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Песков заявил, что выступление Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать
В Кремле заявили, что запланированную речь российского лидера на «Валдае» будут читать и перечитывать
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Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что в четверг состоится главное событие дня, которое позже предстоит анализировать, а его содержание – изучать, читать и перечитывать, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Путин примет участие в панельном обсуждении.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
Шольца насмешили просьбы немецких избирателей к Путину
Шольца развеселили жалобы избирателей на стоимость жизни и просьбы решить этот вопрос с Путиным
В Сети появилось видео того, как избиратели в Мюнхене пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну продуктов и призвали его попытаться решить этот вопрос через президента России Владимира Путина.
Видео публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Восемь евро за донер! Я плачу восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро! Пожалуйста!» – выкрикнул один из избирателей.
В ответ на это канцлер только улыбнулся, сел в автомобиль и уехал.
Между тем в МВФ ранее предупредили, что в 2023 году Европа может вновь столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество, даже если выдержит ближайшую зиму.
Путин провел тренировку по нанесению массированного ответного ядерного удара
Шойгу: Путин руководит тренировкой по нанесению ответного ядерного удара
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Президент России Владимир Путин руководит тренировкой по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», – доложил министр президенту, сообщает РИА «Новости».
На сайте Кремля сообщается, что под руководством президента России Владимира Путина прошла тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
По полигону Кура на Камчатке произведены пуски МБР «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря.
Отмечается, что «задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики».
В ходе тренировки проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава.
Кроме того, к тренировки стратегических сил сдерживания привлекались самолеты Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что США показали готовность нанести ядерный удар по России.
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В Минобороны раскрыли подробности тренировки ядерных сил
Минобороны: В тренировке ядерных сил России участвовали «Ярс», АПЛ «Тула» и два Ту-95МС
К тренировке ядерных сил России привлекались ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Тула», подвижной грунтовый ракетный комплекс РВСН «Ярс», два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС, сообщил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину.
Минобороны также опубликовало кадры пуска баллистической ракеты «Синева» с атомной подлодки «Тула» и видео запуска ракеты «Ярс», передает РИА «Новости».
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Путин проводит тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
Путин призвал ускорить работу по всем направлениям для нужд СВО
Путин заявил о необходимости реалистичной оценки при работе властей в условиях СВО
Нужны более высокие темпы работы по всем направлениям и реалистичная оценка ситуации, недостаточно идти проторенной дорогой, чтобы достичь качественно нового результата, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
Президент указал, что необходимы более высокие темпы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации и положения дел в целом, причем это касается не только непосредственно специальной военной операции, но и всей работы практически по всем направлениям, передает РИА «Новости».
«Чтобы добиться качественно иного результата, качественно нового результата, недостаточно идти проторенной дорогой, об этом я уже несколько раз сказал, взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей», – заявил президент.
Ранее президент России Владимир Путин призвал сформулировать целевые задания «оборонного» совета как можно быстрее.
Путин дал гражданство России бывшему вице-президенту Бурунди
Президент Владимир Путин дал гражданство России бывшему второму вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Буторе Жозеф, родившийся 14 апреля 1969 г. в Бурунди», – передает ТАСС список получивших российское гражданство.
Буторе занимал пост второго вице-президента Бурунди с 2015 по 2020 год. В 2018 году он был награжден российским орденом Дружбы.
Ранее Путин подписал указ о предоставлении французскому актеру и сценаристу Оливье Сиу, снимающемуся в российском кино, гражданства России.
Путин: США используют Украину как таран против России
Президент Владимир Путин обвинил США в использовании Украины в качестве тарана против России
Российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что США используют Украину как таран против России, накачивая ее вооружениями, несмотря на публичные заявления Киева о желании получить ядерное оружие.
По словам президента, Украина фактически управляется из США, и по сути уже стала инструментом американской внешней политики. По его словам, страна фактически потеряла суверенитет и стала «тараном», направленным на Россию и Белоруссию, передает ТАСС.
Ранее Путин сообщил, что есть данные о планах Киева использовать для провокаций против Москвы «грязную бомбу».
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу предупредил глав Минобороны Индии и Китая о возможной провокации Украины с «грязной бомбой».
Более того, газета ВЗГЛЯД писала, что США показали готовность нанести ядерный удар по России.
Президент России при этом провел тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
Путин пригласил Пашиняна и Алиева на трехсторонний саммит
Президент России Путин пригласил премьера Армении Пашиняна и президента Азербайджана Алиева на трехсторонний саммит
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Президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию на очередной трехсторонний саммит, где планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщила Захарова, Москву не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье. Она отметила, что в этот регион Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы, сообщается на сайте МИД России.
«Бесцеремонный и нахрапистый подход Запада прослеживается и применительно к нормализации армяно-азербайджанских отношений. Не учитываются ни региональная специфика, ни особая чувствительность проблематики. Истинные цели Вашингтона и Брюсселя – отнюдь не выработка компромиссных и сбалансированных решений, а самопиар и выдавливание России из Закавказья», – указала Захарова.
Она добавила, что Путин уже пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит.
Ранее в армянских СМИ появилась информация о том, что между Арменией и Азербайджаном с подачи США составлен секретный проект мирного договора. Если сведения о содержании секретного документа верны, соглашение способно поставить под угрозу позиции России на Южном Кавказе и разрушить саму Армению.
Существование «вашингтонского документа», согласованного Баку и Ереваном, означает в будущем уход российских миротворцев из Закавказья и нашей военной базы из Гюмри, считает политолог Семен Багдасаров. По его мнению, реализация этого договора приведет к прекращению военного присутствия Москвы в Армении, а значит, и в Закавказье в ближайшие год-два.
Пашинян назвал сроки подписания мирного соглашения с Азербайджаном
Армянская сторона планирует подписать мирный договор с азербайджанской стороной до конца 2022 года, заявил в ходе выступления в парламенте премьер Армении Никол Пашинян.
Пашинян во время выступления заявил о своем желании подписать мирное соглашение с Баку до конца 2022 года, передает ТАСС.
«Насколько это реалистично? Я отвечу на этот вопрос так: я и правительство сделаем все, чтобы это было реалистично», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что планируется трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, премьера Армении Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Приглашение армянскому и азербайджанскому лидерам направлял президент России.
В Кремле пообещали обширное выступление Путина на «Валдае»
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что речь российского лидера Владимира Путина на «Валдае» будет обширной
Выступление президента Владимира Путина на пленарной сессии «Валдая» в четверг будет обширным, также запланирована дискуссия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, уже вечером президент планирует готовиться к участию в заседании Валдайского клуба. Он добавил, что модератором дискуссии будет журналист, политолог, директор по научной работе «Валдая» Федор Лукьянов, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин примет участие в панельном обсуждении.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
Эксперт: Американская гегемония терпит крах в попытках ослабить Россию
Эксперт Данилин: Вашингтон ухудшает свое положение, пытаясь затормозить процесс создания многополярного мира
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«Главой государства сделаны очень верные замечания о том, что попытки США сохранить свою гегемонию угрожают международной безопасности. Утрата гегемонии оборачивается для США серьезными внутриполитическими потрясениями», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя заявления Владимира Путина, сделанные им в ходе выступления перед руководителями органов безопасности и спецслужб СНГ.
«Потеря гегемонии заодно неизбежно приведет к сокращению ресурсов американской экономики: возникнет дефицит товаров и услуг, усугубятся проблемы в финансовой сфере. Также вероятны проблемы с платежным балансом государства. В Америке уже сейчас возникла серьезная политическая турбулентность. Но Вашингтон только ухудшает свое положение, пытаясь затормозить процесс создания многополярного мира, и с этой целью устраивает турбулентность уже на международной арене. Но это все равно что тушить пожар бензином», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
«Америка использует своих вассалов и не просто накладывает на них дань, а фактически начинает политику деиндустриализации этих государств. Она делает ставку на усиление экономических проблем в Европе и, в частности, начинает забирать себе экономику Германии», – подчеркнул Данилин.
По его мнению, в последние годы Вашингтон особенно активно нагнетает атмосферу страха, наказывая непокорные страны. «Мир становится многополярным, но в Белом доме всеми силами стараются сохранить свою шаткую гегемонию. Именно поэтому, как правильно отметил президент России, американцы теперь заинтересованы в ослаблении Европы. Этот континент, его экономика, становится одной из целей для атак из Вашингтона», – считает собеседник.
Европа в этой ситуации оказалась заложницей своих заокеанских хозяев, а тем временем США «фактически начали против России гибридную и санкционную войну, хотя проиграют в ней все, говорит Данилин. «В ход идут в том числе диверсии, разрушения газопроводов и общеевропейской энергетической инфраструктуры, управляемые революции на постсоветском пространстве и в странах арабского мира. Как известно, США устраивали цветные революции на Украине, в Грузии, Киргизии. Мы видели, как они создавали турбулентность в России, Белоруссии и Казахстане. Американцы везде всеми силами старались привести к власти лояльные себе силы, чтобы затем жировать на чужом горбу», – возмущается политолог.
Данилин убежден в заинтересованности многих постсоветских стран совместно с Москвой противостоять попыткам диктата, «но часть государств уже легла под США». «Так, на Украине уже фактически создана анти-Россия. В Грузии создают нечто подобное, хотя грузины чуть-чуть сопротивляются. Кроме того, на постсоветском пространстве со времен большевиков остаются неурегулированные территориальные конфликты. Это Фергана, Нагорный Карабах, Приднестровье. Они представляют собой серьезные угрозы, поводы для новой дестабилизации ситуации в СНГ», – добавил Данилин.
«В этих условиях важнейшей задачей для всего мира становится защита от авантюр США, и Россия в первую очередь заинтересована в том, чтобы на постсоветском пространстве воцарилось спокойствие», – подытожил эксперт.
В среду в Москве состоялось 51-е заседание совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. С главами делегаций провел встречу президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что Украина превратилась в полигон для проведения военно-биологических экспериментов и накачивается оружием. Также не прекращаются попытки реализации цветных революций, активного использования «карты национализма и экстремизма», разжигаются вооруженные конфликты, угрожающие безопасности всех участников СНГ. «Чего они добиваются – те, кто это делает, – мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики. Страна практически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США», – сказал президент.
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Эксперт оценил итоги тренировки ядерных сил России
Эксперт Коротченко оценил тренировку российской армии по нанесению массированного ядерного удара
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Тренировки стратегических сил сдерживания подтвердили боеготовность ядерных сил России и возможность нанести сокрушающий ответный удар по агрессору, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В среду президент Владимир Путин лично проконтролировал пуски ракет из ситуационного центра.
«Тренировки стратегических сил сдерживания проводятся ежегодно, поэтому в участии президента нет никакого сигнала Западу. Учения еще раз подтвердили, что российские стратегические ядерные силы находятся в боевой готовности, поэтому на любую агрессию, либо нападение на Россию агрессор получит сокрушающий ответный удар возмездия», – считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Собеседник подчеркнул, что в мире «без всяких сигналов» знают о возможностях России ответить на любую агрессию. «России надо менять свою ядерную доктрину в сторону большей конкретизации и ужесточения в свете того, что американские эксперты и отставные генералы открыто говорят про какие-то удары по России», – добавил Коротченко.
По его словам, в ядерной доктрине должен быть предусмотрен ответ «одним-двумя ограниченными ядерными ударами» на масштабный удар обычными вооружениями. «Потенциальный противник должен знать, что в случае безответственных действий он получит, как минимум, ограниченный ядерный удар», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона».
В среду президент России Владимир Путин провел тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. В тренировке участвовали наземные, морские и авиационные стратегические силы сдерживания, производились пуски баллистических и крылатых ракет. По полигону Кура на Камчатке были произведены пуски МБР «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. Турбовинтовые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.
Путин командовал учениями из ситуационного центра президента. Коротченко пояснил, что управление силами стратегического сдерживания осуществляется из командных пунктов, «которые невозможно уничтожить прямым термоядерным ударом». Их расположение засекречено. «В России есть целая система пунктов управления для Верховного главнокомандующего. Это распределенный по всей территории страны ряд объектов, откуда в случае реальной угрозы будет производиться управление», – рассказал собеседник.
Один из ситуационных центров главы государства находится в Кремле. Кадры из этого пункта были показаны в документальном фильме Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Как сообщала «Российская газета», в ситуационном центре есть «режиссерская» комната, где реализуется сценарий представления информации высококлассными аналитиками с доступом ко всем информационным ресурсам и существующим российским аналитическим системам. На основе полученной информации президент принимает то или иное решение. Ситуационные центры есть также в Санкт-Петербурге, в Архангельской, Ярославской, Воронежской и Псковской областях, в Коми и Карелии.
Песков сообщил о формате выступления Путина на заседании Координационного совета
Песков: Выступления Путина, Мишустина и Собянина на заседании Координационного совета будут открытыми
Выступления президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина во вторник на заседании Координационного совета (КС) по обеспечению нужд специальной военной операции будут открытыми, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что возможный обмен мнениями, если он произойдет, будет без освещения, в закрытом режиме, передает ТАСС.
Напомним, на прошлой неделе Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России. На приграничных с Украиной территориях вводится другой режим – «средний уровень реагирования». Кроме того, президент поручил кабинету Михаила Мишустина создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности. Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем отличаются друг от друга особые режимы, а также о задачах нового совета.
Путин заявил о необходимости ориентироваться на реальные потребности армии
Путин заявил о необходимости ориентироваться на реальные потребности
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно ориентироваться на реальную ситуацию, реальные потребности армии по разным направлениям.
Об этом он сказал в ходе совещания с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей Вооруженных сил России на фоне спецоперации, предложив составить четкий план.
«Снаряжение, что касается вот непосредственно специальной военной операции... специальные средства, другое специальное оборудование должно быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными», – передает РИА «Новости» слова президента.
По его словам, по каждому направлению должен быть определен четкий конкретный план работ.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил России.
Анонсировано заседание Координационного совета с Путиным по обеспечению нужд СВО
В Кремле анонсировали заседание Координационного совета по обеспечению нужд спецоперации под председательством Путина
Российский лидер Владимир Путин соберет образованный при правительстве Координационный совет по обеспечению нужд вооруженных сил на фоне спецоперации во вторник, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что дополнительно Путин заслушает доклады премьер-министра России Михаила Мишустина и столичного мэра Сергея Собянина на эту тему. Заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов пройдет в режиме видео-конференц-связи, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что европейские страны начинают ускоренное снабжение украинской армии зимним снаряжением и экипировкой. «Генерал Мороз», по мнению Европы, будет вновь играть на стороне России.
Кремль спросили о «послании» Путина к Зеленскому
Представитель Кремля объяснил, что в некоем «послании» Путина Зеленскому ничего специфического нет
Какого-то специфического послания российского лидера Владимира Путина Владимиру Зеленскому нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, об этом и речи не было. Особенно если учесть тот факт, что Киев в очередной раз отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона. Становится очевидным, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от уже согласованных пониманий произошел явно по указу США, передает РИА «Новости».
Тем временем на мероприятии в формате так называемой Крымской платформы Зеленский в очередной раз дал понять миру, насколько опасен его режим, предложив коллективный раздел территорий России и напомнив этим, что для Украины этот раздел не подчиняется правилам, даже правилам США.
Во французских СМИ появилось мнение, что США могут пожертвовать Зеленским ради глобального компромисса с Россией, так как даже для антироссийских политиков США в данный момент фигура «героического президента» Зеленского стала чем-то обременяющим, вроде чемодана без ручки.