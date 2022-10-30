Генсек ООН отложил визит в Алжир из-за работы по зерновой сделке

Генсек ООН выразил обеспокоенность в связи с приостановкой зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отложил на день визит в Алжир на саммит Лиги арабских государств, чтобы больше внимания уделить вопросу о приостановке зерновой сделки, сообщил офис Гутерриша.

В заявлении говорится, что генсек «продолжает интенсивные контакты с целью завершения приостановки российского участия в Черноморской инициативе по экспорту зерна», передает ТАСС.

В офисе Гутерриша заявили, что контакты направлены на возобновление и полную реализацию инициативы по облегчению экспорта продовольствия и удобрений из Украины, и на устранение оставшихся препятствий на пути экспорта российских продовольствия и удобрений.

Напомним, Россия приостановила «зерновую сделку» после атаки ВСУ на корабли Черноморского флота. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия ответит на срыв «зерновой сделки».