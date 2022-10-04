Зеленский подписал указ об обращении к НАТО по вопросу вступления в альянс

Владимир Зеленский подписал указ, которым одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления Украины в альянс в ускоренном порядке.

Речь идет о заявке на вступление в НАТО, по которой, как уже дали понять в альянсе, положительного ответа пока не будет, передает РИА «Новости».

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. По этому поводу генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается 30 странами-участниками единогласно.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Соединенных Штатов привержены политике «открытых дверей» НАТО, однако решение о расширении должны принимать все страны альянса.

В то же время помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан считает, что возможное вступление Украины в НАТО «следует обсудить в другое время».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявления Зеленского сказала, что украинские власти выбрали свой кровавый путь в «натовскую помойку».

В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией вокруг попытки Киева вступить в НАТО.