Германия и Польша решили открыть центры подготовки военных для армии Украины

Евросоюз намерен в центрах подготовки военных для ВСУ, которые будут находиться в Германии и Польше, обучить до 15 тыс. украинских военнослужащих, пишет Welt am Sonntag (WamS) со ссылкой на высокопоставленных дипломатов ЕС и соответствующие резолюции.

По информации издания, согласно решению, принятому в рамках «Комитета по политике и безопасности» (PSK), должны быть быстро созданы соответствующие модули и структуры для обучения. Цель заключается в том, чтобы Украина могла «самостоятельно вести боевые действия по защите территориальной целостности и суверенитета», сообщает газета. В будущем число обучающихся может быть увеличено до 15 тыс. человек и более, передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).

Мандат на проведение учебной миссии будет действовать первоначально в течение двух лет.

Отмечается, что в Польше украинских военных будут обучать защите от химического, биологического и ядерного оружия, медицинской помощи, борьбе с кибератаками. Также программа предусматривает обучение военной логистике, ремонту оружия, ведению боевых действий в городских условиях, вопросы организации противовоздушной обороны и размещения артиллерии.

Издание добавило, что в Германии специальные учебные подразделения будут учить разминированию или тактике ведения войны. Курсы для украинских военных будут организованы и в других странах ЕС. По информации WamS, решение о развертывании новой учебной миссии должны принять министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге 17 октября.

В пятницу руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в скором времени Киев получит помощь в размере 2 млрд евро.