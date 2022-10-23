Власти Николаевской области сообщили о новых повреждениях объектов инфраструктуры

Глава Николаевской областной администрации Ким заявил о повреждениях объектов инфраструктуры региона

Ряд объектов инфраструктуры поврежден в результате ударов в Николаевской области за сутки, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

Ким в своем Telegram-канале написал, что в ночь на 23 октября по Шевченковской общине был нанесен удар тремя дронами-камикадзе, поврежден объект инфраструктуры, при ракетном обстреле по Галициновской общине пострадали объекты инфраструктуры, передает РИА «Новости».

По его словам, в результате обстрелов утром в субботу повреждены объекты критической инфраструктуры в Ольшанской и Синюхинобродской общинах региона.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в субботу вечером в Николаевской области Украины.