YASNO: В Киеве без света остались 1 млн человек

Эксперты оценили возможности России сбить американские спутники над Украиной

Эксперты рассказали о негативных последствиях российских ударов по спутникам-шпионам над Украиной

Поскольку американские коммерческие спутники имеют критически важное значение для ВСУ, мы вправе наносить по ним удары. Однако у таких действий будут не только позитивные последствия, но и негативные. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя сообщения МИД РФ о готовности Москвы поразить спутники США в космическом пространстве.

«Основным космическим компонентом, используемым в рамках конфликта на Украине, является сеть спутников Starlink. Эта система исключительно важна для ВСУ. Спутники позволяют им в реальном времени получать разведывательную информацию и доводить ее до исполнителей, управлять беспилотниками. Использование этой системы в военных целях, безусловно, важный фактор, который требует противодействия с нашей стороны», – отметил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

По его словам, сейчас на орбиту выведено чуть более тысячи спутников Starlink. «Сбивать их традиционными средствами и противоспутниковой ракетой вряд ли удастся ввиду их огромного количества. Необходимо разрабатывать новые средства и способы борьбы с такими целями», – считает эксперт.

Иной точки зрения придерживается эксперт в области космоса, руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов. Он напомнил, что Россия в 2020 году провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата (системы DA-ASAT). «Кроме того, у нас есть противоспутниковые самолеты разработки еще советских времен. Суть в том, что самолет входит в стратосферу, запускает ракету, которая достигает спутника противника и уничтожает цель», – рассказал Цуканов.

При этом последствия такого шага могут быть как позитивными, так и негативными. «Очевидно, что сейчас спутники США и их союзников помогают ВСУ, передавая точные координаты для нанесения ударов. Более того, на Украине применяется новая методика ведения войны, когда артиллерия ВСУ, управляемая через спутниковую систему, наносит удары по ближайшим целям. Навигационно-спутниковая система и система связи позволяет украинским военным ускорить процесс наведения и нанесения ударов. Поэтому уничтожение спутников, работающих над Украиной, позволит снизить количество ударов противника по нашей инфраструктуре и городам», – заметил собеседник.

Однако уничтожение спутников несет и негативные последствия. Среди них, например, образование космического мусора, продолжил эксперт. «Если спутники находятся достаточно низко, на стационарной орбите, то никаких страшных последствий это не несет. Обломки спутников просто сгорят в слоях атмосферы», – указал Цуканов.

«Другое дело, если спутники находятся чуть выше. В таком случае возникает вероятность создания неконтролируемого перемещения космического мусора. Если облако космического мусора будет нарастать в геометрической прогрессии по мере уничтожения соседних спутников с помощью мусора, то тогда орбита будет необитаемой для полетов человека», – добавил собеседник.

Более того, использование оружия в космосе против космических аппаратов будет нарушением международного права, напомнил в свою очередь Бартош. «Мы пока воздерживаемся от уничтожения американских спутников. Но не исключено, что в будущем ситуация может развиваться по-другому», – считает военный эксперт.

К тому же, в истории уже были случаи сбивания спутников. «Военные учения по уничтожению спутников проводили США, Южная Корея, Япония, Китай, Россия, – напомнил Цуканов. – К страшным последствиям это не привело. И сейчас, если военным руководством нашей страны будет принято такое решение, то будут учтены все возможные последствия».

Ранее замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов заявил, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара.

«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», – заявил Воронцов.

При этом накануне Россия предложила всем государствам обсудить космическую безопасность. В Москве убеждены, что запуск переговоров о международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью – это верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности.

В МИД России также призвали государства взять на себя обязательства не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на земле, в воздушном и в космическом пространстве, не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств.

Кроме того, Москва предлагает не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств для использования против целей на земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы.

В то же время американский предпринимать Илон Маск заявлял, что Россия «пытается убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что системы Starlink имеют критическое значение для вооруженных сил Украины.

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