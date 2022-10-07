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Американцы испугались «настоящей катастрофы» из-за Украины
Читатели американского издания National Review обвинили президента США Джо Байдена в возможной катастрофе из-за Украины
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Читатели американского издания National Review в ответ на статью журналиста Майкла Брендана Дохерти, утверждающего, что планы Вашингтона по эскалации ситуации на Украине обернутся для США «настоящей катастрофой», раскритиковали политику США Джо Байдена.
Автор статьи, в частности, утверждает, что при соблюдении ряда условий силы НАТО могут внезапно вступить в конфликт в качестве полноправной стороны, приступить к уничтожению российской армии и/или нанести ракетный удар по центру Москвы, передает РИА «Новости».
Читатели американского издания выразили свое отношение к мнению автора в комментариях к соответствующему материалу.
«Извините, но это безумие, и опасное безумие», – отметил Дохерти.
«Кризис является громким и ясным свидетельством того, что американцам следует серьезно отнестись к тому, кого они выбирают своим президентом», – написал в комментариях OldSchoolHoosier.
«Вы сомневаетесь во внешнеполитических талантах нашего (американского) президента? Главный стратег Афганистана? Переговорщик с Ираном со стальными глазами? Защитник наших южных границ? Экономический гений и наш конституционалист и лидер правопорядка? Ага. Я тоже сомневаюсь во всем этом!», – отметил Deadhorse.
«США переживают очень явственный экономический и политический спад», – поддержал предыдущего комментатора jay_campbell.
«Фактом является то, что у Запада сейчас самое худшее руководство со времен Первой мировой войны. У нас в Америке есть настоящие идиоты, которые выступают за нападение на Россию», – резюмировал Central_Coaster.
Напомним, Владимир Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на слова Зеленского о «превентивном» ударе против России как на призыв к мировой войне. В МИД России подчеркнули, что Запад разжигает ядерную войну, накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету. В Госдуме обвинили Зеленского к подталкивании мира к апокалипсису.
В конце сентября посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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Байден запретил США обменивать доллары на средства МВФ от России
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Глава американского государства Джо Байден запретил минфину США осуществлять транзакции по обмену специальных средств МВФ, которые есть у России и Белоруссии, на доллары, сообщила пресс-служба Белого дома.
Байден подписал закон, запрещающий такой обмен долларов на специальные права заимствования (SDR), которые являются расчетной единицей МВФ. Минфину США предписано добиваться от других стран отказа от конвертации SDR России и Белоруссии в твердую валюту, передает ТАСС.
Также минфин США должен дать указание американским представителям в МВФ, Всемирном банке и других подобных международных финансовых учреждениях препятствовать получению Москвой и Минском финансовой помощи, «кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».
Действие инициативы истечет через пять лет после ее принятия либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства России и Белоруссии «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Также Байден может отменить действие закона, если подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.
В августе в силу вступило распределение специальных прав заимствования среди стран – участниц МВФ на общую сумму 650 млрд долларов, которое было одобрено в начале августа. Россия получила около 17,5 млрд долларов. Минфин России сообщил, что полученные SDR станут частью государственных международных резервов.
Чтобы обменять SDR на твердую валюту, нужно заключить добровольное двустороннее соглашение с одной из стран о предоставлении валюты в обмен на SDR. Желающих обычно немного. Если никто не готов на такую операцию, то можно обратиться в МВФ для обмена. Но на практике этим механизмом никто не пользуется с 1987 года. Также страна – владелец SDR может договориться с другим членом МВФ и погасить свой долг или что-то оплатить этим активом.
Чаще всего SDR просто отправляют в резервы, что и сделала Россия. Это увеличит объем резервов и тем самым позволит косвенно увеличить бюджетные расходы по другим направлениям. Учет SDR в резервах также улучшит кредитоспособность России. При желании Россия может использовать SDR для помощи другим, более бедным государствам.
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В США обвинили Украину в убийстве Дугиной
New York Times: Разведка США пришла к выводу, что к убийству Дугиной причастна Украина
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Разведывательные службы США считают, что к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны представители властей Украины, сообщила The New York Times.
Издание считает, что США якобы непричастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или другой помощи, а Киев якобы не консультировался по этому вопросу с Вашингтоном, передает ТАСС.
Напомним, Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию, где останавливалась в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof. По данным СК, Вовк для наблюдения за Дугиной арендовала квартиру в Москве, в доме, где проживала российская журналистка.
Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, выступил с утверждением, что его дочь служила в вооруженных силах Украины (ВСУ), а не в украинском националистическом батальоне «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией)*.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что организаторам, заказчикам и исполнителям этого варварского преступления не может быть пощады. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев якобы не несет ответственности за убийство Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему спецслужбы Украины выбрали убийцей женщину.
Саудовская Аравия и Россия собрались сократить добычу нефти
Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти
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На встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены, заявили источники. СМИ пишут, что это «разозлит США и поможет России».
Как пишет Financial Times, размер сокращения еще не согласовали, Эр-Рияд и Москва добиваются сокращения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев. Эксперты ожидают ответных мер США, например, дополнительного выпуска нефти из стратегического резерва. Аналитики указывают, что США приходится иметь дело не со «старой Саудовской Аравией», сейчас королевство готово добиваться более высокой цены на нефть даже при угрозе ответной реакции со стороны США.
Издание пишет, что встреча в среду членов ОПЕК+ была спешно созвана в Вене. Аналитики называют встречу самой важной за последние годы. Источник сказал, что сокращения будут производиться за счет существующего производства, а не уровней квот, которые некоторые страны-члены ОПЕК+ не смогли выполнить. Такое сокращение, вероятно, окажет большое влияние на цены.
Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7.
В администрации Байдена сочли возможным захват Крыма Украиной
Daily Telegraph: Администрация президента США Байдена считает, что вооруженные силы Украины в состоянии захватить Крым
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Администрация президента США Джо Байдена полагает, что вооруженные силы Украины в состоянии захватить Крым в случае продолжения успешного контрнаступления в Херсонской области, сообщило британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на американских военных чиновников высокого ранга.
Как считает источник издания из числа высокопоставленных американских военных чиновников, темпы продвижения украинских войск в Херсонской области «обнадеживают». По его мнению, захват Крыма Украиной якобы «теперь вполне возможен, это нельзя сбрасывать со счетов», передает ТАСС.
Накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал Соединенные Штаты участником конфликта на Украине. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой народной республики, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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Эксперты оценили запрет США обменивать доллары на российские средства МВФ
Экономист Лизан призвал пересмотреть участие России в МВФ из-за долларовых санкций США
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Белый дом нашел способ заблокировать перечисление России 18 млрд долларов со счетов в МВФ. Если организация с этим соглашается, тогда Москве стоит пересмотреть формат своего участия в фонде, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее Джо Байден запретил Минфину США осуществлять транзакции по обмену специальных средств МВФ, которые есть у России.
«Запрет носит исключительно номинальный характер. По сути, они просто попытались перекрыть один из каналов гипотетического поступления долларов в Россию в интересах нашего государства», – рассказал экономист Антон Любич. «Вместе с тем, насколько мне известно, Россия перестала в принципе размещать государственные средства в долларах, поэтому не видела смысла пользоваться этим механизмом», – отметил собеседник.
В то же время экономист Иван Лизан считает, что Байден позволил себе «очередной укол в адрес России». «Американцы закрывают потенциальную лазейку, которая позволила бы России в теории получить около 18 млрд долларов. Получение этих средств связано с тем, что ранее Международный валютный фонд распределил между странами – участницами фонда пропорционально их квотам 650 млрд долларов для преодоления последствий пандемии», – пояснил Лизан.
«Теперь получается, что положенные России средства выделены, но не перечислены. Они остались в валюте МВФ и, вероятно, пойдут к уже лежащим там же 300 млрд золотовалютных резервов нашего Центробанка», – добавил он. «Кроме того, эта ситуация в очередной раз актуализировала вопрос сохранения членства в МВФ. Мы регулярно делаем взносы, но получить свою долю мы не можем», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем Россия является страной-донором и сложно припомнить, когда последний раз мы брали деньги у МВФ. Если бы мы обратились за помощью – нам бы выставили такое количество экономических и политических условий, на которые не соглашаются страны меньше, чем Россия. К чему это приводит – можно посмотреть на примере Украины. Поэтому нам, вероятно, стоит пересмотреть подход к нашему участию в фонде», – заключил эксперт.
Ранее американский президент Джо Байден подписал закон, запрещающий такой обмен долларов на специальные права заимствования (SDR), которые являются расчетной единицей МВФ. Минфину США предписано добиваться от других стран отказа от конвертации SDR России и Белоруссии в твердую валюту, передает ТАСС.
Также Минфин США должен дать указание американским представителям в МВФ, Всемирном банке и других подобных международных финансовых учреждениях препятствовать получению Москвой и Минском финансовой помощи, «кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».
Действие инициативы истечет через пять лет после ее принятия либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства России и Белоруссии «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Также Байден может отменить действие закона, если подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.
В августе в силу вступило распределение специальных прав заимствования среди стран – участниц МВФ на общую сумму 650 млрд долларов, которое было одобрено в начале августа. Россия получила около 17,5 млрд долларов. Минфин России сообщил, что полученные SDR станут частью государственных международных резервов.
Чтобы обменять SDR на твердую валюту, нужно заключить добровольное двустороннее соглашение с одной из стран о предоставлении валюты в обмен на SDR. Желающих обычно немного. Если никто не готов на такую операцию, то можно обратиться в МВФ для обмена. Но на практике этим механизмом никто не пользуется с 1987 года. Также страна – владелец SDR может договориться с другим членом МВФ и погасить свой долг или что-то оплатить этим активом.
Чаще всего SDR просто отправляют в резервы, что и сделала Россия. Это увеличит объем резервов и тем самым позволит косвенно увеличить бюджетные расходы по другим направлениям. Учет SDR в резервах также улучшит кредитоспособность России. При желании Россия может использовать SDR для помощи другим, более бедным государствам.
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Эксперт объяснил желание США дистанцироваться от убийства Дугиной
Американист Дудаков: Вашингтон опасается ответа России на совершенные Украиной теракты
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США пытаются намекнуть Украине, что не стоит совершать подобные теракты в будущем. Иначе это может привести к эскалации конфликта и прямому противостоянию России и НАТО. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил американист Малек Дудаков, комментируя сообщение The New York Times о причастности Украины к убийству журналистки Дарьи Дугиной.
«Заявляя о непричастности к убийству Дарьи Дугиной, американцы отстраняются от самых одиозных действий украинского режима. Мол, украинцы сделали это сами. Штаты якобы не знают, как работает механизм принятия решений в Киеве, и якобы никак не влияют на этот процесс», – рассказал политолог, американист Малек Дудаков.
«Кроме того, Штаты пытаются показать, что когда власти Украины занимаются политическим террором, это идет вразрез с интересами США. То есть они как бы предостерегают Украину от таких же действий в дальнейшем», – рассуждает собеседник.
«Все это американцы заявляют не потому, что им интересны судьбы российских чиновников, которые погибают в терактах на освобожденных территориях, или они обеспокоены убийством журналистки Дарьи Дугиной. Просто они боятся эскалации конфликта и того, что Россия очень жестко ответит на территории НАТО. Но все это, конечно, выглядит слишком наивно», – замечает американист.
«Мы, безусловно, понимаем, что Вашингтон влияет на принятие решений в Киеве. Возможно, конкретная операция со взрывом машины, где была Дарья Дугина, и не согласовывалась с Белым домом, но общая отмашка, что надо заниматься такой террористической деятельностью, однозначно была», – уверен эксперт.
«Я бы рассматривал такие заявления как попытку разведсообщества США в какой-то степени сдержать эскалацию конфликта и сохранить его в рамках Украины. Для Вашингтона крайне важно, чтобы безопасность стран НАТО и, в частности, США не страдала в условиях гибридной войны с Россией. Нынешняя ситуация их более чем устраивает и они не хотели бы, чтобы украинцы настолько накалили конфликт, вынуждая нас жестко ответить. Тогда встал бы вопрос о прямом столкновении России и НАТО», – полагает собеседник.
Ранее газета The New York Times сообщила, что, по мнению разведывательных служб США, к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны представители властей Украины,
Издание отмечает, что США якобы непричастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или другой помощи, а Киев якобы не консультировался по этому вопросу с Вашингтоном.
Напомним, Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию, где останавливалась в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof. По данным СК, Вовк для наблюдения за Дугиной арендовала квартиру в Москве, в доме, где проживала российская журналистка.
Отец погибшей, философ Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали от украинской стороны. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему спецслужбы Украины выбрали убийцей женщину.
Кроме того, в конце сентября в Херсонской области произошло два теракта, в результате которых погибли первый замглавы администрации Херсонской области Алексей Катериничев и бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
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Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20
Президент США Байден допустил возможность встречи с Путиным на G20
Президент США Джо Байден не стал исключать встречи с российским президентом Владимиром Путиным в ходе саммита G20 для обсуждения ситуации вокруг Украины.
«Посмотрим», – передает РИА «Новости» ответ Байдена на вопрос о возможной встрече президентов, который он дал пресс-службе Белого дома.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно поучаствует в саммите G20 в ноябре, но пояснил, что о своем личном участии на мероприятии он еще не определился.
Напомним, саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Владимира Путина на саммит G20.
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Эксперт объяснил сопротивление ОПЕК+ давлению США
Эксперт Митрахович: России выгоден отказ Саудовской Аравии играть по правилам США на рынке нефти
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Вашингтон может подсадить Европу на арабскую нефть, а потом ввести на нее предельные цены. Понимая это, саудиты пытаются противостоять планам США. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Белый дом попытался убедить ОПЕК+ не сокращать добычу нефти. При этом Эр-Рияд и Москва заинтересованы в обратном.
«Арабская часть ОПЕК+ недовольна тем, что Америка слишком жестко использует свои финансовые и прочие возможности для того, чтобы давить на поставщиков нефти. И они понимают, что в скором времени также могут попасть под удар», – рассказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Арабы допускают, что сначала американцы установят предельную цену на российскую нефть, а потом и на арабскую. Причем они подсадят Европу на эти энергоресурсы, а через пару лет вспомнят, что арабские страны – теократические монархии, с которыми не стоит иметь дело по демократическим соображениям. Это ж не «белые и пушистые» демократии», – сыронизировал собеседник.
В связи с этим Саудовская Аравия в числе первых начала сопротивляться правилам США, продолжает эксперт. «Американцы сейчас и так пытаются снижать цены на нефть за счет финансовых инструментов и ограничения притока денег на рынок нефтяных фьючерсов», – пояснил он.
Если решение о снижении добычи и будет принято ОПЕК+, то оно может быть номинальным, предполагает собеседник. «ОПЕК+ и так не добывает то количество нефти, которое прописано в квотах. Но если снижение будет физическим, это сыграет на руку России, усилив наши нынешние позиции на рынке», – заключил Митрахович.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
Издание пишет, что встреча в среду членов ОПЕК+ была спешно созвана в Вене. Аналитики называют встречу самой важной за последние годы. Источник сказал, что сокращения будут производиться за счет существующего производства, а не уровней квот, которые некоторые страны-члены ОПЕК+ не смогли выполнить. Такое сокращение, вероятно, окажет большое влияние на цены.
Позже агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на источники сообщили, что снижение добычи нефти не отвечает интересам Вашингтона. Издание отмечает, что президент Джо Байден хочет добиться снижения цен на бензин в США. Если же страны ОПЕК+ сократят добычу нефти и тем самым повысят цены на нее, это спровоцирует еще больший топливный кризис внутри США перед выборами в Конгресс.
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Американист Дробницкий: Маск по вопросу конфликта на Украине стал рупором контрэлиты США
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Подход Илона Маска к решению украинского конфликта наивен, поскольку он исходит из того, что это противостояние имеет локальную природу. Однако его слова – это позиция контрэлиты США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий.
«Среди правящего истеблишмента предложение Маска вряд ли будет пользоваться популярностью. В Вашингтоне «правят бал» люди, которые хотят жечь до конца. Если мы посмотрим на мейнстрим в США и Британии, то они только и ждут победы Украины на фронте», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Кроме того, на каждое такое предложение сразу сыпется куча высказываний украинских деятелей и ястребино настроенных американских сенаторов. Зачастую такие высказывания крайне резки», – отметил он.
«Вместе с тем само по себе высказывание Маска является маркером того, что подобные мнения циркулируют в кругах американских контрэлит. Они понимают: те, кто рулит непрямой войной с Россией, наносят ущерб бизнесу и другим отраслям экономики», – пояснил собеседник.
«При этом у Маска очень наивный подход к решению вопроса. Он исходит из того, что противостояние на Украине имеет локальную природу, ведется где-то далеко от Америки, и вся эта история не имеет каких-то значительных противоречий. Поэтому, как считает Маск, люди могут вновь проголосовать на референдумах, но уже под контролем ООН. Он пишет это так, будто бы никакой войны между Западом и Россией нет», – удивляется Дробницкий.
«Я думаю, на политику Белого дома такое заявление никак не повлияет. В истеблишменте, который принимает решения относительно дальнейшего развития ситуации, пока доминирует идея продолжения войны», – отметил эксперт.
«Раздражение же в контрэлитах вызвано тем, что они в принципе не любят тот истеблишмент, который сейчас находится у власти. А во-вторых, они ощущают реальный ущерб своим интересам от этого конфликта. В случае же смены власти этот вопрос может быть использован для дискуссий и торга», – полагает политолог.
«Что касается самого Маска, то его заявление вряд ли было самостоятельным. Он уже давно дистанцируется от либералов и перевез свои активы в Техас. Тем самым он демонстрирует отход от техноэлиты Америки и правящего леволиберального истеблишмента, а также выступает в роли рупора контрэлиты», – считает собеседник.
Напомним, накануне американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. Он перечислил четыре пункта «украинско-российского мира» и предложил пользователям высказать свое отношение к проекту. С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.
План предполагает «повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН», сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», – написал он в Twitter.
В ответ на это предложение экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Илона Маска, а также заявил, что никто из украинцев не купит автомобиль Tesla.
В России пошутили о присвоении американскому предпринимателю внеочередного офицерского звания. Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев в своем в Telegram назвал Маска молодцом, но посетовал, что «Юстас рано расшифровался». Зампред Совбеза предположил, что в следующих сообщениях Маск напишет «что-то типа «Ukraine is an artificial state», то есть назовет Украину искусственным, ненастоящим государством.
А экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что на основателя SpaceX оказал влияние предстоящий полет космонавта Роскосмоса Анны Кикиной на корабле Crew Dragon. «Вот что русская женщина сделала с американцем», – заявил Рогозин в Telegram.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский устроил опрос в Twitter. Он спросил, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в ответ на сообщения Маска потребовал вернуть Украине контроль над Крымом, провести демилитаризацию и денуклиаризацию России и подвергнуть россиян международному трибуналу.
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В США испугались возможности резкого сокращения добычи нефти в России
Bloomberg: Москва может резко сократить добычу нефти в ответ на попытку Запада ввести потолок цен на российское топливо
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Если Евросоюз и США продолжат реализацию плана по ограничению цен на топливо из РФ, Россия может сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки, что может оказать немедленное давление на рынки, сообщает Bloomberg.
Как отметил глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Роберт МакНелли, Россия может сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки без ущерба своим нефтяным месторождениям, передает РИА «Новости».
«Российские компании стали профи в гибкости добычи на старых месторождениях, а на оставшихся месторождениях можно нарастить добычу ресурсов», – сказал МакНелли.
«Даже половина от этого (сокращения добычи) может оказать немедленное давление на рынки», – добавил управляющий директор аналитической компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.
Сокращение производства – не единственный вариант ответа, предупреждает Bloomberg. Издание приводит мнение бывшего представителя Госдепартамента Дэвида Голдвина, утверждающего, что у России есть и другие возможности, включая прекращение экспорта сырой нефти по трубопроводу «Дружба» и Каспийскому трубопроводному консорциуму, чтобы «в любом случае фактически поднять цены».
Накануне вице-премьер России Александр Новак предупредил, что введение потолка стоимости нефти может привести к временному снижению добычи этого полезного ископаемого в России. Он также подчеркнул, что Москва не намерена поставлять нефть в страны, вводящие ограничения на стоимость нефти.
Во вторник Wall Street Journal сообщала, что ЕС, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США проиграли нефтяную схватку с Россией.
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Белый дом: ОПЕК+ заняла сторону России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о том, ОПЕК+ встала на сторону России в решении о добыче нефти
ОПЕК+ встала на сторону России, когда в среду на очной встрече в Вене приняла решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Пресс-секретарь на брифинге для журналистов в президентском самолете, который отправляется в пострадавший от урагана «Иэн» штат Флорида, заявила, что данное решение было принято, когда «мировая экономика реагирует» на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине, сообщает ТАСС.
«И поэтому данное решение окажет влияние на страны с низким и средним уровнем дохода», – считает Жан-Пьер. Она ушла от прямого ответа на вопрос о том, является ли Саудовская Аравия надежным партнером США в связи с данным решением ОПЕК+.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разочарован «близоруким» решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.
До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
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Экс-сенатор США Блэк оценил мотивы ЦРУ для диверсии на «Северных потоках»
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Обвинять Россию в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» глупо, а вот у США мотивов сделать это больше, чем у кого-либо еще, заявил экс-сенатор США Ричард Блэк.
Блэк отметил, что как профессиональный судья оценивает преступления с точки зрения мотива и возможностей его совершить. По словам Блэка, стран, которые способны взорвать газопроводы на большой глубине океана, мало, передает РИА «Новости».
Так, Украина, как считает Блэк, вряд ли справилась бы с этим. Предположения, что Россия «сама взорвала свои трубопроводы по каким-то неясным причинам» он назвал глупыми и абсурдными, у Москвы нет мотивов для диверсии.
При этом США были обеспокоеены тем, что в связи с приближением зимы жители Европы начнут протестовать и, возможно, «свергать правительства, требуя снятия санкций и возвращения газа для восстановления экономики и возобновления подачи тепла в их домах». Однако вряд ли какая-либо из стран НАТО могла провести диверсию без координации с США, сказал он.
«Думаю, что подорвать трубопровод было потрясающе удобно, чтобы никто не мог потребовать включить газ обратно просто потому, что это стало невозможно. И у кого есть мотив к этому? Боюсь, что больше, чем у кого-либо, мотив для этого есть у ЦРУ и госдепа США», – сказал он.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы. Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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МИД: Элита Германии подчинилась русофобским установкам США
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Заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта российского газа подтверждают, что Берлин беспрекословно следует русофобским установкам Вашингтона, который поставил задачу вытеснить Россию с европейского энергетического рынка, заявил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
По его словам, все громкие заявления о готовности отказаться к концу 2023 года от импорта российского газа и испытываемой гордости в этой связи (канцлер Олаф Шольц) и о том, что Германия уже сейчас якобы обходится без российского газа, – факт беспрекословного следования политической элиты Германии русофобским установкам США, передает РИА «Новости».
Тяпкин подчеркнул, что это в полной мере касается поставленной Вашингтоном задачи вытеснения России с европейского энергетического рынка. Он также пояснил, что действия в этом направлении предпринимались Берлином еще при правительстве Ангелы Меркель.
Так, по мнению дипломата, сейчас видны последствия этой стратегии в развитии. Тяпкин указывает, что достаточно проследить в ретроспективе «успехи» на этом поприще кабинета Олафа Шольца – запрет на ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», давление (с последующей экспроприацией) на германские дочерние структуры ПАО «Газпром», де-факто национализация активов в ФРГ Роснефти, бездействие Берлина в связи с блокированием транзита нашего газа Киевом и Варшавой, санкции на ремонт и обслуживание оборудования для «Северного потока – 1».
Резюмируя, дипломат подчеркнул, что при всех этих действиях саму Россию объявляют ненадежным поставщиком и обвиняют в нарушении контрактов и использовании энергетического оружия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма.
Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее они уже подрывали трубопроводы.
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Посол Антонов предупредил США о готовности России защищать Крым и новые регионы
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Российские дипломаты в контакте с американскими коллегами пытаются донести, что Москва будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Как подчеркнул Антонов, он твердо убежден, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть Российской Федерации, передает ТАСС.
«В этом наши действия будут непреклонны. Эту мысль во всех наших беседах с американскими – я хотел сказать «друзьями», не могу так сказать – партнерами, наверное, собеседниками лучше будет сказать, мы пытаемся все время донести до них, чтобы они прекрасно это поняли», – сказал дипломат в эфире Первого канала.
Антонов отметил, что диппредставительство РФ в Вашингтоне обратило внимание на увеличившееся количество публикаций в американских СМИ, причем со ссылками на источники в Пентагоне, о том, что Вашингтон разрешает ВСУ «наносить удары даже по Крыму, а также по новым территориям Российской Федерации».
Он подтвердил, что кризис между США и Россией «приобретает другое содержание». «Потому что начинают бить по нашей территории, что абсолютно неприемлемо. И бьют американским оружием», – подчеркнул посол. «И мы вновь с вами приходим к проблеме прямого вовлечения Соединенных Штатов Америки в этот конфликт», – подытожил Антонов.
Напомним, как сообщило британское издание The Daily Telegraph, администрация президента США Джо Байдена полагает, что вооруженные силы Украины якобы в состоянии захватить Крым в случае продолжения успешного контрнаступления в Херсонской области.
В среду заместитель помощника министра обороны Соединенных Штатов по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что уже имеющиеся у Киева системы GMLRS на HIMARS «могут достичь большинства целей на поле боя», в том числе в Крыму. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявление Пентагона о возможности использования поставляемых на Украину РСЗО HIMARS по целям в Крыму подтверждает непосредственную вовлеченность США в конфликт, что создает чрезвычайно опасную ситуацию. В свою очередь посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал Соединенные Штаты участником конфликта на Украине в связи с решением администрации президента США Джо Байдена продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением.
Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой народной республики, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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США решили закупить препараты для лечения лучевой болезни
Минздрав США выделит 290 млн долларов на закупку препаратов от лучевой болезни
Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) выделит 290 млн долларов на закупку партии препарата Nplate, который применятся при лечении острой лучевой болезни.
В ведомстве пояснили, что HHS закупает партию препарата Nplate, который одобрен для лечения повреждений клеток крови, которые сопровождают острую лучевую болезнь у взрослых и детей, для того чтобы лучше подготовиться к спасению жизней после радиоактивных и ядерных чрезвычайных ситуаций, передает РИА «Новости».
Как отмечается в релизе Минздрава США, управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA), входящее в состав подразделения HHS по стратегической готовности и реагированию, использует... 290 млн долларов из проекта «Биозащита» для закупки этой партии препарата».
Позднее представитель министерства, комментируя британской газете Telegraph информацию о закупке препарата, заверил, что это является частью текущей работы по обеспечению готовности и радиологической безопасности, а не связано с политической обстановкой в мире.
Ранее газета Times сообщила, что НАТО предупредила страны-члены альянса, что Россия может провести ядерные испытания на границах с Украиной – в Черном море.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это, что Россия не планирует принимать участия в упражнениях по ядерной риторике.
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