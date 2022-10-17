Поставки бракованных микрочипов из Китая в Россию выросли в 20 раз

«Коммерсант»: Доля бракованных микросхем из Китая выросла с двух до 40%

Доля поставляемых российским компаниям из Китая бракованных микросхем и компонентов с начала военных действий на Украине выросла с 2% до 40%, сообщил источник на рынке электроники.

Как рассказал источник издания «Коммерсант», причиной таких изменений стал отказ иностранных дистрибуторов от работы с российскими партнерами, и попытка наладить каналы поставок через альтернативных поставщиков.

Как рассказал изданию топ-менеджер крупного российского производителя электроники, нехватка компонентов, которую вызвала пандемия, усугубилась санкциями против России, после чего производители начали закупать микрочипы у неофициальных поставщиков, не отвечающих за качество своего товара.

Ранее гендиректор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух заявил, что необходим запуск собственного российского производства микрочипов, но сейчас можно надеяться лишь на поставки из дружественных стран.