Миронов призвал отменить отсрочку от призыва для сенаторов и депутатов

Миронов призвал убрать «поблажки» для депутатов и сенаторов при частичной мобилизации

Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов предложил отменить отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации сенаторам Совета Федерации и депутатам Госдумы. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщил он.

В своем Telegram-канале Миронов заявил, что отсрочка для сенаторов и депутатов должна предоставляться на общих основаниях, «никаких поблажек быть не должно».

Кроме того, в законопроекте, внесенном в Госдуму, указаны категории граждан, которых, по мнению авторов инициативы, необходимо призывать на военную службу по частичной мобилизации в первую очередь. Это сотрудники Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, Следственного комитета, воинских подразделений федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований, уволенных с военной службы и зачисленных в запас ВС РФ, сообщил Миронов.

Также его партия предлагает расширить перечень лиц, имеющих право на отсрочку от военного призыва по частичной мобилизации. В законопроекте говорится, что она должна предоставляться гражданам, признанным ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья. Временно не годным к военной службе по состоянию здоровья предлагается предоставить отсрочку на срок до одного года. Отсрочку также должны получать граждане, проходящие альтернативную военную службу, родственники погибших военных, проходивших службу по призыву, считает лидер «Справедливой России – За правду».

Миронов напомнил, что совсем недавно Министерство обороны объявило, что отсрочка от частичной мобилизации будет предоставляться мужчинам, у которых на иждивении находится трое и более детей в возрасте до 16 лет. В партии «Справедливой России – За правду» уверены, что такую возможность необходимо отдельно прописать в законодательстве, и это положение тоже прописано в предлагаемом законопроекте.

Кроме того, отсрочка от мобилизации в обязательном порядке должна предоставляться гражданам, занятым постоянным уходом за близкими родственниками, опекунам или попечителям несовершеннолетнего родного брата или сестры, если нет других родственников, способных обеспечить постоянный уход, отцам детей-инвалидов, студентам очной и очно-заочной формы обучения, аспирантам, школьным учителям, преподавателям вузов, добавил Миронов.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тыс. километров, охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому нужно было объявить частичную мобилизацию.