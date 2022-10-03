Мобилизованным россиянам не надо ничего бояться, танк – это хорошая броня, и противник боится танков, заявил командир танковой роты.

Командир танковой роты посоветовал мобилизованным ничего не бояться, вместо этого лучше внимательно слушать инструкторов во время обучения, в бою действовать без суеты и спокойно, так как у танка хорошая броня, к тому же противник боится танков. «Не надо ничего бояться, танк – хорошая броня, и противник боится танков… Главное, чтобы было без суеты и спокойно, чтобы (мобилизованные) знали свое дело. Все, чему учат вас, вам подсказывают – слушайте, тренируйтесь», – отметил он в беседе с РИА «Новости».

Танковые экипажи союзных сил ежедневно ведут огонь по позициям украинских военных на соледарском направлении. Расстреляв боекомплект, один танк меняет другой, создавая так называемую «танковую карусель».

«Мы здесь находимся для того, чтобы отразить нападение противника… Чтобы противник дальше границ Луганской области не продвинулся», – рассказал агентству офицер Вооруженных сил.

Танкисты, ударив по противнику в лесополосе, вернулись на свои позиции, успешно выполнив поставленные задачи.

«Задачу выполнили, отстрелялись. Все без потерь», – сообщил механик-водитель боевой машины.

В минувшую субботу Народная милиция ДНР опубликовала видео с занятий по подготовке мобилизованных, где резервисты из России тренируют боевые навыки. Днем ранее Минобороны РФ показало подготовку мобилизованных рядом с зоной СВО. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мобилизованных готовят к специальной военной операции ВС России.

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