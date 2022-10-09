Сняты последние сомнения в том, что Украина – фашистское государство, подобно гитлеровской Германии. Подобными актами Киев хочет заблокировать наш полуостров с жителями, как немцы пытались устроить блокаду Ленинграда во время ВОВ.
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Германия и Польша решили открыть центры подготовки военных для армии Украины
9 октября 2022, 12:11
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Текст: Валентина Григоренко
Евросоюз намерен в центрах подготовки военных для ВСУ, которые будут находиться в Германии и Польше, обучить до 15 тыс. украинских военнослужащих, пишет Welt am Sonntag (WamS) со ссылкой на высокопоставленных дипломатов ЕС и соответствующие резолюции.
По информации издания, согласно решению, принятому в рамках «Комитета по политике и безопасности» (PSK), должны быть быстро созданы соответствующие модули и структуры для обучения. Цель заключается в том, чтобы Украина могла «самостоятельно вести боевые действия по защите территориальной целостности и суверенитета», сообщает газета. В будущем число обучающихся может быть увеличено до 15 тыс. человек и более, передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Мандат на проведение учебной миссии будет действовать первоначально в течение двух лет.
Отмечается, что в Польше украинских военных будут обучать защите от химического, биологического и ядерного оружия, медицинской помощи, борьбе с кибератаками. Также программа предусматривает обучение военной логистике, ремонту оружия, ведению боевых действий в городских условиях, вопросы организации противовоздушной обороны и размещения артиллерии.
Издание добавило, что в Германии специальные учебные подразделения будут учить разминированию или тактике ведения войны. Курсы для украинских военных будут организованы и в других странах ЕС. По информации WamS, решение о развертывании новой учебной миссии должны принять министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге 17 октября.
В пятницу руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в скором времени Киев получит помощь в размере 2 млрд евро.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
Взорвавшийся грузовик на Крымском мосту принадлежал жителю Кубани
В Следственном комитете назвали владельца взорвавшегося на Крымском мосту грузовика
8 октября 2022, 14:18
Фото: t.me/vzglyad_ru
Текст: Кристина Цыцура
Житель Краснодарского края владеет грузовым автомобилем, взорвавшимся на Крымском мосту, сейчас изучается маршрут его передвижения и документы, по месту жительства мужчины идут следственные действия, сообщила пресс-служба СК России.
«Следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, три человека погибли в результате происшествия на Крымском мосту. Личность погибших сейчас устанавливается.
В США указали на причастность СБУ к взрывам на Крымском мосту
The Washington Post: Украинские спецслужбы стоят за взрывом на Крымском мосту
8 октября 2022, 17:59
Фото: t.me/vzglyad_ru
Текст: Вера Басилая
Украинские спецслужбы стоят за взрывом на Крымском мосту, несмотря на отсутствие официального заявления, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Киеве.
Источник издания в украинском правительстве сообщил, что спецслужбы Украины причастны к произошедшему ЧП, хотя официального заявления об этом не было. Газета указывает, что Киев воздержался от заявления о том, что он несет ответственность за взрывы на Крымском мосту, даже несмотря на то, что чиновники откровенно радовались взрывам и насмехались над Москвой. Украинское правительство написало в Twitter: «больной ожог», пишет The Washington Post.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что произошедшее на Крымском мосту – лишь «начало», так как все «незаконное» должно быть уничтожено, а «все российское оккупационное — изгнано».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция на ЧП на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру.
Названы сроки возобновления движения поездов по Крымскому мосту
В Минтрансе заявили, что движение поездов по Крымскому мосту планируется обеспечить к 20.00.
8 октября 2022, 14:43
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Текст: Вера Басилая
Министерство транспорта России оценило состояние инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, возможность движения поездов планируется обеспечить в субботу к 20.00 по московскому времени, сообщили в ведомстве.
В ведомстве отметили, что проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, уже проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 мск, передает ТАСС.
Кроме того, оператор железнодорожных перевозок в Крым – компания «Гранд сервис Экспресс» – сообщил, что два поезда (№ 8 Севастополь – Санкт-Петербург и № 28 Симферополь – Москва) отправятся в субботу вовремя.
Ранее сообщалось, что к обследованию и восстановлению железнодорожной инфраструктуры Крымского моста привлечены все силы.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились. Возобновила работу Керченская паромная переправа. Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории. Восстановление Крымского моста начнется уже в субботу.
Открыто движение автотранспорта по неповрежденной части Крымского моста
Глава Крыма Аксенов заявил об открытии движения для автомобилей по неповрежденной части моста
8 октября 2022, 16:15
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Текст: Вера Басилая
Движение по Крымскому мосту открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, движение по Крымскому мосту открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. «Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2», – приводит РИА «Новости» слова главы Крыма.
Ранее Министерство транспорта России оценило состояние инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста и заявило, что возможность движения поездов планируется обеспечить в субботу к 20.00 по московскому времени.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились.
Возобновила работу Керченская паромная переправа. Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории. Восстановление Крымского моста начнется уже в субботу.
В Крым налажен транспортный коридор через новые регионы России
Советник главы Крыма Крючков: Налажен сухопутный коридор через новые регионы
8 октября 2022, 13:36
Фото: Zuma\TASS
Текст: Антон Никитин
Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Крючков также сообщил в своем Telegram-канале, что Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов, стратегические нефтехранилища заполнены. Повреждена только одна нитка автомобильной части, две полосы визуально целы, отметил он.
Советник главы Крыма указал на распространение украинских фейков о ЧП на Крымском мосту и призвал доверять только официальной информации.
Напомним, керченская паромная переправа возобновляет работу в субботу. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, пассажирское морское сообщение из Крыма запустят в субботу, а до конца дня может быть запущена автомобильная переправа.
Путин подписал указ об усилении мер защиты в Керченском проливе
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер по защите Керченского пролива
8 октября 2022, 19:53
Текст: Вера Басилая
Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым, сообщила пресс-служба Кремля.
Согласно указу, на ФСБ возлагаются полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации, передает ТАСС.
В документе поясняется, что это делается в целях повышения эффективности мер защиты транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
Первые поезда из Крыма отправились в Москву по Крымскому мосту
Первые два поезда отправились из Севастополя и Симферополя на материк после взрыва на Крымском мосту
8 октября 2022, 17:42
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Текст: Вера Басилая
Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву, они проследуют по Крымскому мосту, сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
В компании заявили, что двухэтажный поезд №28 сообщением Симферополь – Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17.10 согласно графика. Поезд №8 Севастополь – Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17.15. Поезда проследуют по Крымскому мосту, передает ТАСС.
Ранее движение по Крымскому мосту было открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились.
Украинка с собаками не захотела съезжать от приютившей ее пары в Англии
Приехавшая в Англию с четырьмя собаками украинка Власова возражает против требования приютившей ее пары покинуть их дом
9 октября 2022, 01:58
Текст: Антон Антонов
Беженку из Харькова Анфису Власову с четырьмя собаками приютила семейная пара в Англии, но когда хозяева дома попросили украинку съехать, она начала жаловаться в различные организации и СМИ.
Sun пишет, что в Великобританию Власова добралась через Польшу. В Англии ее по программе «Дома для Украины» приютила семейная пара из деревни рядом с городом Ридинг. 41-летняя женщина жила там полгода, после чего хозяева захотели, чтобы она съехала, передает РИА «Новости».
Однако Власова отказалась и стала засыпать жалобами различные организации и СМИ. Власова заявила, что «уже знает это место». По словам Власовой, «сложно было приспособиться», но ей «это удалось», поэтому она «хотела бы остаться». Украинка не смогла найти приют у других жителей Ридинга, в церкви и местной администрации ей также не смогли помочь.
Напомним, в Европе уже привыкли пользоваться рабочей силой, прибывающей с Украины. Однако после начала российской спецоперации, хотя в Европу и хлынул поток беженцев, число украинцев, готовых работать на европейцев, сократилось.
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили
Вице-премьер России Хуснуллин заявил о полном восстановлении железнодорожного движения по Крымскому мосту
8 октября 2022, 21:10
Текст: Вера Басилая
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено, все запланированные поезда будем полноценно пропускать, автобусы будут ходить после определения состояния полотна, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Хуснуллин отметил, что все запланированные поезда и пассажирские, и грузовые будут полноценно пропускать по Крымскому мосту, а вот автобусное движение будет начато только после определения его состояния, пока мост открыт только для легковых автомобилей, передает РИА «Новости».
Вице-премьер призвал уменьшить количество поездок на автомобильном транспорте по Крымскому мосту, чтобы не создавать пробок и для проведения ремонтных работ поврежденного участка, автомобильное движение пока открыто в реверсивном режиме по одной полосе.
Также он отметил, что первые результаты обследования разрушенной части Крымского моста будут завтра, поручил составить план-график его восстановления.
Позже Хуснуллин отметил, что паромные переправы будут работать, по мере обследования будет приниматься вопрос – пускать ли на мост и грузовые машины.
«Губернаторам Крыма и Краснодарского края дал поручение информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии моста, чтоб люди понимали какая ситуация, если решат поехать по мосту. Буду ежедневно проводить заседание штаба и оперативно решать все вопросы», – написал вице-премьер в своем Telegram-канале.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что для восстановления поврежденного пролета Крымского моста уже заказан металл, подготовлены строители и проектировщики, сроки окончания ремонта будут понятны в течение суток.
Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская АЭС»
Глава правительства Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия «Запо
8 октября 2022, 18:22
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Текст: Вера Басилая
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия «Запорожская АЭС», Росимуществу поручено назначить гендиректора предприятия.
«Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 5 октября 2022 года... Создать федеральное государственное унитарное предприятие «Запорожская атомная электростанция" (город Москва) (далее – предприятие), основанное на праве хозяйственного ведения... Росимуществу: утвердить устав предприятия; назначить генерального директора предприятия; обеспечить формирование уставного фонда предприятия в размере 500 тысяч рублей», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ о том, что Запорожская АЭС переходит в собственность России, и указал правительству РФ обеспечить создание ФГУП «Запорожская АЭС» в целях обеспечения безопасности использования объектов атомной энергии ЗАЭС.
Ранее в МАГАТЭ заявили о планах Гросси посетить Россию и Украину для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Власти Румынии призвали НАТО обсудить с Россией потерю Киевом территорий
Министр обороны Румынии Дынку призвал НАТО и США к переговорам с Россией о потере Украиной территорий
9 октября 2022, 05:52
Текст: Антон Антонов
Мир на Украине можно установить только переговорами с Россией о гарантиях безопасности для Киева, переговоры должны вести НАТО, США и другие страны, заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку.
Дынку считает, что самостоятельно Киев вести переговоры с Москвой не сможет, так как сейчас «политический класс Украины не может позволить себе взять ответственность» за «потерю территорий», поскольку это стало бы чересчур серьезным политическим поражением, передает ТАСС со ссылкой на Prima TV.
Как заявил министр, у России есть средства для продолжения спецоперации на Украине. По его мнению, «идеально было бы прийти к переговорам», даже если конфликт останется замороженным. Он полагает, что такая ситуация была бы «все равно лучше, чем то, что происходит сейчас» – гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Кроме того, министр оценивает как очень низкую вероятность ядерной войны.
Напомним, как сообщают СМИ, Турция хочет созвать переговоры России, США, Франции, Германии и Великобритании по ситуации вокруг Украины. Предложение о переговорах уже направлено турецкой стороной Вашингтону. Утверждается, что влиятельные фигуры в Вашингтоне очень позитивно отнеслись к предложению Турции.
Россия отказалась обсуждать с Украиной итоги референдумов
Глава департамента стран СНГ МИД Полищук отметил готовность Москвы к переговорам с Киевом, но не по вопросу референдумов
9 октября 2022, 01:31
Фото: kremlin.ru
Текст: Антон Антонов
Москва готова вести переговоры с Киевом, но не собирается обсуждать тему возвращения в состав России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам состоявшихся там референдумов, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук указал, что восемь лет Россия сама была посредником между Киевом и Донбассом в вопросе выполнения Минских соглашений, но теперь уже ясно, что Украина просто тянула время и готовилась решить конфликт силовым путем. Сейчас нет недостатка в странах, которые предлагают посредничество в переговорах России и Украины, передает ТАСС.
Полищук заявил, что страны, которые хотят стать посредниками, должны убедить Украину прекратить боевые действия, которые Киев начал в 2014 году. Россия готова вернуться к переговорам, но выбор жителей новых российских регионов не обсуждается – Киев должен принять их решение воссоединиться с Россией.
В МИД напомнили, что Киев уже выражал готовность согласиться на нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус, демилитаризацию и денацификацию Украины в обмен на гарантии безопасности, но по указке Запада прервал переговоры. Решение президента Украины Владимира Зеленского объявить невозможными переговоры с президентом России Владимиром Путиным лишено здравого смысла, заявил Полищук. По его словам, «чем больше откладываются переговоры, тем дальше сдвигается их отправная точка, причем не в пользу Киева».
Напомним, население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на референдумах проголосовало за возвращение их регионов в состав России. 5 октября глава российского государства Владимир Путин утвердил принятие четырех новых регионов в состав России и назначил глав новых территорий.
МИД указал на вхождение Донбасса, Херсонщины и Запорожья в Союзное государство
Глава департамента стран СНГ МИД Полищук подчеркнул включение Донбасса, Херсонщины и Запорожья в Союзное государство
9 октября 2022, 03:51
Фото: MFA Russia/Global Look Press
Текст: Антон Антонов
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, как ранее Крым, вошли в состав Союзного государства России и Белоруссии, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук подчеркнул, что Крым – неотъемлемая часть не только России, но и Союзного государства. В договоре 1999 года о создании Союзного государства указано, что в него входят государственные территории стран-участников, которые определяются Конституциями.
Как сообщил Полищук, взаимодействие Белоруссии с Крымом развивается в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической областях. Так, в Крыму торгуют товарами из Белоруссии, а жители Белоруссии отдыхают на полуострове наравне с россиянами, передает ТАСС.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.
Кадыров приветствовал назначение Суровикина командующим войсками в зоне СВО
9 октября 2022, 07:56
Текст: Антон Антонов
Генерал армии Сергей Суровикин, которого назначили командующим группировкой российских сил в зоне специальной военной операции, исправит ситуацию в лучшую сторону, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров приветствовал назначение Суровикина. Он заявил, что рад такому решению. Глава Чечни считает, что теперь войска в надежных руках. «Ну а мы, конечно, будем помогать ему в решении поставленных задач», – приводит слова Кадырова РИА «Новости».
Глава Чечни сообщил, что лично знает Суровикина, они знакомы около 15 лет. Кадыров считает, что новый командующим войсками в зоне СВО – опытный воин. По словам Кадырова, Суровикин – «волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство всегда стоят превыше всего».
Напомним, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назначил Суровикина, который руководил в ходе СВО Южной группировкой российских войск, командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции. Прежде Суровикин командовал российской группировкой в Сирии, участвовал во второй Чеченской кампании и в конфликте на территории Таджикистана, был главкомом ВКС и командовал войсками Восточного военного округа.
Боевики киевского режима готовили теракт в здании банка в центре Херсона
8 октября 2022, 19:25
Текст: Вера Басилая
Спецслужбы в субботу предотвратили теракт в отделении «Промсвязьбанка» в центре Херсона, который готовил Киев, сообщил представитель экстренных служб региона.
Источник РИА «Новости» сообщил, что диверсанты готовили теракт в отделении банка ПСБ на проспекте Ушакова в Херсоне, теракт удалось предотвратить благодаря бдительности местных жителей и грамотной работе оперативников.
Он также указал, что теракт мог привести к многочисленным жертвам среди мирного населения Херсона.
Ранее силовики обнаружили и обезвредили начиненное поражающими элементами СВУ мощностью около 1 кг в тротиловом эквиваленте возле административного здания в городе Скадовске Херсонской области.