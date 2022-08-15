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ФСБ предотвратила готовившийся сообщниками Тесака теракт под Волгоградом
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Украинские спецслужбы планировали теракт на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области, атаку намеревались совершить праворадикалы из созданной неонацистом Максимом Марцинкевичем, известным как Тесак, группы «Реструкт», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Предотвращена попытка подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта в Волгоградской области на объекте нефтегазового комплекса. В ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина России, входившие в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной видеоблогером неонацистского толка Марцинкевичем Максимом», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
На месте нашли самодельное взрывное устройство (СВУ) большой мощности, два травматических пистолета, переделанных в боевые.
Организацию теракта проводили члены «Реструкта» россиянин Андрей Чуенков 1986 года рождения, участвующий сейчас в боевых действиях на Украине в составе нацбата «Ураган», и гражданин Украины Юрий Ионов 1988 года рождения из нацбата «Азов*» (признан террористическим и запрещен в России), указали в ФСБ.
Также проводятся мероприятия по пресечению преступной деятельности Чуенкова и Ионова. Ионов близок с основателем полка «Азов» Андреем Билецким. Кроме того, ведется розыск их пособников в России.
Напомним, в сентябре 2020 года Марцинкевича обнаружили в камере следственного изолятора в Челябинской области мертвым. Предварительной причиной смерти был назван суицид.
В январе 2022 года Кассационный суд признал незаконным отказ в возбуждении дела после смерти Марцинкевича, а в мае по этому делу вновь началась проверка.
Вернувшиеся с Украины морпехи США поддержали Россию
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В корпусе американской морской пехоты, военнослужащие которой сражаются за Украину, есть пророссийские настроения, часть солдат не верит западным СМИ и считают политику США на Украине преступной, заявил журналист и бывший морпех, уехавший в ДНР, Джон Марк Дуган.
«Все слышали, что корпус морской пехоты (США) воюет на стороне Украины, я слышал об одном парне, которого уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, вернувшиеся домой, понимают нас. Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают», – передает РИА «Новости» слова Дугана.
При этом, по его словам, есть и те, кто считает действия США преступными. «Много парней в морской пехоте, кто на самом деле настроен пророссийски, они не верят этим западным СМИ. И даже сейчас я постоянно на связи с морпехами, которые говорят, что они пророссийские, а то, что делает США, в основном преступно», – добавил он.
Ранее нaучный сотрудник аналитического центра минобороны CШA в округе Колумбия Жанна Мантуа заявила, что в Пентагоне обеспокоены судьбой вернувшихся с территории Украины наемников. Этим людям сложно вернуться к мирной жизни, и они страдают от «уникальных психологических расстройств».
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Украина провела переговоры с Британией об уничтожении Крымского моста
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Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
Он обратил внимание на выступление в эфире телеканала «Россия 1» эксперта Игоря Коротченко, который заявил, что, по некоторой информации, план нанесения ударов по инфраструктурному объекту якобы разрабатывается под личным руководством главы британского военного ведомства.
«Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», – передает РИА «Новости» слова Гончаренко.
Он также снабдил запись фотографией переговоров, на которой, кроме него и главы британского Минобороны, запечатлен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
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Союзные силы прорвали оборону ВСУ на Угледарском направлении
Силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара, заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Бойцы Шахтерской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе», – написал Безсонов в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области. Днем ранее союзные силы России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда ВСУ обстреливали северную и западную части Донецка.
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В России оценили переговоры Киева и Лондона об уничтожении Крымского моста
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«Великобритания готова и дальше увеличивать объемы военной помощи Украине. Но воевать за чужие интересы, как это было во времена Крымской войны 1853-1856 годов, она не станет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее в Киеве сообщили, что провели переговоры с Лондоном об уничтожении Крымского моста.
«Подобный разговор действительно мог состояться. За счет того, что у Зеленского с Джонсоном очень теплые отношения, представители Киева и Лондона могли обсуждать положение дел на поле боя, а также дальнейшие планы ВСУ», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Эксперт предположил, что Британия даже заверила, что «не против такого развития событий». «Но было бы странно предполагать, что именно позиция Лондона станет решающим фактором, который определит стратегию Киева. В том числе стратегию целей для артиллерийских и ракетных ударов. Все же Британия не является непосредственным участником конфликта, да и основным источником помощи Украине ее назвать нельзя. Такие решения должны согласовываться с Вашингтоном. Так что к подобным заявлениям стоит относиться с должной долей скепсиса», – заметил собеседник.
«Однако в данной ситуации почти любые исторические параллели могут быть уместны, в том числе и Крымская война 1853-1856 годов. Но надо понимать, что Великобритания и при Джонсоне, и после него не готова стать полноценным участником конфликта. И это серьезное отличие сегодняшних реалий и ситуации XIX века, когда Британия была готова воевать за турецкие интересы в регионе. Сейчас такой готовности нет», – рассуждает политолог.
«Тем не менее военная помощь со стороны Лондона будет увеличиваться, будут появляться новые программы по переподготовке украинских военных, в том числе на британской территории. Но воевать Лондон не собирается. Едва ли в ближайшем будущем это положение может измениться», – заключил Кортунов.
Накануне стало известно о том, что Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
Он также снабдил запись фотографией переговоров, на которой, кроме него и главы британского Минобороны, запечатлен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
При этом с военно-технической точки зрения Крымский мост хорошо охраняется и защищается. Как писала газета ВЗГЛЯД, сам по себе мост – фундаментальное сооружение, которое можно уничтожить только ядерным ударом или выпустить по нему сотню мощных ракет и всеми попасть. Но это нереально из-за эффективной работы российских систем ПВО и ПРО.
Кроме того, ни один стратегический мост не является беззащитным. Например, от морских диверсантов мост защищен специальными отрядами и заграждениями, которые помешают диверсантам подобраться к мосту, заминировать его и взорвать. Также там есть береговая охрана. Все это вместе составляет систему защиты Крымского моста.
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В Словакии прокомментировали данные о передаче Украине МиГ-29
Братислава еще не приняла решение о передаче Киеву истребителей МиГ-29, заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает издание Pravda.
По словам министра, самолеты находятся в аэропорту Слиач в центральной Словакии. «Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа, вы увидите их 27 августа на SIAF (Словацкий международный авиафестиваль), – приводит его слова РБК.
По словам Надя, сейчас Братислава ведет переговоры с союзниками о том, что делать с машинами дальше.
Издание отмечает, что сообщения о том, что Словакия уже предоставила истребители Украине, начали появляться в некоторых СМИ и социальных сетях. В частности, телеканал RTV сообщал, что Словакия спишет МиГ-29 в конце августа.
Ранее сообщалось, что Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 под «натовский» калибр 155 миллиметров.
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Эксперт: Украина восемь лет не отключала Донецк от воды из-за Мариуполя
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Украинские власти восемь лет не отключали подачу воды городам Донбасса, находящимся под контролем Донецкой народной республики, из-за Мариуполя, рассказал один из чиновников ДНР.
«Здесь все намного проще и прозаичнее, чем можно подумать», – сказал один из чиновников ДНР, занимавшийся несколько лет проблемой поставок воды населению, специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД в ответ на вопрос о том, почему водоснабжение Донбасса, уже прерывавшееся Киевом в середине 2010-х, тогда все же восстановили.
Эксперт предложил наглядно проиллюстрировать проблему и нарисовал схему водоснабжения городов Донбасса. По его словам, в марте при отступлении «укропы» взорвали дамбу и почти полностью спустили Червонооскольское водохранилище, регулирующее уровень воды в канале Северский Донецк – Донбасс, который питает основные города Донбасса: Горловку, Енакиево, Макеевку, Ясиноватую, Донецк и в конце канала контролировавшийся украинскими властями Мариуполь.
При этом он пояснил, что водозабор и насосные группы, которые до третьей декады февраля качали воду в канал, находятся в подконтрольных ВСУ Славянске и поселке Райгородок.
«Если бы мы тогда, в 2014-м [году], взяли Мариуполь, то весь стояк отключили бы еще тогда, а не во второй половине нынешнего февраля, – уверен чиновник. – А то есть любители подобных разговоров – что, зачем, да почему... Отрезали бы нам подачу воды восемь лет назад, и на этом все бы закончилось. А так мы худо-бедно продержались».
При этом в 2022 году украинские власти отключили Мариуполь и весь Донбасс от воды в 20-х числах февраля, хотя Мариуполь был освобожден только весной.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как власти ДНР решают проблему нехватки воды в Донецке и других городах Донбасса.
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Ликвидирован один из «лучших украинских летчиков»
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Антон Листопад, которого на Украине считают «одним из лучших летчиков», ликвидирован в ходе специальной военной операции России, сообщили СМИ.
Обстоятельства гибели пилота пока неизвестны.
«За несколько дней до гибели в День воздушных сил Украины он получил от президента орден «За мужество» III степени», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Думская» слова представителя госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции в Ивано-Франковской области Владимира Веркальца.
По информации издания, в 2019 году Листопад был признан «лучшим пилотом Украины».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Посол ЛНР: ВС Украины лишились предпоследней линии обороны в Донбассе
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«Теряя рубежи линии обороны, Украина рискует остаться без военной и материальной помощи западных кураторов, а также навлечь на себя более пристальный контроль за переданным ей вооружением», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее стало известно, что союзные силы освободили завод Knauf в Соледаре (ЛНР), а также прорвали линию защиты ВСУ в Угледаре (ДНР).
«Та ситуация, которую называли простоем или пробуксовкой, на самом деле была осознанным процессом по перемалыванию фортификационных сооружений и военно-технических возможностей ВСУ», – рассказал Мирошник.
«На сегодняшний день процесс перемалывания практически завершен на линии Северск – Соледар – Артемовск. После освобождения Лисичанска именно на этом рубеже ВСУ достаточно серьезно закрепились и оказывали сопротивление. Сейчас уже этого рубежа у них практически нет. Поступает информация о том, что из этих городов на последнюю линию рубежа, это Славянск – Краматорск – Дружковка, отводятся командные пункты, вывозится документация», – отметил собеседник.
«Достаточно серьезное продвижение в Соледаре и активная работа в Северске говорят о том, что сейчас наши подразделения доразбирают эту линию обороны. В дальнейшем украинские войска либо отведут свои силы, либо их туда вытолкают», – полагает Мирошник.
Как отметил дипломат, для президента Украины Владимира Зеленского в качестве первоочередного вопроса сейчас стоит политический. «Ему очень не хочется констатировать, что ВС Украины опять прогнули, что опять они потеряли свои рубежи обороны. Поэтому они сейчас будут пытаться затянуть время, чтобы придумать какое-то оправдание потери очередного рубежа обороны», – сказал он.
«В первую очередь это будет оправдание для западных партнеров Украины, которые дают деньги и вооружение. Они еще больше задумаются, стоит ли продолжать спонсорство. Оставляя рубежи, Украина рискует по двум направлениям: во-первых, ее могут отстранить от переговорного процесса по поставкам вооружений, а во-вторых, Вашингтон и Лондон могут начать еще пристальнее следить за тем, как Киев использует их оружие», – заметил Мирошник.
Комментируя прорыв обороны ВСУ на Угледарском направлении, Мирошник отметил, что «там еще идет процесс, идет работа». «В районе Угледара вскрыта оборона противника, идут военные действия и зачистка. То, что этот прорыв поспособствует снижению интенсивности обстрелов Донецка – это факт, но произойдет это не сразу, а по мере отодвигания ВСУ. Чем дальше от города, тем у них меньше возможностей для нанесения ударов по жилым районам Донецка и другим населенным пунктам», – сказал он.
«Очевидно, что выбор направления отступления у ВСУ не сильно большой. С Угледарского направления они будут отступать на северо-запад, на свой последний рубеж, который пока в состоянии удерживать – это Славянск – Краматорск – Дружковка», – полагает собеседник.
«Морально-психологический настрой у украинских военных также очень слабый. Это логично, учитывая поражения на фронте. На них очень сильно давит все происходящее. Их насильственно мобилизовали и бросили на передовую, где они попали под шквал огня. Достаточно свидетельств, что они покидают позиции», – рассказал дипломат.
«При этом говорить о массовой сдаче бойцов ВСУ в плен пока сложно, поскольку сейчас не так много контактных боев. Чаще всего ВСУ попадают под огневой шквал, когда сдаться в плен невозможно, но по мере отработки и зачистки крупных городов число сдавшихся в плен будет расти. Главное, чтобы они получали эту возможность, поскольку у них с одной стороны заградотряды, а с другой – огневая линия, и чтобы сдаться в плен нужно еще добежать», – отметил он.
«А у наших ребят настрой боевой. Это видно по результатам – есть движение в Авдеевке, Угледаре, Соледаре, Северске, то есть продвижение идет по всей линии фронта. Это всегда вселяет уверенность в своих силах и в том, что мы дойдем до выполнения поставленной задачи», – резюмировал Мирошник.
Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что силы народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара.
«Бойцы Шахтерской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе», – написал Безсонов в своем Telegram-канале.
Вместе с тем военкоры сообщили о том, что в Соледаре освобожден завод Knauf. Ранее в воскресенье Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области. Днем ранее союзные силы России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда ВСУ обстреливали северную и западную части Донецка.
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Американский наемник по прозвищу Boneface рассказал о страхе Зеленского
Наемники из других стран, действовавшие на стороне ВСУ, оказались брошены украинским президентом Владимиром Зеленским на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, поскольку он их боится, заявил вернувшийся с Украины неонацист из США Кент Маклеллан, известный как Boneface.
Украинский президент Зеленский отправил иностранных наемников в «Азовсталь», чтобы достигнуть своих целей, заявил Маклеллан, передает ФАН.
«Зеленский бросил нас умирать. Он боится нас еще больше, чем русских. Я убежден в этом», – сказал он.
По его словам, он попал на Украину при содействии Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.
В понедельник Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Харьковской области более 150 наемных боевиков из Польши и Германии.
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Северск блокирован союзными войсками с трех сторон
Город Северск в ДНР, находящийся под контролем Киева, сейчас находится в блокаде со стороны союзных войск с трех сторон, сообщил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
«Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Дальше однозначно будет продвижение, вопрос – через сколько времени, никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там терять не собирается», – заявил Мирошник в эфире «России 1», передает РИА «Новости».
Ранее Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что сейчас завершен «процесс перемалывания» на линии Северск – Соледар – Артемовск. «После освобождения Лисичанска именно на этом рубеже ВСУ достаточно серьезно закрепились и оказывали сопротивление», – указывал он.
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Захарова: Запад не пускает специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Россия «бьется» за то, чтобы допустить специалистов из МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, но Запад делает все, чтобы этого не случилось, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE».
«Мы бьемся за то, чтобы специалисты, представители МАГАТЭ могли добраться до Запорожской атомной электростанции. И они этого хотят. И МАГАТЭ как структура готова сделать это уже давно. Но все вот это так называемое западное сообщество, конечно, вместе с киевским режимом, делают все, чтобы этого не допустить», – цитирует ее РИА «Новости».
Она также упомянула недавно прошедший Совбез ООН и выступление на нем украинской делегации.
«Они сказали, что находящиеся поблизости русские солдаты чуть ли не сами в себя стреляют. Договорились до того, чтобы эти пассажи даже никто не стал комментировать... Это очень близко к тому, что называется ядерным терроризмом, когда в отношении атомной электростанции, которая находится в действии, производятся боевые действия», – отметила Захарова.
Ранее украинские войска опять обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС.
Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.
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Кличко рассказал об угрозах из офиса Зеленского
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Виталий Кличко заявил, что представитель офиса президента Украины угрожал ему лишением гражданства. Поводом для этого якобы стала подпись Кличко под открытым письмом президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть гражданство руководителю штаба территориальной обороны Днепропетровской области Геннадию Корбану.
По данным офиса президента, у Кличко есть еще и паспорт Германии, а двойное гражданство законодательство Украины не допускает. «После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались. Я говорю: «Я буду очень удивлен, если мне покажут и отберут паспорт Германии», – рассказал мэр Киева в интервью украинскому изданию «Бабель», уточнив, что данный разговор состоялся с представителями офиса Зеленского.
«Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и в Америке. И возможность получить гражданство у меня была, были даже такие предложения, но зачем? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет», – передает ТАСС слова Кличко.
По данным украинских СМИ, более сотни предпринимателей, политических и общественных деятелей подписали открытое письмо на имя Зеленского с просьбой пересмотреть решение о лишении Корбана гражданства.
В настоящий момент украинское законодательство разрешает одно гражданство, но механизма лишения паспорта Украины за двойное гражданство нет, поэтому Украина юридически воспринимает людей с несколькими паспортами только как своих граждан – другие не признает.
Ранее мэр Днепра Борис Филатов «разозлился» на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана.
Напомним, при попытке въехать на Украину пограничники изъяли у Корбана украинский паспорт и отказались пропустить в страну. Основанием для таких действий пограничники назвали указ президента о лишении его гражданства.
До этого депутат Верховной рады Сергей Власенко опубликовал фотографию, на которой якобы изображен готовящийся указ Зеленского о лишении десяти человек гражданства. В данном списке указан Корбан, а также бизнесмен Игорь Коломойский и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
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Кадыров объявил о занятии спецназом стратегической позиции под Северском
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Бойцы спецназа «Ахмат» заняли стратегически важную позицию под городом Северск в Донецкой Народной Республике, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Бойцы спецназа «Ахмат» под руководством исполняющего обязанности командира Ахмеда «Комбат» Сайдарханова заняли очередную стратегически важную позицию под Северском (ДНР). Наши воины заставляют противника оставлять рубежи обороны и обреченно посматривать в сторону Киева», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава республики также сообщил, что бойцы спецподразделения «Ахмат» «провели успешную операцию и уничтожили укрепрайон бандеровцев». При этом, по словам Кадырова, «один поклонник Гитлера расстался с жизнью» и трое взяты в плен.
«В настоящее время идет зачистка зеленой зоны в окрестностях Северска. (…) Наступательные действия в этом направлении ведутся уже третий день. С нашей стороны потерь нет. Все идет по плану», – сообщил глава Чечни.
Напомним, 20 июля офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявлял, что ВСУ практически полностью покинули Северск, но все еще продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре города.
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Джоанна Стингрей решила бороться с отменой русской культуры в мире
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Американская певица Джоанна Стингрей планирует популяризировать советскую и постсоветскую рок-культуру и делиться своим опытом в России в связи с тенденцией отмены русской культуры в мире.
Она написала книгу о советском музыканте Викторе Цое, презентация которой пройдет в понедельник в Москве. В ней впервые будут представлены уникальные кадры фото- и видеосъемок, редкие интервью и воспоминания родных, коллег и друзей музыканта.
«Мы вновь оказались расколоты, что для меня очень тревожно и очень неприятно. Все, что мне остается, – продолжать мое дело и делиться своим опытом в России. Именно поэтому я и написала книгу о Викторе Цое. Виктор жил и пел для людей всего мира, и это то, что мы помним о нем и за что мы его любим», – передает ТАСС слова Стингрей.
Певица добавила, что нынешнее время ей напоминает 1984 год, когда она впервые приехала в Россию, многие американцы тогда с неприязнью относились к русским и боялись Советского Союза. «Я потратила годы на то, чтобы сломать эти стереотипы и дать возможность американцам увидеть другую Россию и других русских – не то, что они видели в новостях», – сказала Стингрей.
Джоанна Стингрей – американская певица, музыкальный продюсер и общественный деятель, а также популяризатор советской и постсоветской рок-культур на Западе.
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Кличко объявил о разводе с женой
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что развелся с женой Натальей, пара состояла в браке 26 лет.
«Многие годы – разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается», – приводит слова Кличко издание Babel.ua, передает РИА «Новости».
Кличко заявил, что они с женой многие годы живут в разных странах. Отвечая на вопрос журналиста, свободно ли его сердце, мэр ответил словами из песни «Как тебя не любить, Киев мой!» (неофициальный гимн украинской столицы), добавив, что сердце уже занято Киевом.
В семье Кличко трое детей. Старший сын Егор-Дениэл родился в 2000, в 2002 – дочь Елизавета-Виктория, сын Максим – в 2005 году. Сама Наталья, по словам Виталия Кличко, живет в Германии, дети учатся за границей.
Ранее Виталий Кличко заявил, что представитель офиса президента Украины угрожал ему лишением гражданства. Поводом для этого якобы стала подпись Кличко под открытым письмом президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть гражданство руководителю штаба территориальной обороны Днепропетровской области Геннадию Корбану.