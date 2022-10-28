Офицер разведки США в отставке раскритиковал боеспособность американских военных

У американской армии наблюдаются проблемы с организованностью, обучением и оснащением, они не могут нормально участвовать в полномасштабных боевых действиях, заявил американский офицер разведки в отставке Скотт Риттер.

США рискуют остаться без способности удовлетворить требования по защите национальных интересов из-за подготовки собственных ВС, заявил Риттер в статье для Global Times, передает РИА «Новости».

В эпоху холодной войны ВС США могли участвовать в «двух с половиной войнах», принимать участие в крупных конфликтах и заниматься «удерживающими действиями» на третьем театре в третьем конфликте, но позже возможности армии сократились.

Распад СССР дал возможность США сократить военные расходы и потенциал, все силы перевели на борьбу с терроризмом, указал Риттер.

Это было заметно во время вторжения в Ирак в 2003 году, добавил автор. По его словам, США уже не могут вступить в бой на равных с такими странами, как Китай, Россия, Северная Корея или Иран.

«Крупномасштабные наземные боевые действия стали для американских вооруженных сил непосильной задачей из-за несоответствующей организации, оснащения и обучения», – добавил офицер.

Модернизация, по мнению Риттера, не успевает за устареванием техники в войсках, об этом свидетельствует доклад стратегического исследовательского института США Heritage Foundation.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена опубликовала свою стратегию нацбезопасности. Главными угрозами Вашингтону названы «имперские амбиции» России и растущая мощь Китая. Также страна приняла новое «Полевое руководство».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как эти документы взаимосвязаны.

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