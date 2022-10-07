Премьер Венгрии: Европа медленно «истекает кровью» из-за санкций

Премьер Венгрии Орбан призвал страны ЕС пересмотреть санкционную политику, поскольку Европа «медленно истекает кровью»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал входящие в Евросоюз страны пересмотреть ошибочную санкционную политику, поскольку Европа «медленно истекает кровью».

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что санкции не оправдали возложенных на них надежд. Он пояснил, что Европа «медленно истекает кровью», а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Орбан призвал менять ошибочную санкционную политику Брюсселя, передает РИА «Новости».

В видеообращении, сделанном в ходе состоявшегося в четверг в Праге неформального саммита ЕС с участием глав входящих в Евросоюз государств и не входящих в союз европейских стран, Орбан отметил, что на встрече обсуждаются тяжелые вопросы: будет ли в ближайшие месяцы у европейских стран газ и электричество.

Он также сообщил, что Венгрия ранее отвоевала себе освобождение от нефтяного эмбарго и санкций, Будапешту также удалось добиться, чтобы новые санкции не распространялись ни на ядерную энергию Венгрии, ни на поставки газа в Венгрию, однако рестрикции «до небес» подняли цены на энергоносители, которые теперь почти невозможно оплатить.

Накануне Евросоюз официально ввел восьмой пакет санкций против России, который включает потолок цен на нефть и запрет на техобслуживание и страховку судов третьих стран, перевозящих российскую нефть с ценой, выше установленной. Кроме того, стало известно, что страны Европы предложили ЕК создать «динамический коридор цен» на газ.

Вице-премьер России Александр Новак предупредил, что введение потолка стоимости нефти может привести к временному снижению ее добычи в России. Он также подчеркнул, что Москва не намерена поставлять нефть в страны, вводящие ограничения на стоимость нефти.

В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санкции Запада стремительно разрушили архитектуру мировой торговли, при этом «порвать в клочья» экономику России у Запада в очередной раз не получилось, экономика РФ демонстрирует весьма приличную жизнеспособность, у России есть все возможности для развития.

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