МИД сообщил о попытках Киева спровоцировать Молдавию на силовые действия в Приднестровье

Глава департамента стран СНГ МИД Полищук указал на сохранение опасности эскалации ситуации вокруг Приднестровья

Власти Украины пытаются спровоцировать Молдавию на силовые действия в Приднестровье, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Полищук отметил, то в апреле – июне в Приднестровье была совершена серия террористических актов, следы которых, как говорят в Тирасполе, ведут на Украину. По его словам, одновременно Киев раскручивает тезис об угрозе, якобы исходящей от российских военных, которые несут службу на левом берегу Днестра. Он указал, что цель здесь очевидна – попытаться спровоцировать молдавские власти на силовые действия в Приднестровье, передает ТАСС.

Он также добавил, что опасность эскалации ситуации вокруг Приднестровья сохраняется. Полищук указал, что это связано с попытками внешних сил, прежде всего Киева, раскачать ситуацию в регионе. «Отрадно, что в Кишиневе понимают последствия разморозки конфликта на Днестре и не ведутся на подобные провокации», – уточнил он.

Ранее сообщалось, что российского посла в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии для ознакомления с мнением республики о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.