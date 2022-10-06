В ДНР начали работу над созданием свободной экономической зоны

Полпред ЛНР Мирошник рассказал об обстановке возле Кременной

Украина сконцентрировала довольно мощные силы в приграничных с ЛНР районах, поэтому нашим военным приходится возводить оборонительные рубежи, рассказал газете ВЗГЛЯД полпред ЛНР Родион Мирошник, комментируя военную обстановку в республике после отвода российских войск из Красного Лимана.

«На севере – северо-западе республики сейчас особенно напряженная ситуация. Прямо у границ региона идут активные боевые действия. После того, как наши войска отошли из Красного Лимана, серьезным обстрелам подвергается Кременная и целый ряд других городов Кременского района», – рассказал полномочный представитель ЛНР Родион Мирошник.

По его словам, ситуацию осложняют ландшафтные особенности местности. «Это заповедные леса, здесь очень много «зеленки». И там достаточно активно работают диверсионно-разведывательные группы. Военные действия идут в основном за контроль над дорогой Торское – Кременная. И с нашей стороны на этом направлении возводятся мощные оборонительные укрепления», – пояснил собеседник.

«Непросто и в районе Сватово, на Купянском направлении. Мы наблюдаем усиление потока беженцев. Люди пытаются уйти вглубь республики или на другие российские территории. При этом со стороны Харьковской области проезжать в Белгород очень тяжело, учитывая и большое скопление людей, и непрекращающиеся массированные обстрелы со стороны ВСУ», – уточняет дипломат.

Как отметил Мирошник, республика готова отразить атаку ВСУ. «На обеспечение оборонительных рубежей силы есть. На территории республики находятся резервы, которые были подведены за последние недели. Опять же, из Красного Лимана и близлежащих населенных пунктов вооруженные подразделения перевели к нам», – заметил он.

«И сейчас нам надо усилить артиллерийское давление, активнее использовать силы ВКС. Мы понимаем, что все происходящее имеет скорее политический мотив. Украина пытается всячески продемонстрировать, что оборонительные возможности и гарантии безопасности России для них ничего не значат», – заключил Мирошник.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские боевики пытаются прорвать линию боевого соприкосновения в районе Кременной, но им пока это не удается. По словам офицера Андрея Марочко, на некоторых направлениях ведется маневренная оборона – в районе населенного пункта Кременная.

Напомним, в субботу в Минобороны сообщили, что из-за угрозы окружения было принято решение отвести войска из Красного Лимана. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, пять танков и девять боевых машин пехоты.

Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с этим войска отвели на более выгодные рубежи, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ранее рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению собеседника, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.

Об осложнении военной ситуации сообщили и в ДНР. Как рассказали в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские силовики с полуночи обстреляли Донецк, Александровку и Каштановое в ДНР из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм

Накануне донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал газете ВЗГЛЯД, что под ударом в скором времени могут оказаться город Ясиноватая, а также Лисичанск и Северодонецк в ЛНР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД