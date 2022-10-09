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На проспекте Багратуняц в Ереване произошел взрыв
МЧС Армении: Взрыв произошел в одном из районов Еревана, есть пострадавшие
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Взрыв произошел в воскресенье в одном из районов Еревана, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.
По сообщению МЧС, в 9.15 (8.15 мск), на проспекте Багратуняц в Ереване произошел взрыв, возник пожар, пострадали несколько человек, передает РИА «Новости».
По сообщению ведомства на место выехали пожарные спасатели. Других подробностуй не приводятся.
Напомним, после взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване погибли 10 человек.
Генерал ФСБ предположил способ взрыва на Крымском мосту
Генерал-майор ФСБ в отставке Михайлов: Грузовик на Крымском мосту подорвали с помощью радиоканала
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Подрыв грузовика на Крымском мосту могли совершить с помощью радиоканала, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.
Михайлов в комментарии РИА «Новости» предположил, что подрыв был совершен не по таймеру: по мнению эксперта, это исключает синхронность. Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала, сказал он.
В этом будут разбираться российские правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил, добавил эксперт.
Он отметил, что обнаружить взрывное устройство в грузовике на пропускном пункте довольно сложно, потому что любой досмотр, по словам эксперта, проводится визуально.
Напомним, утром субботы на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.
Аксенов оценил масштаб разрушений на Крымском мосту
Глава Крыма Аксенов: Обрушились два пролета автомобильной части Крымского моста
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В результате субботнего происшествия на Крымском мосту обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. О сроках восстановления моста и опор можно будет говорить после того, как потушат пожар, добавил руководитель региона.
В своем Telegram-канале Аксенов сообщил, что сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения, отметил он.
Глава Крыма уточнил, что находится на рабочем месте, координирует работу по тушению пожара на Крымском мосту. К месту ЧП стянуты все силы, подчеркнул он.
По визуальной оценке, продолжил Аксенов, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать уже в субботу, уточнил он. График движения паромов власти обещают опубликовать позднее. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей, отметил Аксенов.
Глава Крыма попросил отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым, заверил он, уточнив, что порядок компенсации будет озвучен в понедельник. Он сообщил, что данная позиция согласована в том числе с правительством г. Севастополя и непосредственно губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым.
Также Аксенов пообещал информировать граждан в постоянном режиме. После тушения пожара в кратчайший срок будет проведена экспертиза и станут известны причины ЧП. Аксенов призвал успокоиться и не распространять ложную информацию. Ситуация контролируется, на месте работают профессионалы, заверил он.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
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Взорвавшийся грузовик на Крымском мосту принадлежал жителю Кубани
В Следственном комитете назвали владельца взорвавшегося на Крымском мосту грузовика
Житель Краснодарского края владеет грузовым автомобилем, взорвавшимся на Крымском мосту, сейчас изучается маршрут его передвижения и документы, по месту жительства мужчины идут следственные действия, сообщила пресс-служба СК России.
«Следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, три человека погибли в результате происшествия на Крымском мосту. Личность погибших сейчас устанавливается.
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Командующим группировкой в зоне СВО назначен Сергей Суровикин
Шойгу назначил командующим группировкой в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве сообщили, что решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин, передает РИА «Новости».
Сергей Суровикин командовал Южной группировкой российских войск в ходе спецоперации на Украине. Ранее он командовал российской группировкой в Сирии, участвовал во второй Чеченской кампании и в конфликте на территории Таджикистана.
Кроме того, он был назначен главкомом ВКС России в ноябре 2017 года. До этого, с октября 2013 года, командовал войсками Восточного военного округа (ВВО).
Генерал армии. 8 декабря ему присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирии. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги» и рядом медалей.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем знамениты ставшие Героями на Украине российские генералы.
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В США указали на причастность СБУ к взрывам на Крымском мосту
The Washington Post: Украинские спецслужбы стоят за взрывом на Крымском мосту
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Украинские спецслужбы стоят за взрывом на Крымском мосту, несмотря на отсутствие официального заявления, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Киеве.
Источник издания в украинском правительстве сообщил, что спецслужбы Украины причастны к произошедшему ЧП, хотя официального заявления об этом не было. Газета указывает, что Киев воздержался от заявления о том, что он несет ответственность за взрывы на Крымском мосту, даже несмотря на то, что чиновники откровенно радовались взрывам и насмехались над Москвой. Украинское правительство написало в Twitter: «больной ожог», пишет The Washington Post.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что произошедшее на Крымском мосту – лишь «начало», так как все «незаконное» должно быть уничтожено, а «все российское оккупационное — изгнано».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция на ЧП на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру.
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Оценен ущерб от взрыва на Крымском мосту
Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от ЧП на Крымском мосту в 200-500 млн рублей
Ущерб от субботнего происшествия на Крымском мосту оценивается в 200-500 млн рублей, сообщили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста, передает РИА «Новости» сообщение союза. Как правило, государственное имущество не страхуется, уточняется в заявлении.
Как сообщил ранее в субботу глава Крыма Сергей Аксенов, в результате взрыва на Крымском мосту обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. По визуальной оценке, продолжил Аксенов, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела, добавил он.
Остановка движения поездов в Германии вызвана диверсией
В компании Deutsche Bahn заявили, что сбой в движении поездов в Германии был вызван диверсией
Остановка движения поездов на севере Германии в субботу утром была вызвана диверсией на кабелях, сообщило немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на представителя компании Deutsche Bahn.
По словам представителя Deutsche Bahn, остановить движение поездов на севере Германии пришлось из-за диверсии на кабелях. Простой был почти три часа, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что органы безопасности уже ведут расследование происшествия.
Ранее компания Deutsche Bahn сообщила о технических неисправностях, в результате которых было полностью парализовано движение поездов дальнего следования на севере Германии, сбой коснулся маршрутов, проходящих по федеральным землям Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн, были отменены поезда из Берлина в Амстердам, Гамбург и Ганновер.
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Эстония приветствовала взрыв на Крымском мосту
Глава МИД Эстонии Рейнсалу поздравил Киев после взрыва на Крымском мосту
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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал атаку на Крымский мост и поздравил украинские спецслужбы, которые, по его мнению, стоят за этим.
Рейнсалу заявил в комментарии изданию Delfi (заблокировано в РФ по требованию Роскомнадзора), что Эстония, «безусловно, приветствует это», имея ввиду взрыв на Крымском мосту.
По его словам, мост имеет символическое значение для России, поскольку соединял материковую часть России и Крымский полуостров, что было особенно важно для сохранения логистической связи. Мост для российских властей был особенно важен как подтверждение, что «Крым навсегда останется с Россией», подчеркнул он.
Происшествие на Крымском мосту обрадовало не только эстонского политика. Так, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, опубликовал видео пожара на мосту с фотографией Мэрилин Монро, пожелав Украине «доброго утра». А советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что субботний взрыв моста – это «начало».
В ответ в России призвали к созданию сухопутного коридора Москва – Симферополь через Харьков и Днепропетровск.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция представителей властей Украины на взрыв на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
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Появились кадры взрыва на Крымском мосту
В Сети публикуют видео взрыва на Крымском мосту
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В социальных сетях появляются видеозаписи взрыва на Крымском мосту, произошедшего утром субботы, в результате которого, по предварительным данным, повреждены два пролета автомобильной части моста.
Видео публикуются в различных Telegram-каналах.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
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Рогов призвал создать коридор Москва – Симферополь через Харьков и Днепропетровск
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов призвал создать коридор Москва-Симферополь через Харьков и Днепропетровск
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Председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов назвал происшествие на Крымском мосту «терактом» и выступил за создание сухопутного коридора Москва – Симферополь через Харьков и Днепропетровск.
Теперь, с разрушением Крымского моста «мы обязаны пробить полноценный сухопутный коридор Москва – Симферополь по одноименной трассе и железной дороге, идущей через Харьков, Днепропетровск и мое родное Запорожье», написал Рогов в Telegram.
По его словам, террористическое образование УГИЛ должно быть уничтожено. Рогов пояснил, что УГИЛ расшифровывается как «Украинское государство Ивано-Франковска и Львова».
Так Рогов отреагировал на публикацию секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, опубликовавшего видео горящего Крымского моста, сопроводив его фотографией поющей «С днем рождения, мистер президент» Мэрилин Монро. «С добрым утром, Украина!» – написал он.
Данилов – не единственный политик на Украине, которого обрадовало ЧП на Крымском мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что субботний взрыв моста – это «начало».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция представителей властей Украины на ЧП, произошедшее на Крымском мосту в субботу, является свидетельством террористической сущности киевского режима.
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В офисе Зеленского назвали ЧП на Крымском мосту «началом»
Советник главы офиса президента Украины Подоляк назвал ЧП в Крыму «началом»
Произошедшее ЧП на Крымском мосту – это «начало», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано», – написал Подоляк в своем Twitter (заблокирован в России), передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в субботу утром произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. Позже сообщили, что движение по Крымскому мосту полностью закрыто.
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При взрыве на Крымском мосту погибли люди
СК РФ: При взрыве на Крымском мосту погибли три человека
По предварительным данным, три человека погибли в результате происшествия на Крымском мосту, из воды подняты тела мужчины и женщины, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Личности погибших устанавливаются.
В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация, говорится в сообщении СК РФ.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились. Возобновила работу Керченская паромная переправа. Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории. Восстановление Крымского моста начнется уже в субботу.
Появилось видео последствий взрыва на Крымском мосту
В Сети опубликованы видеозаписи с места происшествия на Крымском мосту
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В социальных сетях публикуются видеозаписи с места взрыва на Крымском мосту. Открытое горение топливных цистерн после подрыва автомобиля на Крымском мосту ликвидировано пожарными, сообщили в экстренных службах.
Представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что в настоящее время «ведется дотушивание».
В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале, что по поручению президента в кратчайшие сроки будет создана правительственная комиссия по расследованию ЧП и ходу восстановления Крымского моста. Уже ведется обследование, после его завершения можно будет назвать сроки восстановления, отметил вице-премьер.
Ранее в Сети появились видеозаписи взрыва на Крымском мосту, произошедшего утром субботы, в результате которого, по предварительным данным, повреждены три пролета автомобильной части моста. В результате ЧП, по предварительным данным, никто не пострадал.
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Названы сроки возобновления движения поездов по Крымскому мосту
В Минтрансе заявили, что движение поездов по Крымскому мосту планируется обеспечить к 20.00.
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Министерство транспорта России оценило состояние инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, возможность движения поездов планируется обеспечить в субботу к 20.00 по московскому времени, сообщили в ведомстве.
В ведомстве отметили, что проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, уже проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 мск, передает ТАСС.
Кроме того, оператор железнодорожных перевозок в Крым – компания «Гранд сервис Экспресс» – сообщил, что два поезда (№ 8 Севастополь – Санкт-Петербург и № 28 Симферополь – Москва) отправятся в субботу вовремя.
Ранее сообщалось, что к обследованию и восстановлению железнодорожной инфраструктуры Крымского моста привлечены все силы.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились. Возобновила работу Керченская паромная переправа. Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории. Восстановление Крымского моста начнется уже в субботу.
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Польские депутаты обрадовались взрыву на Крымском мосту
Депутат сейма Польши Бедронь назвал ЧП на Крымском мосту «бальзамом на сердце»
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Депутат сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав его «бальзамом на сердце».
«Бальзам на наши сердца», – передает РИА «Новости» слова депутата, которые он произнес в эфире радиостанции Zet.
Позже депутат от правящей партии Польши «Право и справедливость» Мирослава Стаховяк-Ружецкая заявила, что взрыв на мосту «имеет символическое значение, но также и практическое». Она добавила, что мост имеет военное значение и служит для переброски оружия.
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал атаку на Крымский мост, заявив, что за этим могут стоять украинские спецслужбы.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал произошедшее ЧП на Крымском мосту «началом».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция на ЧП на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
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