Финал «Большой перемены» стартовал в «Артеке»

На базе центра «Артек» состоялась церемония открытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Финал конкурса «Большая перемена» – проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) – для учеников 9-11 классов, входящий в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводится традиционно с 23 по 28 октября при поддержке Минпросвещения.

В финальном испытании конкурса принимают участие 1500 старшеклассников из всех регионов России. Ребят ожидают несколько напряженных конкурсных дней, в ходе которых им предстоит решать кейсы, которые помогут раскрыть их уникальные способности и важные компетенции, которые пригодятся подросткам в будущей взрослой жизни, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как отметил на церемонии открытия финала заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля, «Россия – страна возможностей» ребят «не бросит, а подхватит в университетах», вовлечет в новые проекты, отправит в новые путешествия, предложит участвовать в новых активностях.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, обращаясь к старшеклассникам, подчеркнул, что навыки, которые им дает «Большая перемена», особенно ценны в современном быстроменяющемся мире.

«Я очень рад, что цели и задачи нашего агентства и конкурса пересекаются. Так, в этом году Россотрудничество и «Большая перемена» привезли по программе «Здравствуй, Россия» в «Артек» более трехсот детей – наших соотечественников со всего мира. «Большая перемена» – это отличный старт для ребят во взрослую жизнь. Желаю проекту процветания, а его участникам – достигать впечатляющих успехов и всегда стремиться к большему», – отметил он.

Также с началом финала третьего сезона конкурса ребят поздравил первый заместитель гендиректора – исполнительный директор АНО «Большая перемена» Валерий Моргуновский.

«Хочу передать большое спасибо вашим родителям и педагогам-наставникам, которые сопровождали вас на всех этапах конкурса, поддерживали и помогали. Вам очень повезло с ними, а им совершенно точно – с вами! Ребята, впереди вас ждет очень насыщенная и уникальная программа, яркие встречи, напряженные конкурсные испытания, множество впечатлений и новых знаний! Я очень надеюсь, что вы увезете домой море тепла в ваших сердцах и, пожалуйста, дружите и ни за что не теряйте друг друга!», – обратился он к финалистам.

Обращаясь к старшеклассникам, директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко отметил, что за смену каждый финалист конкурса непременно станет артековцем и с гордостью будет носить это звание.

На церемонии открытия также выступили резиденты арт-кластера «Таврида». Артисты представили программу, которая является частью большого Шоу резидентов. Старшеклассники примут участие в игре «Включайся!» от Российского движения детей и молодежи (РДДМ).

Как отметили организаторы, 300 победителей «Большой перемены» среди обучающихся 9-10 классов смогут выиграть денежный приз в размере 200 тыс. рублей, который смогут направить на саморазвитие. Еще 300 выпускников получат по 1 млн рублей на образование или запуск стартапа.

Также отдельный приз в размере 150 тыс.рублей будет ожидать педагогов-наставников победителей, которых в конкурс традиционно могут пригласить только сами участники. Кроме того, 30 лучших школ, подготовивших наибольшее количество финалистов «Большой перемены», получат гранты в размере 2 млн рублей на развитие образовательной среды.