На Украине озадачились компонентом своего производства в иранском дроне

Иранский беспилотник имеет компоненты, изготовленные на Украине, разведка страны намеревается выяснить, как он там оказался, сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны.

В дроне найден компонент, произведенный на Украине, аппарат состоит на три четверти из американских комплектующих, также там есть части из Японии, Китая, Швеции, Австрии, сказал представитель разведки украинским СМИ, передает РИА «Новости».

Теперь специалисты планируют разобраться, как они туда попали.

Напомним, Тегеран опровергал заявления о поставке Москве оружия для ведения боевых действий на Украине. Российский постпред при ООН Василий Небензя также называл фейком сообщения о поставках иранских беспилотников.