Эксперт рассказал о пользе идентификации личности с помощью мобильного приложения «Госуслуги»

Идентификация личности с помощью «Госуслуг» не только расширит спектр услуг, которые пользователь сможет получить не выходя из дома, но и сможет являться своего рода электронным паспортом гражданина, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Артем Геллер, комментируя перечень поручений Правительству, среди которых реализация проекта по идентификации личности граждан с помощью мобильного приложения.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, среди которых предлагается расширить функционал единого портала государственных и муниципальных услуг. В одном из пунктов говорится о том, что необходимо обеспечить возможность «реализации пилотного проекта по идентификации личности граждан в определенных жизненных ситуациях посредством использования мобильного приложения».

«Нужно понимать, что биометрия – это то, что мы сдаем опционально. Например, в приложении «Госуслуги» мы уже добровольно можем сдать свою биометрию, а с компанией Apple мы вообще постоянно ей делимся и обновляем ее, используя функцию Face ID. Тоже самое и на Android-устройствах», – говорит Геллер.

Если идентификация личности граждан будет необязательной, и решение делиться этими данными останется за гражданином, то никаких минусов нововведения собеседник не видит. Если же это будет обязательным для всех живущих в России людей, то в таком случае остро встает вопрос о хранении персональных данных пользователей, поскольку в последнее время очень много инцидентов с утечками такого рода информации.

«Это позволит упростить как формальную бумажную волокиту, увеличивать электронный документооборот, чтобы меньше ходить во всевозможные отделения, так и может спасти нас в трудной ситуации, например, когда отсутствует паспорт. Мобильное приложение само по себе может стать электронным документом, подтверждающим личность. Но должна быть очень четкая аутентификация для того, чтобы государство с помощью базы данных и систем понимала, что на «Госуслугах» обращается именно тот пользователь», – объясняет эксперт.

Он подчеркивает, что единственная опасность, с которой могут столкнуться в ходе разработки данной функции, это утечка данных пользователей. Чтобы ее избежать, необходимо прибегнуть к услугам хороших специалистов, которые умеют работать в данной сфере, смогут сделать максимальный акцент на безопасности в этом направлении. Также необходимы специалисты по нейросетям. Профессионалов что в сфере безопасности, что по нейросетям, по словам собеседника, в России достаточно.

«При биометрии нужно живое лицо – крутящиеся, моргающее глазами. Должен быть уровень безопасности как у банкоматов. По сути, тут ничего нового нет, соответственно, и новые угрозы отсутствуют. Нужно лишь поставить задачу и выполнить ее качественно. Технологии уже известны», – заключил Геллер.

Ранее в Министерстве цифрового развития России предложили ввести сбор и обработку биометрических данных для идентификации водителей такси и каршеринга. При одобрении проекта нововведение вступит в силу с 1 января следующего года.