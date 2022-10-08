Названы сроки запуска движения по неповрежденной части Крымского моста

Глава Минтранса Савельев допустил запуск автодвижения по одной полосе Крымского моста после 16.00 в субботу

Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту в субботу после 16:00 по одной полосе в реверсивном режиме, сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев.

По словам Савельева, заслушав доклады о состоянии конструкций Крымского моста и ходе восстановительных работ можно сказать, что состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме, передает РИА «Новости».

Ранее Министерство транспорта России оценило состояние инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста и заявило, что возможность движения поездов планируется обеспечить в субботу к 20.00 по московскому времени.

В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились.

Возобновила работу Керченская паромная переправа. Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории. Восстановление Крымского моста начнется уже в субботу.