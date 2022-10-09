Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции

EMSC: В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной части Греции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По сообщению центра, землетрясение было зафиксировано в 22.02 субботы по времени UTC (01.02 воскресенья мск). Эпицентр подземных толчков находился в 15 километрах к юго-востоку от города Итея, передает РИА «Новости». Очаг землетрясения располагался на глубине двух километров.



Информацим о разрушениях и возможных жертвах не поступало.

Ранее Землетрясение магнитудой 5,2 было зарегистрировано в Греции на острове Крит.