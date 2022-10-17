ЕР доставила медикаменты и книги жителям Херсонской области

«Единая Россия» доставила книги на русском языке, спортинвентарь и медикаменты в села Херсонской области

Волонтеры «Единой России» привезли 500 книг на русском языке, спортинвентарь и медикаменты жителям сел Алешкинского и Каланчакского районов Херсонской области.

По словам замруководителя гуманитарной миссии партии в Херсонской области Игоря Кастюкевича, набор спортинвентаря и партию из 500 книг на русском языке получила Тарасовская сельская школа. Книги, которые специально собирали участники фестиваля «Таврида» для Херсонской области включают в себя русскую и мировую классику, современных авторов, повести о Великой Отечественной войне и так далее, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Администрация села передала волонтерам благодарность от педагогов школы, учеников и их родителей.

Также ЕР привезла набор для занятий физкультурой как для уроков в зале, так и на свежем воздухе. В общей сложности волонтеры передали в школу Тарасовки порядка 15 наименований инвентаря для разных видов спортивных активностей.

Жителей села Новоалександровка Каланчакского района гуманитарная миссия передала лекарства:медикаменты привезли по запросу, который люди направили через социальные сети. В список вошли противовирусные и противовоспалительные, обезболивающие, жаропонижающе препараты и лекарства для гипертоников.

Ранее ЕР передала более 1 тыс. продуктовых пакетов жителям Херсона.