США не смогли доказать в ООН закупку Россией оружия у Ирана и КНДР

Идеи России и Китая используют для формирование нового миропорядка

«Мы и наши китайские коллеги солидарны в том, что на планете начались масштабные изменения. Следуя исторической логике, они должны привести к новому порядку мироустройства», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Константин Могилевский, комментируя состоявшийся в четверг российско-китайский круглый стол, посвященный созданию новой справедливой многополярной системы международных отношений.

«Россия считает, что в основу концепции нового мироустройства должен быть положен многополярный мир. У китайских коллег есть своя концепция мироустройства – «сообщество единой судьбы человечества». Обе эти идеи не противоречат, а дополняют друг друга», – сказал председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский. Он был участником круглого стола «Исторический процесс в Новое и Новейшее время и структура современного мира», который прошел в четверг в формате видео-конференцсвязи с подключением из Москвы и Пекина. Организовали дискуссию Российское историческое общество и Академия исторических исследований Китая.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что миропорядок, который установился около 80 лет назад, более не способен сдерживать агрессию США и нуждается в обновлении. В итоге мир переживает трансформацию: все больше стран выбирают путь суверенного развития, что, однако, противоречит интересам коллективного Запада. Тем временем американский неоимпериализм, в частности, проявлялся в расширении НАТО на Восток и полном игнорировании позиции России по этому вопросу. Другим примером такой политики стал недавний визит американских государственных деятелей на китайский остров Тайвань, совершенный вопреки протестам Пекина.

«События последних недель свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов», – отметил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в своем приветственном слове.

В свою очередь президент Академии исторических исследований Китая Гао Сян отметил, что ради сохранения своего статуса некоторые крупные державы вернули в международную политику «менталитет холодной войны». «Человечество еще не вышло из пандемии COVID-19, как возникают традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности. Усиливается протекционизм во всем мире, возникает дефицит доверия, дефицит мира», – указал Сян.

«Председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что процесс развития человеческого общества – это процесс постоянного обмена, интеграции и инноваций различных цивилизаций. Все они вносили важный вклад в развитие человечества своими уникальными способами. Одна цивилизация не лучше, чем другая, и как только мы преодолеем непонимание этого, чувство превосходства – мы сможем сохранить гармонию между цивилизациями», – подчеркнул президент Академии исторических исследований Китая.

«Сегодня мы с китайскими коллегами говорили о причинах краха очередной попытки завоевать мировое господство. Вся история человечества, начиная с Аттилы и Александра Македонского – это история попыток государств, у которых на конкретном историческом этапе дела вдруг пошли лучше, навязать свою волю другим странам», – рассказал по итогам круглого стола Могилевский.

«Идею мирового господства преследовал, в том числе и Наполеон. Такая же идея, но уже доведенная до абсолюта человеконенавистничества – это идеология нацистов во главе с Гитлером, которая привела ко Второй мировой войне», – напомнил историк. – «Американцы и ведомый ими западный мир ослеплены тем, что, как им показалось, они выиграли холодную войну. Сегодня мы видим, как и они следуют по проторенной веками дорожке. Между тем уроки истории заключаются в том, что абсолютно все попытки установления мирового господства заканчивались крахом».

По словам собеседника, участники конференции обратили внимание на то, что нынешнее поколение европейских лидеров кардинально отличается от поколения выдающихся политиков, возглавлявших страны Запада в середине прошлого века, – таких, как Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль, Шарль де Голль. «Нынешние лидеры западных стран – это люди с низким уровнем гуманитарного образования, включая и исторические знания. Они в принципе презирают исторические тенденции. Именно поэтому их нельзя ставить ни в какое сравнение с их выдающимися предшественниками», – убежден он.

Как отметил Могилевский, в истории не было таких примеров, чтобы попытка завоевать мировое господство не сопровождалась турбулентностью. «Наша страна неоднократно предлагала двигаться к новой модели мироустройства, посредством переговоров, но нас не услышали, – посетовал историк. – По-видимому, наша специальная военная операция – это часть исторического процесса, которая была неизбежна. Недальновидные действия западных политиков довели ситуацию до той стадии, когда у России уже не осталось другого выхода».

Подводя итоги мероприятия, Могилевский обратил внимание на убежденность участников конференции о том, что в скором времени, вслед за попытками коллективного Запада установить свою полную гегемонию, произойдет крах сложившегося мироустройства. «За этим последует формирование нового устойчивого миропорядка в соответствии с исторической логикой развития человечества», – прогнозирует он.

Ранее Нарышкин указал на важность извлечения должных уроков из исторического опыта России в условиях, когда Запад пытается навязать всему человечеству глобальную войну. Об этом он заявлял после церемонии возложения венка к обелиску «Павшим в Мировой войне 1914-1918 годов» в Москве.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД