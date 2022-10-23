Трамп заявил, что не допустил бы кризиса на Украине, если бы был президентом

Экс-президент США Трамп: Конфликт на Украине в жизни не произошел бы

Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы эскалации на Украине, если бы остался на посту президента.

Выступая перед своими сторонниками в американском штате Техас на митинге, трансляцию которого вел телеканал Newsmax, Трамп заявил, что конфликт, в результате которого могут погибнуть сотни тысяч людей, который никогда в жизни не произошел бы если он был президентом, добавив, что «цены на нефть были бы низкими», передает РИА «Новости».

По его словам, он «хорошо знает» президента России Владимира Путина, который никогда не пошел бы на эскалацию.

Ранее Трамп призвал помнить о российских ядерных ракетах, назвав их весомой причиной для дружбы с Москвой.