Возросло число погибших при стрельбе в Таиланде

По меньшей мере 30 человек погибли, еще 58 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на северо-востоке Таиланда.

Таиландское информационное агентство со ссылкой на данные больницы имени Махарата в городе Накхонратчасима сообщает, что количество погибших увеличилось до 30 человек, передает ТАСС.

Напомним, в субботу старший сержант сухопутных войск Таиланда Чакрапхан Тхомма устроил стрельбу на улице и в ТЦ города Накхонратчасима. Сообщалось, что он сделать это из-за бытового конфликта, связанного с обманом при продаже дома.