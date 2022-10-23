СМИ: ЦК Компартии Китая избрал новый состав Постоянного комитета Политбюро

ЦТ Китая: ЦК КПК избрал новый состав Постоянного комитета Политбюро

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) избрал новый состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, в него вновь вошли семь человек, сообщили СМИ.

Как передает Центральное телевидение Китая ЦК КПК избрал новый состав Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК, в который вошли Си Цзиньпин, Чжао Лэцзи, Ли Цян, Ван Хунин, Цай Ци, Ли Си, и Дин Сюэсян, передает ТАСС.

Также был избран новый состав Политбюро. Как передает агентство Синьхуа, в него вошли 24 члена партии. Помимо семи членов Постоянного комитета (ПК), в Политбюро вошли Ван И, Ма Синжуй, Инь Ли, Ши Тайфэн, Лю Гочжун, Ли Шулэй, Ли Ганьцзе, Ли Хунчжун, Хэ Лифэн, Чжан Юся, Хэ Вэйдун, Хэ Вэйдун, Чэнь Вэньцин, Чэнь Цзинин, Чэнь Миньэр, Чжан Гоцин, Хуан Куньмин и Юань Цзяцзюнь.

Ранее в воскресенье агентство Синьхуа сообщило, что ЦК КПК переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок.

Напомним, в субботу генсек ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на 20-м съезде КПК от имени Центрального комитета партии 19-го созыва призвал совершенствовать механизмы борьбы с санкциями и систему национальной безопасности.