Водоснабжение восстановили в 2 тыс. домов Мариуполя

Директор мариупольского филиала предприятия «Вода Донбасса» Коваль рассказал о восстановлении водоснабжения в городе

Специалисты в настоящее временя обеспечили подачу воды в 2 тыс. многоквартирных домов Мариуполя во всех районах города, сообщил директор мариупольского филиала предприятия «Вода Донбасса» Сергей Коваль.

По словам Коваля, вода подается во все четыре района города. Ей обеспечены 16 школ, 10 больниц, 17 детских садов и 2 тыс. многоквартирных домов, передает ТАСС.

По его словам, Старокрымскую фильтровальную станцию и насосную станцию второго подъема запустили еще в первой половине мая. С середины мая восстановили водоснабжение Октябрьского и Приморского районов.

Коваль добавил, что с мая по сентябрь специалистам компании удалось восстановить работу восьми водопроводных, 21 повысительной и 15 канализационных насосных станций.

Ранее глава Мариуполя Константин Иващенко заявил, что 80% жилых домов в городе будут обеспечены электричеством и водой до завершения сентября.