|
|
ВСУ обстреляли ракетами HIMARS лагерь беженцев в ЛНР
СЦКК: Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по пункту размещения граждан
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украинские войска ночью нанесли удар с применением РСЗО HIMARS по пункту временного размещения граждан МЧС ЛНР, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По сообщению СЦКК, в 1.35 ВФУ нанесли удар по Старобельску с применением РСЗО HIMARS. В результате обстрела пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР получил повреждения, передает РИА «Новости».
Ранее в СЦКК сообщили, что ВФУ обстреляли шестью ракетами РСЗО HIMARS город Иловайск.
Аксенов оценил масштаб разрушений на Крымском мосту
Глава Крыма Аксенов: Обрушились два пролета автомобильной части Крымского моста
|
|
В результате субботнего происшествия на Крымском мосту обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. О сроках восстановления моста и опор можно будет говорить после того, как потушат пожар, добавил руководитель региона.
В своем Telegram-канале Аксенов сообщил, что сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения, отметил он.
Глава Крыма уточнил, что находится на рабочем месте, координирует работу по тушению пожара на Крымском мосту. К месту ЧП стянуты все силы, подчеркнул он.
По визуальной оценке, продолжил Аксенов, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать уже в субботу, уточнил он. График движения паромов власти обещают опубликовать позднее. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей, отметил Аксенов.
Глава Крыма попросил отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым, заверил он, уточнив, что порядок компенсации будет озвучен в понедельник. Он сообщил, что данная позиция согласована в том числе с правительством г. Севастополя и непосредственно губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым.
Также Аксенов пообещал информировать граждан в постоянном режиме. После тушения пожара в кратчайший срок будет проведена экспертиза и станут известны причины ЧП. Аксенов призвал успокоиться и не распространять ложную информацию. Ситуация контролируется, на месте работают профессионалы, заверил он.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Взорвавшийся грузовик на Крымском мосту принадлежал жителю Кубани
В Следственном комитете назвали владельца взорвавшегося на Крымском мосту грузовика
Житель Краснодарского края владеет грузовым автомобилем, взорвавшимся на Крымском мосту, сейчас изучается маршрут его передвижения и документы, по месту жительства мужчины идут следственные действия, сообщила пресс-служба СК России.
«Следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, три человека погибли в результате происшествия на Крымском мосту. Личность погибших сейчас устанавливается.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США указали на причастность СБУ к взрывам на Крымском мосту
The Washington Post: Украинские спецслужбы стоят за взрывом на Крымском мосту
|
|
Украинские спецслужбы стоят за взрывом на Крымском мосту, несмотря на отсутствие официального заявления, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Киеве.
Источник издания в украинском правительстве сообщил, что спецслужбы Украины причастны к произошедшему ЧП, хотя официального заявления об этом не было. Газета указывает, что Киев воздержался от заявления о том, что он несет ответственность за взрывы на Крымском мосту, даже несмотря на то, что чиновники откровенно радовались взрывам и насмехались над Москвой. Украинское правительство написало в Twitter: «больной ожог», пишет The Washington Post.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что произошедшее на Крымском мосту – лишь «начало», так как все «незаконное» должно быть уничтожено, а «все российское оккупационное — изгнано».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция на ЧП на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Появились кадры взрыва на Крымском мосту
В Сети публикуют видео взрыва на Крымском мосту
|
|
В социальных сетях появляются видеозаписи взрыва на Крымском мосту, произошедшего утром субботы, в результате которого, по предварительным данным, повреждены два пролета автомобильной части моста.
Видео публикуются в различных Telegram-каналах.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Рогов призвал создать коридор Москва – Симферополь через Харьков и Днепропетровск
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов призвал создать коридор Москва-Симферополь через Харьков и Днепропетровск
|
|
Председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов назвал происшествие на Крымском мосту «терактом» и выступил за создание сухопутного коридора Москва – Симферополь через Харьков и Днепропетровск.
Теперь, с разрушением Крымского моста «мы обязаны пробить полноценный сухопутный коридор Москва – Симферополь по одноименной трассе и железной дороге, идущей через Харьков, Днепропетровск и мое родное Запорожье», написал Рогов в Telegram.
По его словам, террористическое образование УГИЛ должно быть уничтожено. Рогов пояснил, что УГИЛ расшифровывается как «Украинское государство Ивано-Франковска и Львова».
Так Рогов отреагировал на публикацию секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, опубликовавшего видео горящего Крымского моста, сопроводив его фотографией поющей «С днем рождения, мистер президент» Мэрилин Монро. «С добрым утром, Украина!» – написал он.
Данилов – не единственный политик на Украине, которого обрадовало ЧП на Крымском мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что субботний взрыв моста – это «начало».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция представителей властей Украины на ЧП, произошедшее на Крымском мосту в субботу, является свидетельством террористической сущности киевского режима.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В офисе Зеленского назвали ЧП на Крымском мосту «началом»
Советник главы офиса президента Украины Подоляк назвал ЧП в Крыму «началом»
Произошедшее ЧП на Крымском мосту – это «начало», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано», – написал Подоляк в своем Twitter (заблокирован в России), передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в субботу утром произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. Позже сообщили, что движение по Крымскому мосту полностью закрыто.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Появилось видео последствий взрыва на Крымском мосту
В Сети опубликованы видеозаписи с места происшествия на Крымском мосту
|
|
В социальных сетях публикуются видеозаписи с места взрыва на Крымском мосту. Открытое горение топливных цистерн после подрыва автомобиля на Крымском мосту ликвидировано пожарными, сообщили в экстренных службах.
Представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что в настоящее время «ведется дотушивание».
В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале, что по поручению президента в кратчайшие сроки будет создана правительственная комиссия по расследованию ЧП и ходу восстановления Крымского моста. Уже ведется обследование, после его завершения можно будет назвать сроки восстановления, отметил вице-премьер.
Ранее в Сети появились видеозаписи взрыва на Крымском мосту, произошедшего утром субботы, в результате которого, по предварительным данным, повреждены три пролета автомобильной части моста. В результате ЧП, по предварительным данным, никто не пострадал.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы сроки возобновления движения поездов по Крымскому мосту
В Минтрансе заявили, что движение поездов по Крымскому мосту планируется обеспечить к 20.00.
|
|
Министерство транспорта России оценило состояние инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, возможность движения поездов планируется обеспечить в субботу к 20.00 по московскому времени, сообщили в ведомстве.
В ведомстве отметили, что проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, уже проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 мск, передает ТАСС.
Кроме того, оператор железнодорожных перевозок в Крым – компания «Гранд сервис Экспресс» – сообщил, что два поезда (№ 8 Севастополь – Санкт-Петербург и № 28 Симферополь – Москва) отправятся в субботу вовремя.
Ранее сообщалось, что к обследованию и восстановлению железнодорожной инфраструктуры Крымского моста привлечены все силы.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились. Возобновила работу Керченская паромная переправа. Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории. Восстановление Крымского моста начнется уже в субботу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Открыто движение автотранспорта по неповрежденной части Крымского моста
Глава Крыма Аксенов заявил об открытии движения для автомобилей по неповрежденной части моста
|
|
Движение по Крымскому мосту открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, движение по Крымскому мосту открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. «Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2», – приводит РИА «Новости» слова главы Крыма.
Ранее Министерство транспорта России оценило состояние инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста и заявило, что возможность движения поездов планируется обеспечить в субботу к 20.00 по московскому времени.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились.
Возобновила работу Керченская паромная переправа. Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории. Восстановление Крымского моста начнется уже в субботу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Крым налажен транспортный коридор через новые регионы России
Советник главы Крыма Крючков: Налажен сухопутный коридор через новые регионы
Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Крючков также сообщил в своем Telegram-канале, что Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов, стратегические нефтехранилища заполнены. Повреждена только одна нитка автомобильной части, две полосы визуально целы, отметил он.
Советник главы Крыма указал на распространение украинских фейков о ЧП на Крымском мосту и призвал доверять только официальной информации.
Напомним, керченская паромная переправа возобновляет работу в субботу. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, пассажирское морское сообщение из Крыма запустят в субботу, а до конца дня может быть запущена автомобильная переправа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Керченская паромная переправа возобновила работу
В Минтрансе сообщили о возобновлении работы Керченской паромной переправы
|
|
Керченская паромная переправа возобновляет работу после подрыва автомобиля на Крымском мосту в субботу, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России. Первый паром уже начал переход для погрузки и начала работы, отметили в ведомстве.
По состоянию на 08.30 по местному времени (совпадает с мск) первый паром начинает переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу еще три парома различных судовладельцев, передает РИА «Новости» сообщение Минтранса.
В Минтрансе России сообщили, что приступили к оценке повреждений, требуемого объема и сроков восстановительных работ на Крымском мосту. Соответствующие решения приняты на оперативном штабе по вопросам логистики и восстановления под руководством министра транспорта Виталия Савельева, уточняется в сообщении. Начать работы будем возможно после того, как на месте завершится работа оперативных служб, добавили в ведомстве.
В министерстве сообщили, что для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы.
Ранее в субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что после взрыва на Крымском мосту к запуску готовится паромная переправа. График движения паромов опубликуют дополнительно, обещал он. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей, сообщал глава Крыма.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин подписал указ об усилении мер защиты в Керченском проливе
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер по защите Керченского пролива
Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым, сообщила пресс-служба Кремля.
Согласно указу, на ФСБ возлагаются полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации, передает ТАСС.
В документе поясняется, что это делается в целях повышения эффективности мер защиты транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД указал на террористическую сущность киевского режима
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция на ЧП на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
«Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», – написала дипломат в Telegram-канале.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал произошедшее ЧП на Крымском мосту «началом».
Напомни, в субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после чего началось возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Также произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, арка над мостом повреждена не была, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Первые поезда из Крыма отправились в Москву по Крымскому мосту
Первые два поезда отправились из Севастополя и Симферополя на материк после взрыва на Крымском мосту
Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву, они проследуют по Крымскому мосту, сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
В компании заявили, что двухэтажный поезд №28 сообщением Симферополь – Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17.10 согласно графика. Поезд №8 Севастополь – Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17.15. Поезда проследуют по Крымскому мосту, передает ТАСС.
Ранее движение по Крымскому мосту было открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Крыму оценили запасы продуктов и топлива
Министерство промышленной политики Крыма заявило о запасах товаров первой необходимости почти на два месяца
|
|
Запасы товаров первой необходимости на территории Крыма имеются почти на два месяца, но для предотвращения искусственного ажиотажа ограничена продажа бакалейных товаров, сообщили в министерстве промышленной политики Крыма.
По словам замминистра промышленной политики Республики Крым Ирины Мезавцовой, продовольственный рынок в регионе насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме. Она констатировала наличие товаров первой необходимости на складах предприятий. Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток, приводятся ее слова на странице ведомства во «ВКонтакте».
Мезавцова сообщила, что в целях избежания искусственного ажиотажа отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до 3 кг.
При этом советник главы Республики Крым Олег Крючков написал в Telegram, что информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения, отметил он.
В свою очередь министр топлива и энергетики региона Игорь Коринь сообщил в Telegram, что нет никаких оснований для беспокойства и создания ажиотажного спроса на автозаправочных станциях. Запас бензина и дизельного топлива на полуострове достаточный, а ситуация с обеспечением доставки находится под полным контролем, подвоз с материковой части будет осуществлен, работа ведется, заверил он.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заверил, что запаса бензина в городе хватит на 40 суток, дефицита не будет, поэтому «запасаться топливом не надо». С продуктами такая же ситуация, отметил он.
Развожаев призвал севастопольцев сохранять спокойствие и «корректировать свои планы», помня о том, что выезд через мост в настоящее время невозможен. Туристов, должны были выезжать на материк из Севастополя, он попросил задержаться в гостиницах на сутки, пока не решатся вопросы с переправой. Эти сутки не надо будет оплачивать, сейчас мы решаем этот вопрос с отельерами, отметил он.
Чуть позднее губернатор Севастополя отреагировал на сообщения о том, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж, бензин в канистры отпускаться не будет, сообщил он.
Глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов со своей стороны отметил, что Севастополь полностью обеспечен топливом, которое необходимо для проведения отопительного сезона. Уголь и мазут закуплены, передает ТАСС его слова.
По данным Минэнерго России, опубликованным в Telegram-канале ведомства, Крым полностью обеспечен автомобильным топливом. Запасов бензина и дизельного топлива на полуострове сейчас хватает минимум на 15 дней и уже идет работа по обеспечению продолжения подвоза, говорится в сообщении.
После взрыва на Крымском мосту все поезда из Крыма и на полуостров отменены. Керченская паромная переправа уже возобновила работу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД