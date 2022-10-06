В Госдуме обвинили Зеленского к подталкивании мира к апокалипсису

Депутат Слуцкий: Зеленский своими заявлениями толкает весь мир к апокалипсису

Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями втягивает страны Запада в ядерную риторику и толкает весь мир к апокалипсису, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как отметил депутат, Зеленский, похоже, вообще не осознает, что отчаянно втягивает своих хозяев в ядерную риторику и толкает весь мир к апокалипсису, передает ТАСС.

«Зеленский в агонии. На фоне пусть редких, но все же появляющихся голосов на Западе в пользу решения украинского конфликта не только на «поле боя», он отчаянно втягивает своих хозяев в ядерную риторику <…> Похоже, этот человек вообще не осознает, что на самом деле толкает всех – весь мир – к апокалипсису», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что постоянные члены Совета Безопасности ООН в начале года подписали заявление о том, что атомная война никогда не должна быть развязана, и победителей быть в ней не может. «Россия остается ему привержена. Надеемся на трезвомыслие остальных подписантов», – подчеркнул Слуцкий.

Напомним, Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на слова Зеленского о «превентивном» ударе против России как на призыв к мировой войне. В МИД России подчеркнули, что Запад разжигает ядерную войну, накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету.

В конце сентября посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.

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