Партия «Новые люди» призвала ослабить налоговую нагрузку на предпринимателей

Предпринимателей вынуждает нарушать закон неподъемная налоговая нагрузка, считает вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, он призвал ослабить налоговую нагрузку на предпринимателей.

В Госдуме прошел «правительственный час» с главой МВД России Владимиром Колокольцевым. В числе проблем в работе правоохранительных органов он обозначил то, что полиция вынуждена заниматься экономическими спорами между хозяйствующими субъектами, тогда как по многим экономическим статьям их проще решать в гражданском порядке.

Даванков поддержал в этом главу МВД, а также отметил, что предпринимателей вынуждает нарушать закон неподъемная налоговая нагрузка, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«У нас в стране многие считают, что все проблемы бизнеса – из-за силовиков. Но надо искать первопричину. Особенно сейчас, в условиях санкций, когда ряд отраслей даже теоретически не могут быть прибыльными. К примеру, закрылось 40% кинотеатров. На 40% упало производство мебели. Все товары длительного потребления продаются все хуже. Смежные со строительством отрасли просто не могут работать. Предпринимателям приходится изобретать разные неправомерные схемы, чтобы сохранить компанию и людей, которые там работают. Нужно снижать налоговую нагрузку для МСП в пострадавших отраслях. Так сможем обеспечить и снижение числа экономических преступлений», – считает Даванков.

Накануне фракция «Новые люди» провела с Колокольцевым закрытую встречу. Там депутаты договорились с министром провести цикл мероприятий для обсуждения проблемы и выработки совместных решений.

Также Даванков рассказал и об инициативе партии «Новые люди» провести амнистию для предпринимателей по ряду экономических преступлений и освободить людей из заключения под стражей. Соответствующий законопроект фракция «Новых людей» внесла на рассмотрение парламента еще неделю назад. В ответ на данную инициативу глава МВД России вообще предложил прекратить практику возбуждения уголовных дел по заявлению одной из сторон экономического конфликта, если не пострадали обычные люди и не задействованы бюджетные средства.

Среди других предложений «Новых людей», которые поддержал глава МВД в ходе встречи, – законопроект по борьбе с шумными мотоциклистами. Депутаты обсудили с Владимиром Колокольцевым предложения ограничить ввоз в страну наиболее шумных аппаратов и запретить езду в ночное время.

«Наша фракция подготовила законопроект о том, чтобы запретить системы прямого выхлопа – так называемые прямотоки. Их часто ставят на мотоциклы и автомобили любители шумной езды. Владимир Александрович в целом поддержал нашу идею по ограничениям для шумных байкеров и автомобилистов. Мы продолжим совместную работу над законопроектом и добьемся решения этой проблемы», – заявил Даванков.

В завершение вице-спикер Госдумы обратил внимание, что МВД в оперативном порядке реагирует на все депутатские запросы «Новых людей» по жалобам на неправомерное поведение полицейских. По мнению Даванкова, это признак живости системы и показатель, что она может совершенствоваться и меняться в соответствии с запросами общества.