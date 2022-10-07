Американцам предрекли новые проблемы после решения ОПЕК+

ABC: Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти грозит американцам новым ростом цен на топливо

После решения ОПЕК+ сократить добычу нефти стоимость бензина в США может вновь подскочить, также в ближайшее время начнут расти цены на авиабилеты – такие опасения, как говорится в сюжете телеканала ABC, высказали американские эксперты.

Снижение объемов добычи может привести к большому росту трат на энергоресурсы в США, включая бензин и обогрев домов, передает РИА «Новости». Ожидается, что сильнее всего этот рост затронет южные и северо-восточные регионы страны, следует из материала.

«Скорее всего, это означает, что цены на заправках вырастут где-то на 10–30 центов за галлон (3,8 литра)», – заявил глава отдела анализа нефтегазового рынка компании GasBuddy Патрик де Хаан. Цены на бензин в США уже начали расти из-за высокого спроса, в среднем по стране за галлон платят 3,83 доллара, хотя еще на прошлой неделе было на 5 центов меньше.

Кроме того, одним из самых затратных в этом году может стать сезон поездок на праздники. Так, средняя цена на авиабилеты туда и обратно на День благодарения составляет 281 доллар (около 17 тыс. рублей), что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. Рейсы на Рождество стоят еще дороже: их средняя цена достигает 435 долларов (около 26 тыс. рублей), что выше прошлогодних показателей на 55%.

В среду страны-участники соглашения ОПЕК+ на очной встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн б/с, а также продлили сделку до конца 2023 года. Предполагается, что Россия и Саудовская Аравия смогут снизить добычу нефти на 526 тыс. б/с каждая по сравнению с уровнем августа, до 10,478 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран объединения составит 41,856 млн б/с. В тот же день в администрации США обвинили ОПЕК+ в том, что участники соглашения якобы встали на сторону России.

Напомним, западные СМИ пришли к выводу, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти символизирует провал политики Вашингтона на Ближнем Востоке и ставит под сомнение способность США сократить доходы РФ от продажи энергоресурсов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США проиграли нефтяную схватку с арабами и Россией.