалось восстановить транспортное сообщение, чему способствовала заложенная в проект феноменальная устойчивость конструкции. Открыто движение автотранспорта по неповрежденной части моста, железнодорожное движение полностью восстановили, уже проехал первый после теракта пассажирский поезд.
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Путин подписал указ об усилении мер защиты в Керченском проливе
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер по защите Керченского пролива
Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым, сообщила пресс-служба Кремля.
Согласно указу, на ФСБ возлагаются полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации, передает ТАСС.
В документе поясняется, что это делается в целях повышения эффективности мер защиты транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
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Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили
Вице-премьер России Хуснуллин заявил о полном восстановлении железнодорожного движения по Крымскому мосту
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено, все запланированные поезда будем полноценно пропускать, автобусы будут ходить после определения состояния полотна, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Хуснуллин отметил, что все запланированные поезда и пассажирские, и грузовые будут полноценно пропускать по Крымскому мосту, а вот автобусное движение будет начато только после определения его состояния, пока мост открыт только для легковых автомобилей, передает РИА «Новости».
Вице-премьер призвал уменьшить количество поездок на автомобильном транспорте по Крымскому мосту, чтобы не создавать пробок и для проведения ремонтных работ поврежденного участка, автомобильное движение пока открыто в реверсивном режиме по одной полосе.
Также он отметил, что первые результаты обследования разрушенной части Крымского моста будут завтра, поручил составить план-график его восстановления.
Позже Хуснуллин отметил, что паромные переправы будут работать, по мере обследования будет приниматься вопрос – пускать ли на мост и грузовые машины.
«Губернаторам Крыма и Краснодарского края дал поручение информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии моста, чтоб люди понимали какая ситуация, если решат поехать по мосту. Буду ежедневно проводить заседание штаба и оперативно решать все вопросы», – написал вице-премьер в своем Telegram-канале.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что для восстановления поврежденного пролета Крымского моста уже заказан металл, подготовлены строители и проектировщики, сроки окончания ремонта будут понятны в течение суток.
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МИД указал на вхождение Донбасса, Херсонщины и Запорожья в Союзное государство
Глава департамента стран СНГ МИД Полищук подчеркнул включение Донбасса, Херсонщины и Запорожья в Союзное государство
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ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, как ранее Крым, вошли в состав Союзного государства России и Белоруссии, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук подчеркнул, что Крым – неотъемлемая часть не только России, но и Союзного государства. В договоре 1999 года о создании Союзного государства указано, что в него входят государственные территории стран-участников, которые определяются Конституциями.
Как сообщил Полищук, взаимодействие Белоруссии с Крымом развивается в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической областях. Так, в Крыму торгуют товарами из Белоруссии, а жители Белоруссии отдыхают на полуострове наравне с россиянами, передает ТАСС.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.
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Куренков: Действия оперслужб позволили избежать более серьезных повреждений Крымского моста
Оперативные и профессиональные действия оперативных служб позволили предотвратить более серьезные повреждения Крымского моста в результате подрыва грузовика, сообщил глава МЧС России Александр Куренков по итогам облета места происшествия.
Куренков указал, что высокопрофессиональные действия сотрудников обеспечили быструю локализацию огня, а быстрая расцепка состава позволила избежать распространения огня: из 59 вагонов сгорело только девять, тем самым была спасена железнодорожная часть моста от более серьезных повреждений, передает ТАСС.
Глава МЧС отметил, что в ликвидации чрезвычайной ситуации участвовали пожарные расчеты, два пожарных поезда, авиация МЧС и специальная техника. На заседании оперативного штаба Куренков поручил привлечь к ликвидации последствий ЧП силы министерства, необходимые для восстановительных работ.
Ранее в субботу Куренков совершил облет и осмотрел место чрезвычайной ситуации на Крымском мосту, проверил ход работ по ликвидации последствий.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
Поезд с 15 вагонами успешно прошел по Крымскому мосту
Первый состав в тестовом режиме прошел по железнодорожному пролету Крымского моста
Первый поезд с 15-ю вагонами успешно прошел по железнодорожной части Крымского моста после случившего там ЧП, сообщает пресс-служба Крымской железной дороги.
После восстановительных работ по железнодорожной части Крымского моста в тестовом режиме успешно прошел поезд с 15-ю вагонами, говорится в сообщении Крымской железной дороги в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в 17.10 отправились первые поезда из Симферополя и Севастополя в Москву, они проследуют по Крымскому мосту.
До этого движение по Крымскому мосту было открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.
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Хуснуллин оценил ситуацию на Крымском мосту
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о скором восстановлении Крымского моста
Для восстановления поврежденного пролета Крымского моста уже заказан металл, подготовлены строители и проектировщики, сроки окончания ремонта будут понятны в течение суток, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, будут найдены все вопросы и решения, чтобы максимально быстро восстановить полноценную работу Крымского моста. Уже восстановлено (автомобильное) сообщение, никаких рисков нет, передает РИА «Новости».
Хуснуллин заявил, что для восстановления поврежденного пролета Крымского моста уже заказан металл, подготовлены строители и проектировщики, сроки восстановления будут понятны в течение суток.
Также он отметил, что вопрос запуска поездов по Крымскому мосту решится в ближайшее время.
«Мы визуально осмотрели мост. Запущено движение автомобилей по одной полосе. Поставлена задача за ночь подготовить все, чтобы завтра в течение дня запустить движение уже по двум полосам», – отметил Хуснуллин.
Он также заявил, что будет увеличено количество проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост, чтобы пропускать по 100 машин за раз.
Ранее сообщалось, что в 17.10 отправились первые поезда из Симферополя и Севастополя в Москву, они проследуют по Крымскому мосту.
До этого движение по Крымскому мосту было открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились.
Стало известно время отправки первого парома с большегрузами из Керчи в Тамань
Паром с большегрузами может отправиться в Тамань около 20.00
Первый паром с большегрузами отправится из Керчи в Тамань около 20.00–20.30, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Крючков в эфире Соловьев.Live заявил, что находится в порту Керчи на паромной переправе, паромы в готовности. По его словам, начинается погрузка первых большегрузных машин, которые будут перевозиться в порт Кавказ, передает ТАСС.
Как уточнил Крючков, готовы два парома. Они отправятся, когда стихнет ветер. «Первый паром где-то ориентировочно в восемь, может быть, половину девятого вечера отойдет в сторону Кавказского берега», — сказал он.
В Минтрансе России сообщили, что три пассажирских судна вместимостью 100, 200 и 250 пассажиров готовы приступить к работе в Керченском проливе в субботу вечером в случае необходимости.
В министерстве отметили, что два автомобильных парома общей вместимостью до 50 автопоездов, в том числе паром «Керченский-2», начнут работу не позднее утра в воскресенье. Также в Керченский пролив с 12 октября прибудут три железнодорожных парома. Еще два парома вместимостью 45 и 50 вагонов прибудут на линию 15 октября.
Ранее сообщалось, что в 17.10 отправились первые поезда из Симферополя и Севастополя в Москву, они проследуют по Крымскому мосту.
«Желтый» уровень террористической опасности ввели в Темрюкском районе Кубани
Глава Краснодарского края Кондратьев объявил «желтый» уровень террористической опасности в районе Крымского моста
«Желтый» уровень террористической опасности введен в Темрюкском районе Краснодарского края после взрыва на Крымском мосту, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.
Кондратьев заявил, что в связи с введением «желтого» уровня террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края будут повышенные меры безопасности, досмотр, передает РИА «Новости».
Он рекомендовал туристам выбирать другие направления для отдыха, пока не будет полностью восстановлено движение по Крымскому мосту. По словам Кондратьева, тем, кто сейчас уже приехал к мосту и оказался в пробке, окажут поддержку: обеспечат горячим питанием и теплыми вещами.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что произошедшее на Крымском мосту – лишь «начало», так как все «незаконное» должно быть уничтожено, а «все российское оккупационное — изгнано».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция на ЧП на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру.
Перевозчики возобновили продажу билетов на поезда в Крым
Перевозчики возобновили продажу билетов в Крым и обратно на девять поездов
В субботу вечером возобновилась продажа билетов на сегодня и завтра на девять поездов, следующих в Крым и обратно, сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».
«Возобновлена продажа билетов на сегодня и завтра», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Речь идет о поездах №174 из Москвы в Евпаторию, №316 Адлер – Симферополь, №174 Евпатория – Москва, №166 Симферополь – Москва, №426 Симферополь – Кисловодск, №8 Севастополь – Петербург, №28 Симферополь – Москва, №316 Симферополь – Адлер, №76 Симферополь – Омск.
Ранее сообщалось, что в 17.10 отправились первые поезда из Симферополя и Севастополя в Москву, они проследуют по Крымскому мосту.
В Тамани началось заседание штаба по ЧП на Крымском мосту с участием главы МЧС
Заседание штаба по ЧП на Крымском мосту началось в Тамани, в нем принимает участие глава МЧС Александр Куренков.
Ранее Куренков прибыл на место ЧП на Крымском мосту, министр осмотрел место происшествия, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин после поручения президента Владимира Путина подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий.