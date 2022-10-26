СК завершил расследование уголовного дела Тесака и его соратников

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении погибшего деятеля правого движения Максима Марцинкевича (Тесак).

На сайте СК сообщается, что завершено расследование уголовного дела в отношении Максима Марцинкевича, Семена Токмакова, Павла Хрулева, Алексея Гудилина, Александра Лысенкова, Андрея Кайля и Максима Хотулева. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в особой жестокостью, группой лиц по мотивам национальной ненависти).

Следователи полагают, что в начале 2000-х Марцинкевич и другие фигуранты дела входили в националистическую организацию, главарем которой выступал Токмаков.

Осенью 2003 года «с целью распространения идеологии националистической организации совершили убийство двух человек на территории Смоленской области». В декабре того же года обвиняемые убили еще двух человек в Сергиево-Посадском районе Московской области. После этого они разослали в посольства различных государств «обращения о нетерпимости к иностранным гражданам».

Следователи выяснили, что в 2007 году на территории Мытищинского парка Национального парка «Лосиный остров» Марцинкевич, Маршаков, Коротких и Аристархов совершили убийство уроженца Республики Дагестан и неустановленного лица, а затем опубликовали видеозапись преступления в Сети.

По уголовному делу собрано достаточно доказательств для передачи материалов в суд, заключает Следственный комитет.

В августе украинские спецслужбы планировали теракт на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области, атаку намеревались совершить праворадикалы из созданной неонацистом Максимом Марцинкевичем, известным как Тесак, группы «Реструкт», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Напомним, в сентябре 2020 года Марцинкевича обнаружили в камере следственного изолятора в Челябинской области мертвым. Предварительной причиной смерти был назван суицид.

В январе 2022 года Кассационный суд признал незаконным отказ в возбуждении дела после смерти Марцинкевича, а в мае по этому делу вновь началась проверка.