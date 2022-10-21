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Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США
Минобороны: Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США Остином
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, сообщили в российском военном ведомстве.
По сообщению Минобороны, в пятницу прошли телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине и актуальные проблемы международной безопасности, передает ТАСС.
Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудил с председателем КНШ ВС США Марком Милли ситуацию на Украине.
В Общественной палате поддержали идею об увеличении срока службы в армии
Член ОП Герасев: Увеличение срока военной службы необходимо для более тщательной подготовки молодых людей
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Для освоения современной военной техники года срочной службы в армии недостаточно. Оптимальным сроком станет два года, сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Илья Герасев, комментируя предложение сенатора Владимира Джабарова увеличить срок срочной службы в армии до двух лет.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в России следует обдумать вопрос возвращения двухгодичной срочной службы в армии, передает «Парламентская газета». Сенатор подчеркнул, что благодаря возвращению к двухлетней службе численность армии увеличится в два раза, а также за первый год службы тяжело обучиться обращаться с военной техникой.
«Если говорить о профессионализме, сколько человеку необходимо времени, чтобы набрать навыки, то двухлетний срок может позволить достигнуть этого. Год, наверное, не тот срок, за который можно овладеть какой-то военной техникой, вооружением. Человеку все-таки нужен какой-то срок для адаптации и для того, чтобы чему-то научиться. Тем более новейшая техника и вооружение требуют более глубокого изучения», – говорит Герасев.
Он напоминает, что во времена Советского Союза срок службы в армии до 1968 года составлял три года, позже его сократили до двух лет. С января 2008 года в России срок службы вовсе уменьшили до года. Собеседник признает, что трехлетняя служба действительно была излишней, но также замечает, что для подготовки хорошей армии года недостаточно. В связи с этим оптимальным сроком он считает два года.
«Это еще и обусловлено тем, чтобы увеличить количество военнослужащих, которые проходят военную службу, в два раза. Территории нашей страны – огромны, их нужно пытаться охранять. Я не имею в виду то, чтобы молодые люди принимали участие в боевых действиях. Но находиться внутри страны, проходить тут обучение, почему бы и нет?» – задается вопросом эксперт.
Член ОП обращает внимание на то, что такое решение поведет за собой определенные траты для государства, ведь продление срока службы означает то, что содержание молодых людей в армии увеличится еще на один год – это дополнительные расходы на еду, спальные места, ресурсы и прочие нужды. Однако в нынешней ситуации это необходимая мера, заключил Герасев.
В апреле прошлого года глава правительства Армении Никол Пашинян высказался, что систему срочной службы в армии «нужно вообще поменять». Так он предложил идею сокращения срока, или «идею проведения раз в пять лет двух- или трехмесячной службы», что позволит «молодым людям овладеть минимальными военными навыками».
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В Конгрессе США заявили об экстренной помощи Киеву
Конгресс США сообщил о намерении до января одобрить Киеву до 50 млрд долларов помощи
Конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов, предполагается, что этих денег хватит на весь 2023 год, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.
«Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление сенатора-республиканца, сделанное телеканалу.
Он заявил, что по сравнению с этим, пакет в 12 млрд долларов – мелочь. Телеканал отметил, что с февраля США выделили Киеву 65 млрд долларов в качестве помощи.
Закон примут в ускоренном порядке, так как новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре промежуточных выборов займет «более скептическую позицию» в части помощи Украине.
Ранее СМИ сообщали, что США исчерпали запасы оружия для Украины.
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Премьера Армении заподозрили в шагах по выдавливанию России из Закавказья
Политолог Багдасаров: Пашинян может готовить документ, который приведет к выдавливанию России из Закавказья
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Если «Вашингтонский документ», согласованный Баку и Ереваном, существует, то это означает в будущем выдворение российских миротворцев из Закавказья и военной базы из Гюмри, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Семен Багдасаров. Ранее появилось сведения о якобы составленном США и ЕС договора для Армении и Азербайджана.
«США и ЕС уже координируют между собой вопросы работы на армяно-азербайджанской границе. В этой связи, я думаю, что полное выдворение России из Армении, а значит и из Закавказья – вопрос времени, причем, совсем недолгого. Армения – единственная страна в Закавказье, где было существенное присутствие России, в том числе – военное. Там наши позиции были сильны, в отличие от Грузии и Азербайджана, где Турция опередила Россию», – пояснил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
По словам эксперта, если спецоперация на Украине затянется, то серьезное сокращение российского присутствия в Закавказье произойдет в ближайшие год – два. «Никол Пашинян открыто работает с американцами – это тоже о многом говорит. При этом помощи от Эрдогана в этом регионе Москве ждать не стоит: он тоже заинтересован в выталкивании России с Южного Кавказа», – отметил он.
Чего-то подобного вполне можно ожидать и в Центральной Азии, считает собеседник. «Мы видим, что ЕС и США действуют очень быстро, решительно и профессионально по этим направлениям. Например, несколько дней назад в зоне киргизско-таджикского конфликта побывала делегация во главе с директором по ресурсам и анализу Центрального командования США Робертом Унгером. Он тоже предлагает запустить миссию по демилитаризации границы. И это тоже означает полный уход России из этого региона», – указал аналитик.
В четверг стало известно о начале создания гражданской миссии в составе 40 наблюдателей Евросоюза на армяно-азербайджанской границе, сообщает РИА «Новости». «Изначально запланировано, что наблюдательная миссия должна проработать два месяца. В сфере экспертов есть мнение, что срок пребывания наблюдательной миссии надо продлить или попытаться сделать его постоянным. Я не уверен в этом, но это тема, которая обсуждается в нашем обществе и в наших экспертных кругах. Если мы заметим такую возможность и необходимость, то не исключено, что изучим проблему глубже», – приводит «Арменпресс» слова армянского премьер-министра Пашиняна.
Стоит также отметить, что в армянских СМИ распространяется информация о якобы наличии секретного документа об урегулировании конфликта в Карабахе, автором которого был Госдепартамент США, и который обсуждался на встрече секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева в Вашингтоне 27 сентября.
По информации армянских СМИ, соглашение предусматривает, что Баку назначит представителя для работы с аналогичным представителем армянской этнической общины Нагорного Карабаха, стороны будут обсуждать роль международных наблюдателей без ущерба для суверенитета Азербайджана, а также будет прорабатываться Зангезурский коридор.
При этом в середине сентября Пашинян опровергал сообщения о подписании какого-либо документа с Азербайджаном, заявив, что «это информационная диверсия, которая направляется недружественными внешними силами с целью сломить иммунитет страны».
В конце сентября газета ВЗГЛЯД рассказывала, что визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению прошел, будто встреча друзей. При этом гостья, по сути, призывала Ереван отказаться от военного союза с Россией.
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Эксперт предрек большие проблемы для Украины по результатам выборов в США
Американист ожидает сокращения помощи Киеву в случае победы республиканцев на выборах
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Экономия госрасходов – главный предвыборный лозунг республиканцев. В случае их победы на выборах полностью финансовый поток помощи Киеву, конечно, не прервется, но ее сокращение вполне реально. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее лидер республиканцев в нижней палате парламента США Кевин Маккарти пообещал урезать помощь Киеву после ноябрьских выборов.
«Обещание Кевина Маккарти стоит расценивать как вполне весомое. Скорее всего, после выборов в ноябре он займет кресло спикера нижней палаты. Республиканцы идут на выборы с повесткой сокращения госрасходов в целом ради борьбы с инфляцией. Это касается и расходов на внешнюю политику. Но что касается Украины, сокращение в первую очередь затронет не военные поставки, а чисто финансовые потоки», – предрекает американист Малек Дудаков.
«Эти деньги прямиком идут в украинский бюджет. Две трети бюджета - это внешняя помощь. На ней-то он и держится. Думаю, этих миллиардов долларов из Вашингтона станет заметно меньше в случае прихода к власти республиканской партии. Для Киева такое сокращение станет весьма серьезной проблемой», – считает эксперт.
При этом поставки оружия Украине продолжатся в любом случае, обратил внимание Дудаков. «Однопартиец Маккарти Майкл Маккол, который, скорее всего, в обновленной палате представителей возглавит комитет по внешней политике, уже подтвердил, что США продолжат военную помощь и после выборов. Договоренности по этому поводу между государствами были достигнуты давно. Но вот когда их срок закончится, Киеву, возможно, придется договариваться с республиканцами заново. Впрочем, и военная помощь тоже перестанет быть безграничной. Такого как раньше, уже не будет», – уверен политолог.
Киев опасается подобных настроений на Западе, усталости западных обществ от необходимости постоянно платить за Украину, заявил Дудаков. «Ситуация в экономике как в Европе, так и США ухудшается. Поэтому идеи финансирования Украины становятся все менее популярными, а политиков оправдывать такие транши – все сложнее. Для Киева это очевидный риск: без западной помощи его ждет военная и экономическая катастрофа», – подчеркнул Дудаков. По его мнению, заявление Арахамии о «шоке» было столь эмоциональным еще и потому, что лидер правящей партии опасается теперь упреков в том, что он провалил свой недавний визит в Вашингтон, поскольку Киев теперь рискует утратить двухпартийную поддержку.
Ранее лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти пообещал сократить помощь Киеву в случае, если партия победит на промежуточных выборах в ноябре. «Я думаю, что люди будут сидеть в условиях рецессии и они не будут выписывать Украине чек», – цитирует его Bloomberg. По мнению Маккарти, «администрация Байдена игнорирует внутренние вопросы, которые республиканская партия считает приоритетными», такие как обеспечение безопасности южной границы США. «Люди начинают это взвешивать, – сказал республиканец. – Украина важна, но в то же время это не может быть единственным, что они делают».
Заявление Маккарти вызвало шок в Киеве, признался глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. «Всего несколько недель назад наша делегация посетила Соединенные Штаты и встретилась с господином Маккарти. Нас заверили, что двухпартийная поддержка Украины в войне с Россией останется главным приоритетом, даже если они выиграют выборы», – цитирует Арахамию «Коммерсант».
Газета ВЗГЛЯД писала о разногласиях между республиканцами и демократами в отношении помощи Украине
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В России оценили планы Конгресса США выделить Украине 50 млрд долларов
Политолог Дудаков: Демпартия США пытается обезопасить транши для войны на Украине
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Демпартии США важно не разозлить избирателей до выборов и обезопасить транши для Украины после выборов. Поэтому закон о выделении 50 млрд долларов для Украины может быть принят в период между выборами в ноябре и новой сессией Конгресса, которая состоится в начале января, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков.
«Истеблишмент Демпартии опасается, что после выборов в Конгресс могут начаться проблемы с выделением новых траншей Украине», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что ранее в СМИ появились сообщения о перспективе снижения помощи Украине в случае победы республиканцев.
«Если демократы проигрывают на выборах и теряют большинство как минимум в одной палате, они будут вынуждены договариваться с республиканцами, идти на компромиссы для того, чтобы выделить очередной транш Украине», – пояснил собеседник.
При этом после выборов, назначенных на 8 ноября, у демократов будет полтора месяца – короткий период до начала работы новой сессии Конгресса. Этот период продлится до 3 января, и Демпартия в это время будет сохранять большинство. «Поэтому они намерены выделить 50 млрд долларов в декабре», – указал Дудаков. Отметим, что эта сумма равна примерно половине ВВП Украины.
При этом демократы хотят рассмотреть закон о выделении средств Украине после выборов, чтобы не усугубить настроения среди избирателей. «В США очень много экономических проблем. Выделение такой крупной суммы может еще больше ударить по демократам. Поэтому они хотят дождаться выборов, чтобы не злить избирателей, и лишь затем принять решение о выделении средств», – объяснил американист.
Дудаков полагает, что США могут выделить Украине больше денег и на больший период. «Но даже сумма в 50 млрд на год вызовет серьезное недовольство не только в обществе, но и в Конгрессе», – считает собеседник. Он напоминает, что с начала спецоперации Конгресс США одобрил выделение Украине «помощи» на 65 млрд долларов.
«Цель демократов сейчас – хотя бы на год обезопасить транши Украине, чтобы продолжать накачивать ВСУ оружием. Вероятно, они допускают, что спустя год украинский кризис в целом или его острая фаза могут закончиться. Если же этого не случится, демократам, как я и отмечал, придется договариваться с республиканцами к концу 2023 года», – заметил Дудаков.
При этом Дудаков допускает, что инициатива демократов может быть и вовсе не реализована. «Во-первых, выделение средств Украине будет очень непопулярным решением. Очевидно, что немало законодателей будут голосовать против. Во-вторых, надо понимать, что у демократов – помимо украинского билля – будет огромное количество законов по внутренней повестке, которые они будут пытаться принять, чтобы успеть что-нибудь дореформировать в американском обществе. Демократы будут пытаться сделать все, чтобы закон прошел, но есть подводные камни, которые могут этому помешать», – заключил политолог.
Напомним, конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов. Предполагается, что этих денег хватит на весь 2023 год, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник. «Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год», – цитирует телеканал заявление одного из сенаторов-республиканцев.
Он заявил, что по сравнению с этим, пакет в 12 млрд долларов – мелочь. Телеканал отметил, что с февраля США выделили Киеву 65 млрд долларов в качестве помощи. Закон примут в ускоренном порядке, так как новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре промежуточных выборов займет «более скептическую позицию» в части помощи Украине.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что экономия госрасходов – главный предвыборный лозунг республиканцев. В случае их победы на выборах полностью финансовый поток помощи ВСУ, конечно, не прервется, но ее сокращение вполне реально. Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о разногласиях между республиканцами и демократами в отношении помощи Украине.
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В Госдуме обозначили сроки окончания мобилизации
Депутат Госдумы Останина заявила, что число мобилизованных достигло 260 тыс. человек
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Число мобилизованных граждан России на сегодня 260 тысяч человек, на следующей неделе частичная мобилизация закончится, сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с замминистра обороны РФ Николаем Панковым.
По словам Останиной, Панков сообщил, что уже мобилизовано 260 тысяч человек, осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%, передает ТАСС.
Также она отметила, что мобилизация завершится на следующей неделе, это подтвердили замминистра, статс-секретарь министерства обороны Николай Панков и начальник мобилизационного отдела Евгений Бурдинский.
Она сказала, что в пятницу приняла участие в совещании с Панковым и Бурдинским, где обсуждались вопросы о предоставлении отсрочки многодетным родителям и семьям, в которых есть дети с инвалидностью.
Министерство обороны (МО) РФ примет решение об освобождении от отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации отцов двоих детей, срок беременности супруг которых составляет более 22 недель, пояснила Останина.
Также может рассчитывать на отсрочку отец одного ребенка, супруга которого беременна более 22 недель двойней.
«Здесь уже вступает в силу человеческий фактор, потому что в регионах возглавляют мобилизационные комиссии губернаторы. Если будет справка [о двойне] от наблюдающего врача-гинеколога, понятно, что это семья, где трое детей уже. Таких семей немного», – уточнила депутат.
Также Останина призвала в таких исключительных случаях обращаться в комитет Думы. «Немедленно сама обращусь и вмешаюсь», – добавила она.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конкретная дата завершения частичной мобилизации в России пока не названа.
Также Песков заявил, что возможность призыва в армию женщин не обсуждается.
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В Совфеде призвали бойкотировать «фейкующих» представителей ООН
Сенатор Долгов призвал бойкотировать «фейкующих» представителей ООН
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С учетом статуса России в ООН и наших взносов, Москва вправе рассчитывать на качественную работу организации. В противном случае ООН ждет судьба Лиги наций, заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор, бывший зампостпреда России в ООН Константин Долгов. Ранее Россия осудила тиражирование представителями всемирной организации «оголтелых фейков».
«Многие чиновники ООН, в том числе на самом высоком уровне, в последнее время себя серьезно дискредитировали. Эта тенденция прослеживалась всегда – там довольно плотное засилье представителей западных стран, Великобритании и США в частности. Порой складывалось впечатление, что ряд стран работает на эти правительства, а не на международную организацию», – рассказал бывший заместитель постпреда РФ в ООН, сенатор Константин Долгов.
«Сейчас тенденция только усилилась. Это видно на примере миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС и «зерновой сделки», где гарантом ее реализации должна была стать именно ООН. Последнее заявление спецпредставителя организации о сексуальном насилии и вовсе возмутительное. Таких фейков в последнее время становится все больше», – продолжил он.
«Я лично Прамилу Паттен не знаю, но оперировать такой ложью просто недопустимо. При этом она ничего не сказала по поводу издевательств и убийств гражданского населения украинскими боевиками. И этот человек фактически получает зарплату из нашего кармана, потому что большая ее часть – взносы России. Об этом было бы неплохо напомнить таким «горе-ооновцам». Мы вправе ожидать от них нормальной работы согласно уставу организации», – возмутился собеседник.
Сенатор напомнил, что у России есть несколько вариантов реакции на подобное тиражирование фейков. «Помимо непосредственного осуждения, мы имеем право потребовать и ее отставки, и других запятнавших свою репутацию чиновников ООН. Но вынужден признать, что в таком представителе секретариата ООН заинтересован целый ряд западных стран, которые воюют с нами руками украинцев», – замечает Долгов.
«Нам придется столкнуться с серьезным сопротивлением. И вероятность того, что отставка состоится, минимальна. Но пробовать надо. Кроме того, с такими представителями надо полностью прекращать всякое общение и контакты, их надо просто бойкотировать. Если же организация не одумается, мы можем подумать о более серьезных шагах со своей стороны», – уверен бывший зампостпред РФ в ООН.
«Есть прекрасный исторический пример Лиги наций, которая начала обслуживать интересы небольшой кучки западных государств, потеряла свою актуальность и почила в бозе. И если такая позиция со стороны ООН будет сохраняться, если организация окончательно перестанет выполнять свои непосредственные функции, то смысла в ней просто не будет. Мы пока еще не в этой точке, но постепенное вырождение ООН уже началось», – утверждает сенатор.
«И активную роль в этом процессе играют США, которые не стесняются открыто «выкручивать руки» представителям ряда стран. Проявилось это на примере голосования по непризнанию результатов референдумов на новых территориях России. Я в свое время также видел, как американцы в буквальном смысле шантажируют и угрожают представителям других государств прямо в зале Генассамблеи», – заключил Долгов.
Ранее пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский сообщил, что Россия считает недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН граничащих с абсурдом, непроверенных, а подчас и оголтелых «фейков», таких как недавнее заявление представителя всемирной организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы сексуальных преступлениях со стороны российских военных.
Озвучивание таких ничем не подкрепленных заявлений ставит под сомнение уровень экспертизы служащих ООН, полагает он. Стржижовский также заявил о беспрецедентной информационной агрессии коллективного Запада против России и других государств, проводящих независимую внешнеполитическую линию, тогда как «неугодные российские СМИ» подвергаются прямым запретам и блокировкам вещания, запугиванию, заморозке банковских счетов, давлению со стороны спецслужб, диффамации, а журналисты подвергаются уголовным преследованиям с реальными сроками заключения.
По словам пресс-секретаря, окончательно раскрыли свою истинную суть западные, в первую очередь американские, IT-гиганты. Стржижовский уточнил, что руководство некоторых из них, в частности корпорации «Meta*»*, «не постеснялось открыто признаться в непосредственном вмешательстве американских спецслужб в управленческие процессы».
Ранее спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен заявила, что российская армия использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, обвинения Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что для дискредитации российской армии использовали «Виагру».
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Песков ответил на вопрос о дате завершения частичной мобилизации
Песков: Точной даты завершения частичной мобилизации пока нет
Конкретная дата завершения частичной мобилизации в России пока не названа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что 14 октября глава государства Владимир Путин говорил, что мобилизация завершится примерно за две недели. Какой-то более точной даты нет, передает РИА «Новости» слова представителя Кремля.
Песков также пообещал, что сообщения о том, что мобилизованные одной из бригад были отправлены на фронт без должной подготовки и понесли большие потери, будут проверяться. Эти вопросы непосредственно относятся к компетенции Министерства обороны, отметил представитель Кремля.
Ранее Песков говорил, что решение о завершении кампании по частичной мобилизации пока не принято, однако некоторые регионы уже выполнили план.
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Российский дипломат заявил о трагедии из-за обмана Киева Вашингтоном
Постпред России в ООН Гатилов заявил о стремлении США не допустить переговоров Москвы и Киева
Вашингтон убеждает Киев в способности «победить Россию на поле боя», чтобы не допустить мирных переговоров с Москвой, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
По словам Гатилова, это огромная трагедия для наших стран, поскольку бессмысленных смертей будет все больше и больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров. Заявление постпреда опубликовано в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), текст передает РИА «Новости».
Напомним, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
При этом президент Путин подчеркивал, что Россия всегда говорила об открытости к мирному урегулированию украинского конфликта. Глава государства призывал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Маск посоветовал не ждать симпатий к Западу от следующего президента России
Маск счел маловероятным, что следующий президент России будет прозападным
Американский предприниматель Илон Маск назвал ошибочными предположения о том, что новый президент России, который придет на смену Владимиру Путину, будет «более склонен к миру и западной философии».
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Маск написал, что считает такой сценарий маловероятным. «Кремль – это не Олимпиада для славных парней», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, бывший советник главы Белого дома Джон Болтон ранее заявил, что глава Российского государства станет «законной целью» в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины. В Кремле подчеркивали, что безопасность президента Путина обеспечивается на должном уровне. Кроме того, там отметили, что упражнения западных лидеров в ядерной риторике являются пагубной и провокационной практикой.
В Белом доме не ответили, как повлияет арест Артема Усса на диалог по обмену заключенными
В Белом доме заявили о продолжении диалога по обмену заключенными после ареста сына красноярского губернатора
Белый дом не будет комментировать, повлияет ли арест россиянина Артема Усса по запросу США на ход переговоров с Россией по обмену заключенными, стороны продолжат диалог по установленным каналам, сообщила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.
«Я не хотела бы спекулировать, однако мы намерены продолжать вести диалог по (установленным) каналам», – передает РИА «Новости» ее слова.
Также она отметила, что вопрос освобождения осужденных в России граждан будет оставаться приоритетным для администрации пока они не вернутся на родину.
«Российская сторона должна отнестись к переговорам добросовестно, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию», – добавила представитель Белого дома.
Ранее в Минюсте США заявили, что двое граждан России арестованы в Германии и Италии, им предъявили обвинения в уходе от санкций, сейчас решается вопрос об их экстрадиции в США. Среди них оказался сын губернатора Красноярского края Артем Усс.
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
Посол Антонов: Отношения России и США находятся в крайне плохом состоянии
Посол России в США назвал крайне плохими отношения Москвы и Вашингтона
Отношения России и США находятся в крайне плохом состоянии, однако Москва и Вашингтон обречены на разговоры о стратегической стабильности, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
В нынешних условиях возвращение к прежнему положению дел Антонов в интервью Newsweek назвал неприемлемым. Однако, страны вынуждены вести диалог по вопросу стратегической стабильности, передает ТАСС.
Посол подчеркнул, что коммуникация России и США уничтожена по вине Вашингтона, а попытки российской стороны восстановить контакты не дали результата, поскольку Белый дом не хочет разговаривать с Москвой как с равными.
Между тем Антонов выразил уверенность, что Россия и США, несмотря на все сложности в отношениях, не стоят на пороге ядерной войны, он призвал ни в коем случае не забывать уроки Кубинского ракетного кризиса.
Ранее Антонов призвал Вашингтон не «размахивать ядерной дубинкой», потому что победителей в ядерном конфликте не будет.
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Командующий Северным флотом заявил о росте напряжения в Арктике
Командующий Северным флотом Моисеев: Обстановка в Арктике характеризуется ростом напряжения
Командующий Северным флотом (СФ) адмирал Александр Моисеев заявил о нарастании негативных тенденций в военно-политической обстановке в Российской Арктике.
Как говорится в сообщении пресс-службы флота, распространенном в пятницу по итогам встречи Моисеева с участниками 62-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России, в своем докладе адмирал отметил, что, несмотря на отсутствие реальных вызовов и угроз региональной безопасности в Арктике, военно-политическая обстановка там характеризуется нарастанием негативных тенденций, передает ТАСС.
Моисеев выступил перед парламентариями в Мурманской области с докладом о роли Северного флота в укреплении безопасности и обороноспособности России и защите ее национальных интересов в Арктике.
Ранее Моисеев заявил, что Северный флот России даст адекватный ответ на возрастание военной активности стран НАТО и США и в Арктическом регионе Европы.
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Песков: Путин продолжает держать на контроле подготовку мобилизованных
Президент России Владимир Путин продолжает держать в поле внимания ситуацию с подготовкой мобилизованных, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент продолжает работать и, конечно же, держать это в поле своего внимания, сказал представитель Кремля, комментируя поездку главы государства на полигон в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные военнослужащие.
Песков не стал анонсировать, планирует ли Путин посетить и другие полигоны. Президент достаточно живо интересовался тем, как происходит процесс подготовки, ему была предоставлена на этот счет исчерпывающая информация, передает ТАСС слова Пескова.
Представитель Кремля добавил, что ситуация с ошибками при проведении частичной мобилизации во многом выправилась. Он призвал дождаться, когда мобилизация будет завершена по всей стране.
Песков также сообщил, что конкретная дата завершения частичной мобилизации в России пока не названа.
Песков опроверг слухи о призыве в армию женщин
Песков: Никаких обсуждений о возможности призыва в армию женщин нет
Возможность призыва в армию женщин не обсуждается, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Никак», – ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся к предложению депутата Госдумы Алексея Чепы по примеру Израиля начать призывать в армию женщин, передает РИА «Новости».
Никаких обсуждений на этот счет не было, подчеркнул представитель Кремля.
Также Песков прокомментировал заявление первого замглавы международного комитета Совфеда, генерала ФСБ Владимира Джабарова о том, что разумной была прежняя практика, когда в Вооруженных Силах по призыву служили два года, а не один. Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет, эта тема не обсуждалась, сообщил пресс-секретарь президента. Здесь главное – это мнение Министерства обороны, никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было, добавил Песков.
Представитель Кремля также сообщил, что конкретная дата завершения частичной мобилизации в России пока не названа.