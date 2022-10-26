Стало известно, когда Крымский мост откроют для проезда грузовиков

Крымский мост будет открыт для проезда грузовиков не ранее 1 декабря

Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет запущено не ранее 1 декабря 2022 года, сообщает Минтранс.

Отмечается, что в данный момент грузоперевозки паромами через Керченский пролив будут доступны только приоритетным грузам из-за больших очередей на погрузку, передает ТАСС.

По информации ведомства, в связи со значительным временем ожидания для погрузки на паромы, следующих по маршруту порт Кавказ – порт Керчь, совместным решением Минтранса, администраций Республики Крым, Краснодарского края и структурами транспортной безопасности определены списки приоритетных грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами.

Уточняется, что среди таких грузов скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция.

Также в Минтрансе подчеркнули, что грузоотправители также могут воспользоваться альтернативным наземным маршрутом из Таганрога через Джанкой и перегрузить товары на железнодорожный транспорт для сокращения времени простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченскому транспортному переходу.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что проект восстановления железной дороги на Крымском мосту будет подготовлен к началу ноября, при этом станут понятны и сроки.

До этого Хуснуллин сообщал, что поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря.