Минобороны: ВВС Израиля нанесли удары по аэропортам Дамаска и Димаса

Замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Егоров: ВВС Израиля нанесли удар по аэропортам Дамаска и Димаса

Истребители F-16 ВВС Израиля в пятницу нанесли авиаудар крылатыми ракетами и управляемыми бомбами по аэропортам Дамаска и Димаса, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что 21 октября в период с 23.02 до 23.08 четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли авиационный удар четырьмя крылатыми ракетами и восемью управляемыми авиационными бомбами по аэропортам Дамаск и Димас со стороны Голанских высот, передает ТАСС.

По имеющимся у генерала данным, авиаударами Израиля была поражена радиолокационная станция YLC-6M сирийской армии и взлетно-посадочная полоса аэропорта Димас.

Напомним, в начале сентября Израиль нанес ракетный удар по аэропорту города Алеппо на севере Сирии.

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