СК нашел тюрьму «Айдара» в ЛНР, где убивали заключенных

СК: В ЛНР нашли тюрьму, где боевики «Айдара» пытали и убивали заключенных

В бывшем мясоперерабатывающем цеху в ЛНР найдена пыточная тюрьма украинского нацбатальона «Айдар», в ней содержалось не менее 30 человек, минимум семь были замучены насмерть, сообщает Следственный комитет России.

«В ходе расследования на освобожденной территории Старобельского района ЛНР вблизи села Половинкино была обнаружена база украинского националистического батальона «Айдар», которая была переоборудована в пыточную тюрьму, обустроенную в бывшем мясоперерабатывающем цеху», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Территория базы была укреплена, она обнесена бетонным забором с колючей проволокой, оборудованы несколько огневых позиций. Камеры для заключенных сделаны в цеху из бывших коптилен.

Установлены и допрошены два бывших узника, они рассказали о происходившем на территории тюрьмы. В ней содержалось не менее 30 человек, минимум семь из них, не выдержав пыток, умерли или были убиты.

«Целью боевиков, в том числе, являлось получение выкупа с родственников похищенных и удерживаемых ими мирных граждан», – добавили в ведомстве.

Сейчас проводятся следственные и оперативные мероприятия по установлению всех остальных заключенных и боевиков «Айдара», причастных к похищениям и пыткам людей.

Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы – «библиотеки», где содержались пленные ополченцы ДНР и им сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны Службы безопасности и нацбатов.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал провести расследование организации тюрьмы в Мариуполе для противников госпереворота в 2014 году.