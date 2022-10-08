В Минэнерго оценили ситуацию с энергоресурсами в Крыму, Херсонской и Запорожской областях

В Минэнерго заявили об отсутствии дефицита энергоресурсов в Крыму, Херсонской и Запорожской областях

Крым, Херсонская и Запорожская области обеспечены всеми необходимыми энергоресурсами, а именно топливом, газом и электроэнергией, дальнейшее стабильное обеспечение регионов ресурсами, сообщило Минэнерго.

В сообщении министерства в Telegram-канале Минэнерго говорится, что стабильное обеспечение энергоресурсами потребителей в Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях находится на контроле, регионы обеспечены всеми необходимыми энергоресурсами.

Также отмечается, что запасы топлива в регионах находятся на достаточном уровне для удовлетворения спроса, рисков дефицита нет.

Ранее в Севастополе сняли все ограничения на продажу продуктов и топлива, введенные после подрыва и нарушения движения по Крымском мосту.

До этого сообщалось, что на автозаправках не будут продавать бензин под запас канистрами, чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж. Кроме того, в министерстве промышленной политики Крыма сообщали, что отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до 3 кг. При этом советник главы Республики Крым Олег Крючков заявлял, что информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности.