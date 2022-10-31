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Зеленского высмеяли за видеомонтаж со сбитым БПЛА «Герань-2»
В Сети высмеяли президента Украины Зеленского за видеомонтаж со сбитым БПЛА «Герань-2»
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В Сети высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за видеомонтаж со сбитым БПЛА «Герань-2» где-то на улицах Киева.
Как иронизирует Telegram-канал «Война с фейками», Зеленский продемонстрировал всем свое «величие», записав видео рядом со сбитым БПЛА «Герань-2» где-то на улицах Киева.
В материале отмечается, что президент Украины каждый раз утверждает, что все ролики с его участием записывают вживую без использования графики или монтажа. Авторы публикации иронизируют, что в таком случае остается только поверить, что президент Украины за время проведения СВО значительно вырос, что позволило ему в ролике выглядеть больше беспилотника «Герань-2», длина которого составляет 350 см, а размах крыльев – 250 см.
В материале отмечается, что рост Зеленского равен 168-170 см, при этом даже такой массивный объект как БПЛА «Герань-2» кажется игрушечным на фоне президента Украины, который к тому же на видео стоит немного сзади сбитого беспилотника.
Авторы публикации с иронией предположили, что в секретных лабораториях США разрабатывали вовсе не биологическое оружие, а сыворотки роста, которые потом испытал на себе Зеленский. По другой версии, для съемок был использован макет БПЛА. К слову, подобные нестыковки можно найти во многих роликах президента Украины, отмечается в материале.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как украинские войска разрушает «Герань».
Москва ответила на обвинения США по «зерновой сделке»
Посол России в США Антонов отверг обвинения Вашингтона в адрес Москвы в обострении мировой продовольственной проблемы
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Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в обострении мировой продовольственной проблемы якобы из-за приостановки реализации зерновой сделки являются ложными, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Российский дипломат, слова которого приводит в своем Telegram-канале пресс-служба посольства, выразил возмущение реакцией США на террористическую атаку на порт Севастополя, подчеркнув, что в Москве не увидели никакого осуждения безрассудных действий киевского режима, зато отметили полное игнорирование выявленных признаков причастности британских военных специалистов к организации массированного удара с применением беспилотников, передает ТАСС.
Антонов констатировал, что ситуация еще больше накалилась, но в Соединенные Штаты этого замечать не намерены и опять все свели к ложным обвинениям России в обострении мировой продовольственной проблемы. Он подчеркнул, что в условиях атак и провокаций в отношении российских военных и торговых судов, задействованных в «черноморской инициативе», Россия не может продолжать работу, не обращая внимания на вопросы безопасности. Как отметил дипломат, в приостановке реализации сделки несправедливо осуждать Россию, это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.
Комментируя инсинуации со стороны США о «провоцировании» голода, дипломат напомнил о неоднократных призывах России направлять продуктовые грузы прежде всего нуждающимся странам. При этом он констатировал, что добрая половина всех сухогрузов в рамках зерновой схемы уходила в развитые государства, в то время как Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан получали лишь около 3% агротоваров.
Антонов также обратил внимание на то, что российский сельскохозяйственный сектор продолжает сталкиваться с серьезнейшими проблемами на фоне односторонних западных рестрикций, несмотря на все декларации Вашингтона и Брюсселя о якобы отсутствии каких-либо ограничений.
Он подчеркнул, что Россия как один из ведущих мировых агропроизводителей остается надежным и ответственным поставщиком на глобальные рынки и доказала этот факт конкретными делами. Дипломат отметил, что здравомыслящим политикам, да и простым людям очевидно, что обострением проблемы голода занимаются как раз те страны, которые мешают российским поставкам продовольствия на мировые рынки.
Антонов также констатировал, что Вашингтон и его сателлиты своими шагами и риторикой поощряют киевский режим к дальнейшей военной эскалации, способствуют затягиванию конфликта на Украине, отдаляя возможность его урегулирования за столом переговоров.
Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности администрации США Эйдриенн Уотсон обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия. Между тем президент России Владимир Путин назвал ситуацию с вывозом зерна с Украины «сплошным надувательством».
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Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре
Минобороны России показало видео уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Энергодаре.
Диверсанты пытались высадиться со стороны акватории Каховского водохранилища. Видео снято прибором ночного видения, на нем заснят момент, как плавсредство диверсантов движется по воде, затем его накрывают огнем. Видны множественные всплески от попадания в воду боеприпасов, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что за сутки Украина три раза обстреляла Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, всего было выпущено 10 снарядов, ответным огнем российской артиллерии подразделения противника были подавлены.
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Эксперты объяснили значение успеха ВС России на Угледарском направлении
Военный блогер Татарский: Взятие Павловки и Угледара открывает ВС России дорогу на Курахово
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Вероятная зачистка Павловки и дальнейшее освобождение Угледара открывает российским военным дорогу на Курахово. Это ухудшит положение украинских войск в Марьинке, которые обстреливают Донецк, считают эксперты. Ранее в Минобороны сообщили о том, что российские военные подошли к окраинам Павловки в ДНР. В то же время появились сообщения, что Павловка «частично наша».
Военный блогер Владлен Татарский сообщил о том, что главным сдерживающим фактором для более стремительных действий российских штурмовых подразделений стала погода: «Идет дождь. Тем не менее нашим войскам удалось прорвать оборону противника и зайти в Павловку под Угледаром».
Он также отмечает, что освобождение Угледара открывает дорогу на Курахово. Тогда положение противника в Марьинке станет критическим, «и многострадальный Петровский район Донецка после восьми с лишним лет огневого прессинга наконец-то избавится от минометных обстрелов».
В свою очередь отраслевой телеграм-канал «Рыбарь» пишет: «Учитывая темпы продвижения российских бойцов, в ближайшее время завершится зачистка Павловки, а Угледар будет взят в полукольцо. Российские войска вернут позиции, утраченные летом». Если к украинским формированиям не перебросят подкрепления, совсем скоро российские войска выйдут к Водяному и шахте Южно-Украинская.
В таком случае ВСУ придется отходить и выстраивать оборону по рубежу Успенка – Константиновка вдоль реки Сухие Ялы. А это, в свою очередь, поставит под угрозу снабжение донецкой группировки противника по трассе Запорожье – Донецк.
Напомним, в Минобороны сообщили, что российские войска продвинулись в глубину обороны украинских войск более чем на три километра, военные РФ вышли к окраинам села Павловка в Донецкой народной республике.
Между тем командир батальона «Восток» Александр Ходаковский написал в Telegram, что «Павловка частично наша – бои продолжаются». Накануне он также напомнил, что «Павловка находилась под нашим контролем», но еще летом была утеряна. «Само по себе это село площадью примерно в три раза больше Угледара – если противник не решит отойти, выравнивая фронт, то сил и времени взятие Павловки может отнять немало», – предупредил Ходаковский.
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Лавров рассказал, что Россию тревожит в Польше
Лавров: Россию тревожит желание Польши стать «кандидатом» на размещение ядерных бомб США
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Россию беспокоит стремление Польши стать кандидатом на размещение ядерных бомб США, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» для Первого канала.
«Польша просится в «кандидаты» на то, чтобы и у нее американцы также разместили свои ядерные бомбы. Эта ситуация весьма тревожит», – передает его слова ТАСС.
Ранее бывший вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова к размещению на своей территории американского ядерного оружия. Позже эту информацию подтвердил представитель президента Польши Якуб Кумох.
В свою очередь глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что Польша по договоренности с Западом пытается «тихо аннексировать» западную часть Украины.
Между тем численность польской армии с начала года выросла на 16,5 тыс. человек, до 160 тыс. солдат и офицеров, и последовательно увеличивается, чтобы достигнуть 300 тыс. человек, заявил замминистра обороны страны, сенатор Войцех Скуркевич, отметив, что последняя цифра является перспективой 2035 года.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Польше самая большая армия в Европе.
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Сигнальщика ВМФ представили к госнаграде за обнаружение дрона в Севастополе
Сигнальщика ВМФ Жильцова, который первым заметил дрон в Севастополе, приставили к госнаграде
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Сигнальщик ВМФ, который первым заметил дрон во время теракта в акватории Севастополя, представлен к госнаграде, сообщили в Минобороны России.
«Радиотелеграфист боевой части связи сторожевого корабля «Ладный» Черноморского флота матрос Артем Жильцов, исполняя обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения, в темное время суток 29 октября с. г. первым обнаружил неизвестный беспилотный морской аппарат, движущийся на вход в гавань по Севастопольской бухте», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что сигнальщик доложил вахтенному офицеру о дроне, что дало возможность «огнем из корабельного вооружения уничтожить беспилотный аппарат».
Там отметили, что матрос Артем Жильцов представлен командованием к государственной награде.
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
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Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
Минобороны России подняло обломки использованных для теракта у Севастополя дронов
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Минобороны России подняло обломки морских дронов, которые использовались для теракта против кораблей Черноморского флота в Севастополе, сообщили в Минобороны России.
«После отражения 29 октября с. г. террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора» корабли Черноморского флота и гражданские суда, обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность», – приводит сообщение РИА «Новости».
В ведомстве сообщили, что «специалистами Минобороны России совместно с представителями других государственных ведомств проведена экспертиза навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах».
Также сообщается, что по результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одессы.
Отмечается, что в дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
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Во Франции обвинили Украину и ЕС в срыве зерновой сделки
Читатели французского издания Le Figaro обвинили Украину и Евросоюз в срыве зерновой сделки и обмане России
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Читатели французского издания Le Figaro поддержали решение России приостановить участие в зерновой сделке после атаки Украины на Севастополь и обвинили Киев и Брюссель в срыве важного для многих стран соглашения.
Многие пользователи сочли логичным решение Москвы и обвинили Киев в срыве соглашения, передает РИА «Новости».
Комментируя решение России приостановить участие в зерновой сделке после атаки Украины на Севастополь, пользователь Anou-Nimat отметил, что президент Украины Владимир Зеленский делает что угодно, кроме выполнения подписанных им соглашений, а заплатят за это бедные люди в Африке, которым в итоге не поставят зерна.
Читатель французского издания Grand largue выразил уверенность в правоте российской стороны и обвинил в невыполнении взятых на себя обязательств Евросоюз, который все соглашения трактует так, что выполняется только выгодная Брюсселю часть сделки. Он напомнил, что в соответствии с соглашением Россия получала право свободно экспортировать свое зерно вопреки санкциям ЕС, однако Евросоюз фактически саботировал сделку, не дав РФ возможность застраховать поставки – западные компании оказались под угрозой санкций в случае предоставления услуг Москве. Читатель пришел к выводу, что это был обычный обман со стороны диктаторов из ЕС. В свою очередь toutou заметил, что на Западе делают все для продолжения противостояние с Россией и не хотят мира.
Пользователь ca18 выразил мнение, что бандеровский экстремизм граничит с абсолютной глупостью. Он привел данные, что в этом году урожай пшеницы в России составит около 100 млн тонн, что позволит РФ обеспечить около четверти мирового экспорта.
Еще один читатель французского издания обвинил президента Украины в приостановке сделки и подчеркнул, что больше всего от этого пострадает Африка. При этом читатель отметил, что Африка не может дать Киеву оружие, поэтому Зеленскому все равно.
В субботу Россия уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке». В письме подчеркивалось, что безопасный гуманитарный коридор, используемый для экспорта продовольствия с Украины, использовался для прикрытия атаки украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота на рейде Севастополя.
Ранее президент России Владимир Путин назвал «сплошным надувательством» ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер обратил внимание, что вывозимое с Украины в рамках зерновой сделки продовольствие продолжает уходить мимо беднейших стран.
СМИ: Италия поставила ВСУ современные САУ
La Repubblica: Италия передала Киеву «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109L
Итальянское правительство в рамках пятого, последнего на сегодняшний день, пакета военной помощи Киеву передало «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109L, сообщили местные СМИ.
Газета la Repubblica сообщила, что в предыдущие пакеты поддержки вошли шесть тяжелых гаубиц PzH 2000, бронетранспортеры M113, две системы залпового огня MLRS, передает РИА «Новости». По сообщению газеты, гаубицы PZH будут направлены в район Бахмута.
По сообщению la Repubblica, последний декрет, принятый правительством Драги, предоставил Украине более старые самоходные гаубицы M109L, которые засняли вдоль северных магистралей.
Ранее четыре источника Bloomberg указали, что помощь Украине из-за нехватки средств и проведения выборов в Италии оказалась вытеснена из списка приоритетных задач ее правительства. Поставки вооружений Киеву из Рима замедлились с июля.
Напомним, министр обороны республики Лоренцо Гуэрини, выступая на совместном заседании комиссий по обороне обеих палат национального парламента, заявил, что Украина получит от Италии установки по нейтрализации огневых точек.
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Минобороны: Российские военные подошли к окраинам Павловки в ДНР
Российские военные подошли к окраинам села Павловка в ДНР
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Армия России продвинулась в глубину обороны украинских войск более чем на три километра, военные РФ вышли к окраинам села Павловка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.
В ходе наступления на Южно-Донецком направлении российские военные уничтожили силы противника в районах Новомихайловки и Владимировки в ДНР, а также завладели рядом опорных пунктов и господствующих высот.
«Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой народной республики», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
Также сообщается, что силами российских бойцов уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен, захвачен один украинский танк.
Между тем командир батальона «Восток» Александр Ходаковский написал в Telegram, что «Павловка частично наша – бои продолжаются». Накануне он также сообщал, что «Павловка находилась под нашим контролем, но еще летом была в силу ряда ошибок утеряна. Само по себе это село площадью примерно в три раза больше Угледара – если противник не решит отойти, выравнивая фронт, то сил и времени взятие Павловки может отнять немало».
В Минобороны также сообщили, что российские войска отразили атаки противника на Николаево-Криворожском направлении, уничтожив более 180 украинских боевиков, и отбросили противника на исходные рубежи.
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Новый посол Украины в Германии раскритиковал помощь Берлина Киеву
Посол Украины Макеев: Германия могла бы помогать Украине намного больше и намного быстрее
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Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал помощь Берлина, оказанную Киеву после начала специальной военной операции России, сообщили СМИ.
Макеев в интервью газете «Бильд ам зонтаг», которое было опубликовано в воскресенье, сравнил помощь Германии со спорткаром, который едет по дороге со скоростью 30 км/ч. По его словам, вместо отправки того, что нужно Украине для борьбы с Россией, ей неделями объясняют, почему это сделать нельзя, передает ТАСС. По его словам, помощь потом приходит, но тогда, когда это уже «почти поздно», как это было с артиллерией, гранатометами и БМП. По его словам, Германия могла бы помогать Украине «намного больше и намного быстрее».
Отвечая на вопрос, что конкретно хочет получить Киев, он сказал: «Боевые танки и дальнобойную артиллерию».
Напомним, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Киев 25 октября заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны Германии.
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В МИД рассказали, от чего зависит судьба «зерновой сделки»
Замглавы МИД Руденко: Говорить о возвращении России в «зерновую сделку» возможно после расследования атак в Cевастополе
Россия рассчитывает на контакты с ООН и Турцией по зерновой сделке, они могут пройти в ближайшее время. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. При этом обсуждать условия возвращения к сделке можно только после расследования атак на бухту Севастополя и корабли Черноморского флота.
«В первую очередь нужно обстоятельно выяснить все обстоятельства случившегося – это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее. Поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали, после этого можно будет говорить о том, какими будут дальнейшие шаги. Вы знаете, Россия созвала Совет Безопасности ООН, где будет обсуждаться эта проблема», – цитирует слова Руденко РИА «Новости».
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk. Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия ответит на срыв «зерновой сделки».
Украинские беженцы пожаловались на прекращение выплат пособий в Грузии
Некоторые беженцы из Украины пожаловались, что мэрии Тбилиси и Батуми перестали им выплачивать пособия, передает портал «Грузия Online».
Украинцы пожаловались, что им перестали выплачивать пособие в размере 300 лари (примерно 108 долларов), которое они регулярно получали в течение нескольких месяцев, сообщает портал «Грузия Online».
В публикации отмечается, что беженцы, которые пожаловались на прекращение выплат, изначально жили и живут у родственников, либо просто в квартирах людей, согласившихся их приютить на время. При этом власти грузинской столицы, как и столицы Аджарии Батуми, платят пособие только тем беженцам с Украины, кто раньше бесплатно жил в гостиницах за счет городских бюджетов, сообщает «Коммерсант».
Авторы жалоб отмечают, что у них нет денег на лекарства, еду, а 300 лари были для них значительной суммой.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил власти Грузии в корысти из-за отказа поддержать санкции против России.
Берлускони предложил способ усадить Зеленского за стол переговоров
Экс-премьер Италии Берлускони предложил способ усадить Зеленского за стол переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров, если бы Запад прекратил военную помощь Украине, считает лидер правящей партии «Вперед, Италия», бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони считает.
По его мнению, если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление ее городов, то мирные переговоры стали бы возможны, сообщает РИА «Новости».
«Возможно, в этом случае Зеленский мог бы согласиться сесть за стол переговоров», – заявил Берлускони в интервью для новой книги итальянского журналиста Бруно Веспы.
Он также добавил, что в сложившейся ситуации Италия может быть только вместе «с Западом в защите прав такой свободной и демократической страны, как Украина». Он также высказался за то, чтобы более не обсуждать вопрос о российской принадлежности Крыма и о проведении нового референдума по Донбассу под контролем Запада.
При этом в середине октября Берлускони заявил, что именно официальный Киев несет ответственность за обострение ситуации в бывшей советской республике. «Дело было так: в 2014 году в Минске было подписано соглашение между Украиной и двумя новообразованными республиками Донбасса о мире без нападений друг на друга. Украина через год выбрасывает этот договор к чертям и начинает наступление на границы двух республик», – добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным послание главы государства Владимира Путина на валдайском форуме, по его словам, российский лидер постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны это знать.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также Зеленский неоднократно заявлял о нежелании вести с Москвой переговоры.
Путин в свою очередь заявлял, что РФ всегда открыта к переговорам.
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Байден назвал решение России по зерновой сделке «возмутительным»
Президент США Байден назвал решение России приостановить участие в зерновой сделке «возмутительным»
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал «возмутительным» решение России приостановить участие в зерновой сделке.
Байден заявил в эфире телеканала Fox News, что решение России приостановить участие в зерновой сделке якобы увеличит голод и просто возмутительно. Он выступил с утверждением, что у Москвы якобы нет причин поступать таким образом, передает РИА «Новости».
В субботу Россия уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке». В письме подчеркивалось, что безопасный гуманитарный коридор, используемый для экспорта продовольствия с Украины, использовался для прикрытия атаки украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота на рейде Севастополя.
После этого руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности администрации США Эйдриенн Уотсон обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия.
Ранее президент России Владимир Путин назвал «сплошным надувательством» ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер обратил внимание, что вывозимое с Украины в рамках зерновой сделки продовольствие продолжает уходить мимо беднейших стран.
Владимир Рогов: ВСУ готовят Запорожье к уличным боям
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ВСУ готовят город Запорожье к уличным боям, создавая из него укрепленный район, заявил лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Сейчас российская армия контролируют более 70% Запорожской области, областной центр Запорожье под контролем ВСУ.
«Киевские боевики превращают город в один большой укрепрайон, готовясь к уличным боям. Они занимают массово детсады, школы, университеты, больницы, а также предприятия города», – передает его слова РИА «Новости».
Рогов заявил, что украинские военные небольшими группами размещаются на вторых-третьих этажах в многоэтажных домах для лучшего ведения огня. По словам Рогова, в этих домах живут мирные люди.
Ранее сообщалось, что Украина перебрасывает свежие силы на Запорожский фронт в район Гуляйполя и в направлении Каховского водохранилища. В Запорожье появились тысячи иностранных наемников. Газета ВЗГЛЯД анализировала, удастся ли российской армии взломать оборону противника в Запорожье.