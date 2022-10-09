В ЛДПР предложили создать Агентство по делам одиночества для психологической помощи

Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Леонов выступил с инициативой создать Агентство по делам одиночества

В России необходимо создать Агентства по делам одиночества для предоставления психологической помощи одиноким гражданам, заявил первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, замглавы думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Леонов отметил, что сегодня в России сложилась «сложная ситуация в психологическом плане», люди напряжены, обеспокоены. По его словам, хорошо, когда у человека есть родные и близкие, друзья, с которыми можно это беспокойство и тревогу пережить, получить поддержку, но к сожалению, есть очень много людей, которые совершенно одиноки, у них нет ни родственников, ни друзей, передает ТАСС.

Он уточнил, что сейчас наблюдается у людей большая потребность в психологической помощи, и очень часто в региональные отделения ЛДПР за бесплатной психологической помощью приходят именно одинокие люди, в связи с этим возникла инициатива создания Агентства по делам одиночества.

На данный момент инициатива находится на стадии обсуждения с экспертами.

По его мнению, оказанием психологической помощи россиянам должна заниматься отдельная структура или служба, а не органы социальной защиты, так как сегодня они «крайне перегружены». Такая служба могла бы выявлять одиноких людей и организовывать их досуг, проводить определенные профилактические мероприятия.