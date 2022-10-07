Иран опроверг поставку России оружия для ведения боевых действий

Глава МИД Ирана Абдоллахиян пообещал не поставлять России оружие для спецоперации на Украине

Иран не поставлял и не будет поставлять России оружие для использования в боевых действиях на Украине, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

По словам Абдоллахияна, несмотря на то, что ряд стран оказывает военную поддержку Киеву, Иран не передавал и не будет передавать России никакого оружия для ведения войны на Украине.

«Мы считаем, что решение этого кризиса находится в политической плоскости и любые поставки оружия сторонам конфликта отдаляют перспективы мирного урегулирования», – передает ТАСС слова главы МИД Ирана.

Ранее американские СМИ со ссылкой на офицеров ВСУ сообщили, что Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине якобы все чаще применяют ударные беспилотники иранского производства.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Иран, как уверены в Вашингтоне, якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов. После этого Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.

При этом власти России называют слухи о поставках Ираном ударных беспилотников вбросами.

Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали, не найдя ответа.