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Миронов призвал отменить отсрочку от призыва для сенаторов и депутатов
Миронов призвал убрать «поблажки» для депутатов и сенаторов при частичной мобилизации
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Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов предложил отменить отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации сенаторам Совета Федерации и депутатам Госдумы. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщил он.
В своем Telegram-канале Миронов заявил, что отсрочка для сенаторов и депутатов должна предоставляться на общих основаниях, «никаких поблажек быть не должно».
Кроме того, в законопроекте, внесенном в Госдуму, указаны категории граждан, которых, по мнению авторов инициативы, необходимо призывать на военную службу по частичной мобилизации в первую очередь. Это сотрудники Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, Следственного комитета, воинских подразделений федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований, уволенных с военной службы и зачисленных в запас ВС РФ, сообщил Миронов.
Также его партия предлагает расширить перечень лиц, имеющих право на отсрочку от военного призыва по частичной мобилизации. В законопроекте говорится, что она должна предоставляться гражданам, признанным ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья. Временно не годным к военной службе по состоянию здоровья предлагается предоставить отсрочку на срок до одного года. Отсрочку также должны получать граждане, проходящие альтернативную военную службу, родственники погибших военных, проходивших службу по призыву, считает лидер «Справедливой России – За правду».
Миронов напомнил, что совсем недавно Министерство обороны объявило, что отсрочка от частичной мобилизации будет предоставляться мужчинам, у которых на иждивении находится трое и более детей в возрасте до 16 лет. В партии «Справедливой России – За правду» уверены, что такую возможность необходимо отдельно прописать в законодательстве, и это положение тоже прописано в предлагаемом законопроекте.
Кроме того, отсрочка от мобилизации в обязательном порядке должна предоставляться гражданам, занятым постоянным уходом за близкими родственниками, опекунам или попечителям несовершеннолетнего родного брата или сестры, если нет других родственников, способных обеспечить постоянный уход, отцам детей-инвалидов, студентам очной и очно-заочной формы обучения, аспирантам, школьным учителям, преподавателям вузов, добавил Миронов.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тыс. километров, охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому нужно было объявить частичную мобилизацию.
В МИД Украины заявили о стремлении князя Владимира привести Киев в ЕС
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Министерство иностранных дел Украины заявило в Twitter, что еще князь Владимир в 10 веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.
Ведомство написало, что Украина и Европа всегда были друзьями, в 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что Киеву нужно вступить в ЕС, передает РИА «Новости».
В МИД Украины подчеркнули, что как и прежде Украина живет с этой идеей и защищает Европу от России.
Ранее Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что сюжет о «древних украх», которые выкопали Черное море, как оказалось, не просто затасканный анекдот. На Украине существует целый разряд соответствующей литературы, которая замаскирована под серьезные исторические исследования, а на самом деле является дешевой фантазией.
Также историк Федор Гайда рассказал газете ВЗГЛЯД о реальном, а не придуманном современными киевскими политиками, происхождении слов «Украина» и «украинец», и объяснил, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси».
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В Киеве сообщили о новых ударах по центру города
Военная администрация Киева сообщила об ударах по объектам критической инфраструктуры
Нанесены удары по объектам критической инфраструктуры, сообщили в киевской военной городской администрации. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о новых взрывах в центре города.
Сообщение об ударах по объектам Киева размещено в Telegram-канале киевской военной горадминистрации.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о двух новых взрывах в Шевченковском районе города и призвал оставаться в укрытиях.
Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога, сообщалось о взрывах в центре столицы Украины.
Также воздушная тревога объявлена в Одессе и в Николаевской области.
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ВС России сорвали попытку наступления войск Украины на Купянском направлении
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На Купянском направлении ВС России сорвали попытку наступления войск Украины, уничтожено до 50 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.
Кроме того, в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.
На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.
На Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка Донецкой народной республики российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты.
Кроме того, ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Ранее сообщалось, что российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово – Кременная.
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Кличко сообщил о взрывах в Киеве
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В Шевченковском районе Киева произошло два взрыва, сообщил мэр Виталий Кличко. Председатель Сумской обладминистрации Дмитрий Живицкий сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры в Сумской области Украины. О пожаре на объекте энергоинфраструктуры сообщают и в Днепропетровской области.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в Telegram, что «столицу атаковали дроны-камикадзе». По его словам, Украине требуется «больше систем ПВО и как можно скорее», у Киева «нет времени на медленные действия».
В Киеве была объявлена воздушная тревога. В свою очередь украинские СМИ сообщают, что над зданием национальной энергетической компании «Укрэнерго» поднимаются клубы дыма. По информации СМИ, после одного из попаданий начался сильный пожар, передает ТАСС.
Живицкий сообщил в Telegram: «В Роменском районе Сумской области с утра взрыв на объекте критической инфраструктуры».
Как сообщил в Telegram глава обладминистрации в Днепропетровской области Украины Валентин Резниченко, «ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры», начался сильный пожар.
Напомним, вечером в воскресенье прогремели взрывы в Одесской области и в Николаеве. В ночь на понедельник сообщалось о пожаре на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве и взрыве в городе Запорожье.
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Киевлянин: Россия впервые ударила по центру принятия решений в столице Украины
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В отличие от мифического «бункера Зеленского», в офисах «Укрэнерго» принимаются действительно важные решения, влияющие на способность промышленности поддерживать боеспособность ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог, киевлянин Алексей Нечаев, комментируя атаку дронов по объектам в центре Киева.
«Украинское командование сообщает о том, что с юга на север летело не менее 40 дронов, львиная доля которых пришлась на Киев. Учитывая, что от линии боевого соприкосновения до Киева более 400 километров, это наглядно иллюстрирует состояние украинской системы ПВО», – отметил политолог Алексей Нечаев.
«Если верить данным местных властей, то в Киеве произошло пять взрывов. По кадрам в Сети можно сделать вывод, что они пришлись на район Центрального железнодорожного вокзала – это улицы Жилянская и Симона Петлюры (бывшая Коминтерна). Там расположен комплекс зданий «Укрэнерго», несколько офисов компаний, управляющих энергорынком страны, а также Центральное диспетчерское управление объединенной энергосистемы Украины», – отмечает собеседник.
«По состоянию на 13.00 мск пока не ясна степень поражения офисов «Укрэнерго» и диспетчерского управления, но эта атака укладывается в логику серии ударов по энергообъектам Украины, которую мы наблюдали на прошлой неделе. Власти страны последовательно лишаются возможности экспортировать электроэнергию на Запад, зарабатывать на этом, а внутри страны – перераспределять энергию в пользу промышленных предприятий», – допускает политолог.
«Вместе с тем офис Зеленского сконцентрировал свое внимание на разрушении дома, который расположен напротив одного из зданий «Укрэнерго». Местные одиозные политики, приехав туда, нашли обломки дрона с надписью «за Белгород», после чего призвали сбивать аппараты из стрелкового оружия. Тут стоит отметить, что самодеятельность в подобных вопросах приводит к печальным последствиям: несбитый дрон, к примеру, должен был нанести удар по офису «Энергоатома», а сбитый – повредил соседнее с ним здание. Теперь офис Зеленского «смакует» эти кадры», – добавил киевлянин.
«Но в целом ВС России впервые нанесли удар по «центру принятия решений», о которых так много пишут и говорят в соцсетях. Только в отличие от мифического «бункера Зеленского», в офисах «Укрэнерго» действительно принимаются важные решения, влияющие на способность промышленности поддерживать боеспособность ВСУ. Если подобные удары станут систематическими, это значительно упростит ход спецоперации на Украине», – заключил Нечаев.
Ранее стало известно о том, что ВС России в последние сутки продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины.
Все назначенные объекты поражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Напомним, утром понедельника воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре российские ВС начали наносить неделю назад.
В Крыму встретили ОМОН «Беркут», вернувшийся на отдых из зоны СВО
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Бойцы крымского спецподразделения Росгвардии «Беркут» вернулись из зоны специальной военной операции на Украине, сообщают в соцсетях.
«Крымский ОМОН «Беркут» Росгвардии вернулся из зоны СВО, где они с честью исполнили свой долг», – говорится в сообщении Telegram-канала VZВОД, которое также опубликовал телеведущий Владимир Соловьев.
Напомним, «Беркут» был спецподразделением МВД Украины. Во время евромайдана его бойцы противостояли украинским радикалам, многие из силовиков в этих столкновениях получили ранения, некоторые погибли. После госпереворота новые власти Украины объявили бойцов «Беркута» виновными в смертях участников беспорядков, спецподразделение было распущено, на его бывших сотрудников начались гонения.
Многие из «беркутовцев» переехали в Россию. В Крыму, который воссоединился с Россией, а также в Донбассе возвращавшихся «беркутовцев» встречали как героев. В Донбассе «беркутовцы» поддержали ДНР и ЛНР. В России «Беркут» решили включить в состав подразделений специального назначения ОМОН МВД России под тем же названием. В результате «Беркут» стал особым подразделением Росгвардии в Крыму и Севастополе. Его сотрудники были представлены к медалям «За ратную доблесть» и «За возвращение Крыма».
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Украинских разведчиков взяли в плен в Харьковской области
Украинский разведчик Бережной рассказал о том, как его разведгруппа попала в плен в Харьковской области
Военнослужащий украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной рассказал о том, как разведгруппу, в которую он входил, взяли в плен в районе села Берестовое в Харьковской области.
Украинская разведгруппа из шести военных должна была пройти 3 км. После 2 км командир группы «с товарищем» прошли вперед, но не вернулись. «Мы услышали выстрелы, я пошел за помощью и попал в плен. Меня ранили в ногу, я даже не успел сопротивляться», – приводит слова Бережного РИА «Новости».
Он попал в плен к военным ЛНР на сватовском направлении. Бережной рассказал, что лично завел на харьковское направление семь групп иностранных наемников, в каждой из которых было порядка 20 человек, всего на этом направлении работало около 100 таких же, как он, разведчиков. Среди иностранных наемников были представители США, Канады, Великобритании, Италии, Польши.
«Балаклея, Семеновка, Шевченково, Купянск и Берестовое. Нам давалось задание прочистить путь, завести группу, подождать пока она окопается и уйти. (Иностранный) легион, пехота», – пояснил он, добавив, что «лейтенант был, подполковник один». По его словам, «им просто нравится Украина, и они хотят помочь Украине победить Россию».
Как заявил Бережной, до 2022 года иностранные офицеры не воевали за Украину. Он заявил: «Если бы иностранцы нам не помогли, мы бы распались сразу. Нас очень мало и у нас очень много неопытных бойцов».
Напомним, украинские войска попытались прорвать линию фронта у Сватово и Кременной. Однако, как сообщил источник в силовых структурах ЛНР, российские войска отбили атаку и уничтожили около 85–90% колонн наступавших.
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Минобороны показало боевую работу «дронобойного ружья»
Российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками – в ходе спецоперации на Украине, сообщают информационные агентства.
Сообщается, что артиллерийские подразделения находятся под защитой электромагнитных комплексов, расчеты которых уничтожают беспилотники противника электромагнитным импульсом. «Минобороны России впервые продемонстрировало кадры применения электромагнитных комплексов для борьбы с беспилотниками в ходе спецоперации», – сообщает ТАСС.
На кадрах военный сообщает сослуживцам об «обнаружении птички» в своем районе. На беспилотник воздействуют «дронобойным ружьем», после чего БПЛА снижается, передает РИА «Новости».
В частности, такие комплексы прикрывают расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа. Военнослужащий с позывным «Сокол» сообщил, что за две недели таким образом было сбито до 20 дронов противника.
В июле сообщалось, что в ходе военной спецоперации на Украине впервые применили российские электромагнитные «ружья» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
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Минобороны показало уничтожение десантниками прятавшихся в лесу диверсантов ВСУ
Минобороны опубликовало видео уничтожения российскими десантниками прятавшихся в лесу диверсантов ВСУ
Министерство обороны России опубликовало видео, снятое беспилотником, на котором российские десантники уничтожают диверсионные группы вооруженных сил Украины, скрывающиеся в лесополосе.
Видео опубликовано в Telegram-канале российского военного ведомства.
Средствами БПЛА соединение ВДВ обнаружило диверсионно-разведывательные группы ВСУ и бронированную технику, замаскированную в лесополосе. Военнослужащие нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, в результате удара были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также живая сила противника.
13 октября Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники и боевиков ВСУ, пытавшихся атаковать позиции российских подразделений в Херсонской области.
Киев предостерегли от попытки форсировать Днепр
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов назвал «самоубийством» попытку ВСУ форсировать Днепр
Попытки вооруженных сил Украины форсировать Днепр в Херсонской области обернутся для них самоубийством, предупредил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил РИА «Новости», что в регионе выстроена надежная линия обороны.
12 октября временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что союзные силы предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр и высадиться в регионе.
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В Белоруссии назвали численность военных России в совместной группировке
МО Белоруссии: Численность российской части региональной группировки войск составит чуть менее 9 тыс. человек
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Численность российской части региональной белорусско-российской группировки войск составит чуть менее 9 тыс. человек, передислокация займет несколько дней, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
По словам Ревенко, первые эшелоны с военными ВС России, которые составят часть региональной группировки войск, начали прибывать в Белоруссию, передает РИА «Новости». Он добавил, что более подробно об этом сообщат 17 октября на брифинге для иностранных военных атташе.
Между тем в Минобороны Белоруссии сообщили, что в республику начали прибывать авиационная группа, которая войдет в РГВ.
Ранее президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о создании совместной региональной группировки войск России и Белоруссии. Как заявил, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, задачи развертываемой группировки войск республики и России сугубо оборонительные.
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Зеленский сообщил об «очень тяжелых боях» у Соледара и Артемовска
Очень тяжелые бои продолжаются в районах Соледара и Артемовска (Бахмута), сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В очередном видеообращении, опубликованном в Telegram, Зеленский назвал Соледар и Артемовск «ключевыми горячими точками» в Донбассе, передает РИА «Новости».
Накануне Зеленский заявил, что вооруженные силы Украины держат позиции в Донбассе, но ситуация в регионе остается очень тяжелой для украинской стороны.
Кроме того, Зеленский сообщил, что с Украины удалось вывезти по морю почти 8 млн тонн продовольствия на более чем 300 судах. При этом Зеленский утверждает, что 60% экспорта было направлено в Африку и Азию, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что практически всё зерно, вывозимое с Украины, экспортировали с украинской территории не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза. Голодающие Африка и Азия почти не получили украинского зерна.
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Российские войска отразили попытку наступления ВСУ у Сватово и Кременной
В районах городов Сватово и Кременная вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления, но российские войска уничтожили около 90% украинской группировки, сообщил источник в силовых структурах ЛНР.
Источник ТАСС рассказал, что российская сторона отразила все попытки массированного наступления ВСУ в направлениях Сватово и Кременной. По словам источника, «полностью разбито» около 85–90% колонн наступавших.
При этом источник полагает, что в ближайшие дни вооруженные силы Украины намерены снова предпринять попытку прорвать линию фронта. «Ближайшие дни будут непростыми на этих направлениях», – сказал он.
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В Запорожской области рассказали об учениях ВСУ по форсированию Днепра
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о проведении ВСУ учений по форсированию Днепра
В сентябре и октябре вооруженные силы Украины несколько раз провели учения по форсированию Днепра, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» (Запорожская область) Владимир Рогов.
По словам Рогова, такие учения ВСУ проводили в сентябре как минимум три раза, в октябре – минимум дважды. Он указал, что боевое слаживание украинских силовиков началось во второй половине сентября у Вольноандреевки – на верхней верфи Днепра, выше Днепровской ГЭС. Военные базировались на Запорожском судоремонтном центре, «пока туда не прилетели наши ракеты», передает ТАСС.
Напомним, группа военнослужащих Украины пыталась провести разведку на берегу Днепра. Когда группу раскрыли, украинские военные начали стрельбу. Ответным огнем было ликвидировано несколько членов украинской разведгруппы, остальные уплыли.
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Минобороны заявило о новых ударах высокоточным оружием по системе энергетики Украины
ВС России в последние сутки продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины.
Все назначенные объекты поражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
Напомним, утром понедельника воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре российские ВС начали наносить неделю назад.