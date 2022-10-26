Эксперт: Мобилизация активизирует в обществе запрос на справедливость

Мобилизация предполагает, что человек приносит в жертву некоторые личные интересы в пользу государственных. А необходимость идти на какие-то жертвы рождает запрос на более справедливое распределение ресурсов и обостряет общественное восприятие проблемы неравенства, заявила в рамках XIX ежегодного заседания клуба «Валдай» заместитель директора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская.

«На мой взгляд, мобилизация, даже частичная, предполагающая, что человек приносит в жертву хотя бы некоторые личные интересы в пользу государственных, будет способствовать – наряду с поляризацией, – с одной стороны, сплоченности той части общества, которая окажется затронута мобилизацией, а с другой, формированию ожиданий некоторого более-менее справедливого распределения "общей жертвы"» – приводятся слова Синявской на заседании клуба «Валдай» в ее Telegram-канале.

По ее мнению, это может стать очень важным вызовом для социальной политики, потому что необходимость идти на какие-то жертвы рождает запрос на более справедливое распределение ресурсов и, соответственно, обостряет общественное восприятие проблемы неравенства. «Надеяться, что общество будет все так же мириться с высоким неравенством, – достаточно самонадеянно и рискованно. В этих условиях перераспределение инструментами налоговой и социальной политики, социальная поддержка пострадавших или уязвимых категорий населения из щедрого, но необязательного жеста становится императивом развития», – отметила эксперт.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выступление президента Владимира Путина на пленарной сессии «Валдая» в четверг будет обширным, также запланирована дискуссия.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.