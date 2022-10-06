Бывший полицейский устроил стрельбу в яслях в Таиланде

Бывший сержант полиции, уволенный со службы год назад за пристрастие к наркотикам, устроил стрельбу в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда, сообщает таиландский телеканал Thai PBS.

Уточняется, что погибли не менее 24 детей и восемь взрослых. Преступник, 34-летний сержант в отставке Панья Кхамрап, который, по предположению полиции, мог быть в состоянии наркотического опьянения, скрылся с места преступления на принадлежавшем ему автомобиле-пикапе, передает РИА «Новости».

Согласно последним данным, Кхамрап объявлен в розыск. Его автомобиль найден на парковке у его дома, дом пуст.

В феврале 2020 года старший сержант сухопутных войск Таиланда Чакрапхан Тхомма устроил стрельбу на улице и в ТЦ города Накхонратчасима. Сообщалось, что он сделал это из-за бытового конфликта, связанного с обманом при продаже дома.

По меньшей мере 30 человек погибли, еще 58 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на северо-востоке Таиланда.