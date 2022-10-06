Победители «Большой перемены» совершили «Путешествие мечты» в Москву

Поезд со 150 победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), следующий от Владивостока до Санкт-Петербурга, совершил остановку в предпоследнем городе маршрута – Москве.

«Путешествие мечты» стало призом за победу в конкурсе «Большая перемена» для школьников 5-7 классов. Путешествие проходит в два 15-дневных рейса по 150 школьников – от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Владивостока до Санкт-Петербурга. Протяженность маршрута составляет 10 516 километров. Поезд совершает остановки в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите и Хабаровске. Участники путешествия увидели Уральские горы, озеро Байкал, а также посетили Космодром «Восточный». Во время пути в вагоне-лектории для ребят проходит образовательная программа, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники путешествия стали амбассадорами Российского движения детей и молодежи и провезли через всю страну его знамя. В каждом городе они торжественно вручили знамя представителям детских и молодежных организаций, тем самым дав старт деятельности нового движения в регионе.

В ходе путешествия школьники участвуют в создании трэвел-шоу «Путешествие мечты. LIVE», выпуски которого публикуются в сообществе «Большая перемена» в социальной сети ВКонтакте.

Поезд со 150 победителями «Большой перемены», следующий от Владивостока до Санкт-Петербурга, совершил остановку в предпоследнем городе маршрута – Москве, где их встретили заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов, заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов и первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АНО «Большая перемена» Валерий Моргуновский.

Дмитрий Пегов рассказал ребятам о своей детской мечте стать машинистом и как создавались уникальные маршрут «Путешествия мечты» и поезд «Большая перемена».

«В этом году мы решили расширить ваш маршрут, добавив в него посещение моего любимого города Санкт-Петербурга. Нам очень хотелось, чтобы вы также попали в несколько локаций вне крупных городов – на Байкал, проехав по Кругобайкальской железной дороге, и на Космодром «Восточный» – место, которое сложно посетить в обычной жизни. С учетом опыта первого «Путешествия мечты», в этом году мы добавили несколько новых вагонов. Вагоны здесь необычные – все они изготовлены специально под этот проект. Кроме того, здесь есть вагон-зал, где можно проводить лекции и мастер-классы, вагоны-души», – заявил Пегов.

«Путешествие мечты» – это традиционный приз для трека 5-7 классов. Я глубоко убежден, что нигде в мире нет путешествия для детей такого формата. Когда мы впервые обсуждали «Путешествие мечты», для нас первым вопросом было, как устроить ваш быт – как везде успеть, учесть смену часовых поясов, организовать питание и полноценный сон. Я считаю, что нам вместе с РЖД это отлично удалось», – подчеркнул Валерий Моргуновский.

Конкурс «Большая перемена» входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодежи. Генеральным партнером «Путешествия мечты» выступает ОАО «РЖД».