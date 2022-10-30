Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе

Минобороны России подняло обломки использованных для теракта у Севастополя дронов

Минобороны России подняло обломки морских дронов, которые использовались для теракта против кораблей Черноморского флота в Севастополе, сообщили в Минобороны России.

«После отражения 29 октября с.г. террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора» корабли Черноморского флота и гражданские суда, обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность», – приводит сообщение РИА «Новости».

В ведомстве сообщили, что «специалистами Минобороны России совместно с представителями других государственных ведомств проведена экспертиза навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах».

Также сообщается, что по результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса.

Отмечается, что в дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.

Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.

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