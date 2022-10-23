NYT упрекнула власти Китая в отсутствии женщин в Политбюро Компартии КНР

The New York Times: В Политбюро и Постоянный комитет КПК не включили женщин

Впервые за последние десятилетия в Политбюро Коммунистической партии Китая нет женщин. И ни одна женщина никогда не была включена в еще более эксклюзивный и влиятельный Постоянный комитет, пишут американские СМИ.

Как пишет журналист The New York Times Александра Стивенсон, никто не ожидал, что женщина войдет в ближайшее окружение Си Цзиньпина, но многие следящие за происходящим в Китае удивились, что женщины вообще не попали ни в Политбюро, но в Постоянный комитет.

Как сообщила старший преподаватель Сиднейского университета, изучающий гендер и политику в Китае Минглу Чень, это дает понять, что КПК все еще остается патриархальным институтом.

NYT уточняет, что женщина никогда не входила в Постоянный комитет, в Политбюро их за 70-летнию историю Партии было восемь.

Ранее в воскресенье агентство Синьхуа сообщило, что ЦК КПК переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря.

Центральное телевидение Китая сообщило, что ЦК КПК избрал новый состав Постоянного комитета (ПК) Политбюро, в который вошли Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Цай Ци, Ван Хунин, Дин Сюэсян и Ли Си

В Политбюро вошли Ван И, Инь Ли, Ма Синжуй, Ши Тайфэн, Ли Шулэй, Ли Ганьцзе, Лю Гочжун, Юань Цзяцзюнь, Ли Хунчжун, Чжан Юся, Хэ Лифэн, Хэ Вэйдун, Хэ Вэйдун, Чэнь Цзинин, Чэнь Миньэр, Чэнь Вэньцин, Чжан Гоцин и Хуан Куньмин.