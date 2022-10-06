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В ДНР начали работу над созданием свободной экономической зоны
Премьер ДНР Хоценко заявил о начале работы по созданию свободной экономической зоны
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Власти Донецкой народной республики работают над созданием свободной экономической зоны, рассматривается обнуление ряда налогов, сообщил премьер республики Виталий Хоценко.
По его словам, в данный момент администрация ДНР работает над тем, чтобы в республике появилась свободная экономическая зона на территории региона, чтобы были максимально благоприятные условия для бизнеса при входе. Сюда входит и обнуление многих налогов – налога на имущество, на землю, на прибыль, а также другие иные преференции, передает РИА «Новости».
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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Кадыров заявил о наступлении ВС России в ДНР и в Херсонской области
Глава Чечни Кадыров сообщил о наступательных действиях на территории Донецкой народной республики и Херсонской области
Военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» выдавливают украинских националистов с укрепленных позиций в Донецкой народной республике и Херсонской области, наступление не прекращается ни на минуту, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как сообщил Кадыров в своем Telegram-канале, наступательные действия на территории Донецкой народной республики и Херсонской области не прекращаются ни на минуту.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
По словам главы Чечни, военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» в буквальном смысле выдавливают украинских националистов с укрепленных позиций.
Ранее в среду заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшее время вся территория российского региона будет освобождена, вплоть до Николаевской, Одесской областей. Он также сообщил, что российская армия проводит в Херсонской области перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар, при этом жители ряда населенных пунктов, куда вошли украинские силовики, эвакуированы.
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Путин: Ситуация на новых территориях будет стабилизирована
Президент России Путин пообещал стабилизировать ситуацию на новых территориях России
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Россия исходит из того, что ситуация в Донбассе и на других освобожденных территориях будет стабилизирована, страна сможет спокойно их развивать, заявил президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
«Конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом. Вам и всем людям, которые там на этих территориях вместе с вами на протяжении долгих лет терпели лишения и в сердце стремились воссоединиться с Россией, огромное спасибо и низкий поклон», – сказал он, обращаясь к учителю из города Макеевки Донецкой народной республики Юлии Бахунской, приводит его слова ТАСС.
По словам Путина, «что касается защиты жителей Донбасса, да и других территорий, когда возникает угроза жизни. Мы много раз уже и по-разному говорили на этот счет: то, что сейчас возможно, это стало возможным, конечно, благодаря российской армии и тем нашим ребятам, которые свои жизни не жалеют для того, чтобы защитить вашу жизнь и ваших детей. Это чрезвычайно важная вещь».
Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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Полпред ЛНР Мирошник рассказал об обстановке возле Кременной
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Украина сконцентрировала довольно мощные силы в приграничных с ЛНР районах, поэтому нашим военным приходится возводить оборонительные рубежи, рассказал газете ВЗГЛЯД полпред ЛНР Родион Мирошник, комментируя военную обстановку в республике после отвода российских войск из Красного Лимана.
«На севере – северо-западе республики сейчас особенно напряженная ситуация. Прямо у границ региона идут активные боевые действия. После того, как наши войска отошли из Красного Лимана, серьезным обстрелам подвергается Кременная и целый ряд других городов Кременского района», – рассказал полномочный представитель ЛНР Родион Мирошник.
По его словам, ситуацию осложняют ландшафтные особенности местности. «Это заповедные леса, здесь очень много «зеленки». И там достаточно активно работают диверсионно-разведывательные группы. Военные действия идут в основном за контроль над дорогой Торское – Кременная. И с нашей стороны на этом направлении возводятся мощные оборонительные укрепления», – пояснил собеседник.
«Непросто и в районе Сватово, на Купянском направлении. Мы наблюдаем усиление потока беженцев. Люди пытаются уйти вглубь республики или на другие российские территории. При этом со стороны Харьковской области проезжать в Белгород очень тяжело, учитывая и большое скопление людей, и непрекращающиеся массированные обстрелы со стороны ВСУ», – уточняет дипломат.
Как отметил Мирошник, республика готова отразить атаку ВСУ. «На обеспечение оборонительных рубежей силы есть. На территории республики находятся резервы, которые были подведены за последние недели. Опять же, из Красного Лимана и близлежащих населенных пунктов вооруженные подразделения перевели к нам», – заметил он.
«И сейчас нам надо усилить артиллерийское давление, активнее использовать силы ВКС. Мы понимаем, что все происходящее имеет скорее политический мотив. Украина пытается всячески продемонстрировать, что оборонительные возможности и гарантии безопасности России для них ничего не значат», – заключил Мирошник.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские боевики пытаются прорвать линию боевого соприкосновения в районе Кременной, но им пока это не удается. По словам офицера Андрея Марочко, на некоторых направлениях ведется маневренная оборона – в районе населенного пункта Кременная.
Напомним, в субботу в Минобороны сообщили, что из-за угрозы окружения было принято решение отвести войска из Красного Лимана. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, пять танков и девять боевых машин пехоты.
Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с этим войска отвели на более выгодные рубежи, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ранее рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению собеседника, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
Об осложнении военной ситуации сообщили и в ДНР. Как рассказали в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские силовики с полуночи обстреляли Донецк, Александровку и Каштановое в ДНР из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм
Накануне донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал газете ВЗГЛЯД, что под ударом в скором времени могут оказаться город Ясиноватая, а также Лисичанск и Северодонецк в ЛНР.
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ВСУ предприняли попытку прорвать оборону ЛНР под Кременной
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Украинские военные пытаются прорвать линию обороны Луганской народной республики под городом Кременной, неся колоссальные потери, но ситуация контролируемая, сообщил офицер оборонного ведомства республики Андрей Марочко.
По его словам, обстановка в населенном пункте Кременная более-менее спокойная, контролируемая, но противник не оставляет попыток прорвать нашу линию обороны, в том числе и на направлении населенного пункта Кременная, передает ТАСС.
Марочко рассказал, что союзные войска отбивают атаки противника, сейчас ведется плановая боевая работа, артдуэли. В данный момент ВСУ в направлении населенного пункта Кременная несут колоссальные потери, но, невзирая на это, они пытаются идти вперед.
Как заявил в понедельник помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, ВСУ пытались прорваться в сторону нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), расположенного в Лисичанске, однако союзные силы их выбили. Киселев отметил, что в районе Кременной идут жесточайшие бои, а Лисичанск, Рубежное и Сватово находятся под ракетными ударами.
Ранее полпред ЛНР Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что Украина сконцентрировала довольно мощные силы в приграничных с ЛНР районах, поэтому нашим военным приходится возводить оборонительные рубежи.
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Полпред ЛНР Мирошник заявил о факторе времени для группировки резервов
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Атакуя по нескольким направлениям, ВСУ пытаются растащить наши формирования в разные стороны. Нам надо еще немного времени, чтобы заходящие резервы были правильно сгруппированы и ориентированы на нанесение серьезного удара по противнику. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил полпред ЛНР Родион Мирошник, комментируя обстановку в республике.
«На сегодняшний день вся территория республики находится под нашим контролем. Но на границах идут активные бои, наши уверенно отвечают противнику. При этом ситуация возле агломерации Лисичанск – Кременная – Рубежное остается сложной», – рассказал полномочный представитель ЛНР Родион Мирошник.
По словам собеседника, основная проблема в этих районах – лесистая местность. «Там пытаются работать диверсионно-разведывательные группы. Основная же борьба сейчас идет за контроль над дорогой Торское – Кременная», – отмечает он.
«На удивление по Сватово сегодня не прилетало, несмотря на близость военных действий. Основная проблема, с которой мы столкнулись, – практически полное отсутствие мобильной связи и интернета. Ситуацию усложняют и постоянные информационные атаки со стороны Украины», – продолжает Мирошник.
«Несмотря на то, что мы полностью контролируем территорию ЛНР, есть понимание близости угрозы с севера и северо-запада. Поэтому мы возводим массивные оборонительные сооружения. Они необходимы для того, чтобы противодействовать движению противника со стороны Красного Лимана и Северска», – рассказал полпред ЛНР.
«Сейчас важен каждый день – нам надо еще немного времени, чтобы заходящие резервы были правильно сгруппированы и ориентированы на нанесение серьезного удара по противнику. Пока же ВСУ фактически пытаются растащить в разные стороны наши формирования, чтобы не дать сконцентрироваться на контратаке», – заключил Мирошник.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские боевики пытаются прорвать линию обороны Луганской народной республики под городом Кременной. По словам офицера Андрея Марочко, обстановка в населенном пункте Кременная более-менее спокойная, контролируемая.
Накануне также сообщалось о массовом потоке беженцев со стороны Сватово из-за постоянных ударов со стороны ВСУ. Во вторник ситуация стабилизировалась.
Военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ранее рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению собеседника, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и когда можно будет сорвать военные планы ВСУ, а также что может ускорить контратаку союзных войск.
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Глава ДНР Пушилин заявил о задаче освободить Красный Лиман
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Задача союзных войск – выдержать и освободить Красный Лиман, линия боевого соприкосновения на Краснолиманском направлении стабилизируется, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».
По его словам, Краснолиманское направление на сегодняшний день стабилизируется, противник пытается подходить с разных сторон, используя артиллерию, но ребята понимают, что может дальше происходить, и, по имеющейся информации, «и там выдержим, и Красный Лиман освободим», передает РИА «Новости».
Пушилин рассказал об обстановке в Артемовске, заметив, что позиции союзных сил укрепляются, на отдельных участках в самом Артемовске фиксируется отступление противника. Однако он добавил, что это не значит, что «прямо сегодня все произойдет и Артемовск будет освобожден». В минувшую субботу в Минобороны РФ заявили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи. Как пояснил российский военный корреспондент Александр Коц, российской армии и союзным силам пришлось оставить Красный Лиман, чтобы не попасть в окружение противника.
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КНДР поддержала возвращение Донбасса, Запорожья и Херсонщины в Россию
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Северная Корея уважает волю жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые решили воссоединиться с Россией, сообщил глава департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су.
Чо Чхоль Су заявил, что КНДР поддерживает решение Москвы сделать эти регионы частью России. Подчеркивается, что соответствующие референдумы прошли в соответствии с Уставом ООН, в котором «закреплены принципы равноправия людей и их право на самоопределение», а также в соответствии с «легитимными процедурами, которые позволили отразить волю жителей двух республик и двух областей», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
МИД КНДР, оценивая голосование по антироссийской резолюции, представленной США в СБ ООН, заявил, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела независимых государств и ущемляет их законные права. Северная Корея заявила, что США злоупотребляют участием в СБ ООН для «поддержания неоспариваемого «однополярного мира», передает РИА «Новости».
По мнению Чо Чхоль Су, США используют «старый трюк», который применялся в Югославии, Афганистане и Ираке. Как заявил МИД КНДР, если «СБ ООН собирается нарушать независимые права и фундаментальные интересы суверенных государств с помощью нелогичных и гангстерских двойных стандартов, противоречащих целям и принципам устава ООН, он будет привлечен к полной ответственности за последствия».
Напомним, президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
США вынесли на голосование в Совбезе ООН проект резолюции с осуждением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о воссоединении с Россией. Из 15 членов Совбеза за проект резолюции проголосовали 10; Китай, Индия, Бразилия и Габон воздержались, Россия наложила вето.
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Путин утвердил принятие четырех новых регионов в состав России
Президент Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии четырех регионов в состав России
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Российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Отмечается, что интегрироваться новые регионы будут в рамках переходного периода, который продлится до 2026 года. До 2023 года в них можно будет расплачиваться гривнами, после чего денежной единицей на этих территориях станет только российский рубль. Вооруженные силы новых регионов (они есть в Донецкой и Луганской народных республиках) предполагается включить в состав российских, а противоречащие Конституции РФ законодательные нормы (в том числе о смертной казни) – не применять, передает ТАСС.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
Граждан на референдуме в ДНР защищала новейшая РЛС
Союзные силы в дни референдума о вхождении ДНР в состав России применили новейшие РЛС контрбатарейной борьбы в связке с тяжелыми гаубицами «Малка» для поражения артиллерии Украины в районе Донецка, сообщил источник в силовых структурах ДНР.
По словам источника РИА «Новости», с целью минимизации обстрелов Донецка артиллерией украинских войск в дни проведения референдума силам ДНР были переданы новые российские станции артиллерийской разведки, которые практически с первого выстрела со стороны украинских батарей вскрывали их позиции.
Источник уточнил, что в связке с новейшими РЛС работали гаубицы большой мощности 2С7М «Малка», калибр которых составляет 203 миллиметра, а дальность стрельбы обычным осколочно-фугасным снарядом достигает 37 километров. Новые станции в короткие сроки обеспечивали гаубицы координатами позиций украинской артиллерии и позволяли их успешно поражать.
В частности, добавил представитель силовых структур ДНР, удалось поразить американские гаубицы M777, которыми украинские войска неоднократно пользовались для обстрелов жилых кварталов Донецка.
Новейшая РЛС контрбатарейной борьбы работает в сантиметровом диапазоне частот и оснащена фазированной антенной решеткой. Название новой РЛС не раскрывается.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
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ВСУ ударили по Старобельску ракетой HIMARS с вольфрамовыми шариками
Украинские военные обстреляли город Старобельск в Луганской народной республике из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, ракета которой была начинена поражающими элементами в виде вольфрамовых шариков, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, главная часть ракеты, выпущенной противником по Старобельску, была начинена 182 тыс. вольфрамовых шариков, которые собрали в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, она разрывается на подлете, и все поражающие элементы наносят колоссальный урон мирным гражданам либо живой силе противника, но в данном случае можно сказать, что вооруженные формирования Украины пытались уничтожить как можно больше мирного населения, передает ТАСС.
При этом Марочко добавил, что при обстреле Старобельска от большого количества жертв спасло «только то, что люди предприняли необходимые меры и укрылись в безопасном месте».
Накануне украинские военные нанесли удар по центральной части Донецка из американской РСЗО HIMARS.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах, производится с 2003 года.
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Требование Польши к послу России осудить референдумы назвали провокацией
Требование польских властей к послу России в Варшаве Сергею Андрееву осудить референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей является провокацией, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.
Он отметил, что это очевидная провокация и совершенно беспрецедентный случай в дипломатической работе, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики из-за решения о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Андреев рассказал, что в ходе вызова в польский МИД в связи с проведением референдумов ему предложили их осудить.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон назвал незаконным вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, отметив, что Киеву будет оказана помощь в восстановлении суверенитета.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
Опубликованы договоры о вхождении четырех регионов в состав России
Договоры о принятии в состав России четырех новых регионов официально опубликованы.
Текст договоров доступен на официальном портале правовой информации.
Ранее президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о новых территориях.
До этого Конституционный суд (КС) одобрил пакет документов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Как заявил председатель Думы Вячеслав Володин, Госдума рассмотрит проекты конституционных законов и договоры ратификации по новым территориям в понедельник.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
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Глава МИД Британии Клеверли собрался пообещать Киеву помощь до и после «победы»
В речи, с которой глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли выступит во вторник на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме, он заявит, что Лондон намерен помогать Киеву «до тех пор, пока война не выиграна».
В представленных выдержках из речи сообщается, что Великобритания намерена помогать Украине, пока та не восстановит суверенитет, а также позднее – «когда Украина победит в этой войне», британская сторона поможет восстанавливать украинские «дома, экономику и общество». Также Клеверли заверит, что Лондон никогда не признает воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма с Россией.
Клеверли выразит уверенность, что его страна обладает достаточной стратегической выносливостью, чтобы помогать Украине «до победы». По его словам, Лондон уже продемонстрировал, что является не комментатором, а игроком на поле международной политики, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России. Российский Конституционный суд одобрил пакет документов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии регионов в состав России и приняла конституционные законы о вхождении новых субъектов в состав России.
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Генсек МИД Италии Секи выразил протест российскому послу
Генеральный секретарь МИД Италии Этторе Франческо Секи после беседы с послом России в Риме Сергеем Разовым заявил, что российской стороне был заявлен протест в связи с проведением референдумов по вопросу о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
По словам представителя МИД, российский дипломат был вызван в ведомство «в рамках общей инициативы стран ЕС». Секи заявил, что Италия однозначно и решительно осуждает фальшивые референдумы. Кроме того, генсек МИД заявил, что референдумы проведены Россией незаконно в нарушение всех международных норм, передает ТАСС.
Он также указал, что Италия «в линии с партнерами» поддержит новые ограничительные меры в отношении России. Секи добавил, что ситуация вокруг диверсии на «Северных потоках» не обсуждалась.
До этого президент Франции Эммануэль Макрон назвал незаконным вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, отметив, что Киеву будет оказана помощь в восстановлении суверенитета.
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Выходцам из новых регионов России дали месяц на решение по гражданству
Выходцы из новых регионов России, находящиеся за рубежом, должны в течение месяца определиться, хотят ли они поменять гражданство, заявил замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.
Иванов объяснил, что алгоритм в этом вопросе такой же, как было в Крыму. В течение месяца им нужно определиться и сделать выбор, передает РИА «Новости» слова замглавы МИД.
Оценивая темпы выдачи паспортов для тех, кто проживает на территориях, вошедших в состав России по итогам референдума, Иванов добавил, что, «конечно, выдача будет (вестись) в ускоренном темпе».
Он добавил, что многие из этих людей уже имеют российские паспорта. Работа будет активизирована, заверил замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Между тем в Донецке выстроились очереди за российскими паспортами.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.