США запланировали смягчить условия по предельной цене нефти из России

Bloomberg: Соединенные Штаты решили пересмотреть условия по введению потолка цен на российскую нефть

Власти США пересмотрят условия по введению потолка цен на нефть из России в сторону смягчения, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По информации Bloomberg, диапазон предельной цены может быть увеличен с предложенных ранее 60 долларов за баррель. Такой механизм планируют ввести только в странах G7 и Австралии, однако Южная Корея также заявила о готовности выполнить требования, передает издание «Ведомости».

Кроме того, Вашингтон хочет привлечь к введению предельной цены на российскую нефть и Новую Зеландию, и Норвегию.

Также источники предполагают, что важные торговые партнеры России Китай и Индия к подобному механизму присоединяться не планируют.

Напомним, что страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть вместе с европейским эмбарго на нефть России 5 декабря.

Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» готова к введению в декабре эмбарго на поставку по морю российской нефти в Европу, компания будет работать в новых условиях.

В ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.