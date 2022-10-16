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Число банкротств среди японских компаний выросло впервые за три года
Киодо: В Японии за полгода обанкротились 3141 компания
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Число японских компаний, заявивших банкротстве в первой половине 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, увеличилось впервые за три года на фоне роста цен на сырье и ослабления курса иены, сообщает агентство Киодо.
Как сообщает Киодо, число компаний, которые заявили о банкротстве в период с апреля по сентябрь составило 3141, что на 6,9% больше по сравнению с первым полугодием в прошлом финансовом году. Кроме роста цен на сырье и падения курса иены еще одним негативным фактором стала невозможность возврата предоставленных на период пандемии государством средств, передает РИА «Новости». Как сообщает агентство, общая сумма долгов после банкротств, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла в три раза до 1,74 млрд иен (порядка 12 млрд долларов)
Киодо отмечает, что среди банкротов значится, например, один из крупнейших производителей запчастей для автомобилей Marelli Holdings Co.
Ранее министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура сообщил, что в Японии за год тарифы на электроэнергию для бытового использования выросли примерно на 20%, для промышленного – на 30%, весной плата может подняться еще на 20–30%.
Эксперт проанализировал попытки наступления ВСУ на нескольких направлениях одновременно
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ВСУ ведут разведку боем, хотят закрепиться в нескольких областях перед приходом холодов, когда наступать станет намного сложнее, но поспешность приводит к ошибкам, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В субботу стало известно о попытках ВСУ наступать сразу на нескольких направлениях.
«Армия России сможет отразить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. У нас было время окапаться на этих рубежах, создать оборону. Главное – продержаться до конца месяца и нанести ВСУ как можно больше урона. За несколько недель боев и контрнаступлений в районе Лимана, Изюма, Купянска противник устал физически и морально, потерял много техники и людей», – считает капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.
Эксперт особо отметил действия российской артиллерии и авиации, в том числе более массовое использование беспилотников, включая «Герань» и «Ланцет», а также «длинной руки» – нанесение ракетных ударов по различным объектам в разных регионах Украины. «Наносятся удары по энергосистеме, коммуникациям, по центрам принятия решений. Это оказывает воздействие», – пояснил он.
Дандыкин приветствовал решение херсонских властей предоставить жителям возможность на время выехать из районов, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. «Наши войска уже получили пополнение, но основная масса мобилизованных будет участвовать в создании резервов, они подойдут попозже – ближе к зиме», – указал эксперт.
О начале активной фазы наступления ВСУ в Херсонской области рассказал заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов. По его словам, российская армия готова стоять до конца. Он напомнил, как в конце августа была качественно купирована активная фаза наступления врага в районе Посад-Покровского. Из сводки Минобороны РФ следует, что противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об отражении российскими войсками попыток наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении. Были уничтожены около 120 солдат, 17 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.
«Это прощупывание, ВСУ ведут разведку боем. Наступать на херсонском направлении им гораздо сложнее, чем на харьковскому, где есть леса и можно спрятаться. А в условиях глубокой осени спрятаться, затаиться или наступать станет очень тяжело, все будет видно с воздуха. Те резервы, которые создали ВСУ за счет нескольких волн мобилизации, таят. Они спешат закрепиться в преддверии зимы, дождаться пополнения ресурсов, средств ПВО. Сейчас особенно Германия усердствует в поставках и даже перещеголяла США», – отметил Дандыкин.
Частичная мобилизация в России близка к завершению. «Поэтому ВСУ торопятся и делают ошибки», – указал капитан I ранга, напомнив, что с начала спецоперации безвозвратные потери ВСУ составили уже 120 тысяч человек (с учетом раненых).
Эксперт также отреагировал на очередную попытку Украины высадить десант возле Запорожской АЭС. Впервые украинские военные попробовали захватить станцию в начале осени. «ВСУ должны хвастаться перед спонсорами и убеждать население, что они все-таки побеждают. В результате новой попытки высадиться возле ЗАЭС было утоплено большое количество подготовленных спецназовцев, которые доставлялись туда на баржах и американских штурмовых лодках. Такие прощупывания заканчиваются тем, что опять погибли десятки человек», – подытожил эксперт.
По данным Минобороны, ударами армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии в бухте Каховского водохранилища рядом с поселком Осокоровка Херсонской области было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты.
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В Германии разразился скандал из-за слов чиновника о поставках оружия Украине
Глава комитета Бундестага Штрак-Циммерман раскритиковала заявления чиновника Шмидта о поставках танков на Украину
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Сравнения главы ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта поставок оружия Киеву с выпуском ракет «Фау-2» в Третьем рейхе вызвало недовольство члена комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт сравнил призывы поставлять Киеву танки Leopard 2 с надеждами, которые возлагались в нацистской Германии на первую в мире баллистическую ракету дальнего действия «Фау-2», которую пропаганда называла «вундерваффе» – чудо-оружием, передает РИА «Новости».
Шмидт отметил, что иногда у него возникает искушение назвать это немецким синдромом «Фау-2». Он считает, что никакого «чудо-оружия», которое вмиг прекратило бы конфликт на Украине, не существует.
Слова Шмидта вызвали гнев председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
«Я коллегиально предлагаю Вольфгангу Шмидту немного углубить его познания в оружии. Тогда бы он быстро осознал, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но и попросту неправильно», – заявила Штрак-Циммерман (СвДП) агентству DPA.
Ранее Штрак-Циммерманн в рамках поездки в Киев призвала к поставкам танков и боевых машин пехоты Украине, чтобы та пережила зиму.
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Жертвами теракта на полигоне в Белгородской области стали 11 человек
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В результате теракта, совершенного на полигоне в Белгородской области, погибли 11 человек, 15 человек пострадали; террористы уничтожены, сообщили в Минобороны России.
Минобороны сообщило, что граждане «одной из стран СНГ» устроили теракт на полигоне Западного военного округа – террористы открыли огонь из стрелкового оружия по подразделению. Нападение произошло во время занятия по огневой подготовке с «лицами, изъявившими желание участвовать в спецоперации».
Сообщается, что «11 человек получили смертельные ранения», 15 были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. В результате ответного огня были уничтожены оба террориста, передает ТАСС.
Напомним, в результате украинского теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. Кроме того, силами ФСБ удалось предотвратить теракты в Московском регионе и Брянске. Ветеран «Альфы» Алексей Филатов указывал, что украинские террористы ведут полноценную диверсионную работу.
Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту пожаловался на «подставу»
Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту Максим Соломко назвал ситуацию с отцом подставой и бредятиной
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Максим Соломко считает, что ситуация, в которой оказался его отец Роман Соломко – фигурант дела о теракте на Крымском мосту – является «подставой».
Максим Соломко объяснил, по какой причине его отец, житель Херсона, ездил в Грузию. По версии Соломко, поездка нужна была, чтобы оплатить услуги таможенного брокера и задекларировать груз, передает РИА «Новости».
«Он должен был там оставить деньги, мы оставили официально свои документы от фирм… Мы все официально подали, мы официально себе на фирму все это везли… Это же подстава! У меня просто слов нет от всей этой ситуации», – сказал Максим Соломко, также сообщив, что его отец «уехал в Крым числа 8–9-го». По его словам, «мало кто верит, что он замешан», это «такая бредятина».
В коттедже Романа Соломко сейчас делают ремонт. Коттедж расположен недалеко от пятиэтажки, где находится квартира, принадлежащая его жене Ирине. Прораб сообщил, что последний раз видел хозяина дома 10 октября: «Он ездит капельницы себе ставить в больнице, он утром в понедельник поехал себе капельницу ставить. Не знаю, что за болезнь у него, я в это не лезу». После прораб общался на тему ремонта с женой Соломко.
«Максимум, что я знаю, что он ездил в Крым договаривался, чтобы привезти отсюда зерно туда, оттуда товар сюда… Они туда зерно отвезли, поменялись на товар, товар сюда привезли… Пиво (возили из Крыма), сухарики, чипсы. Сейчас должны косить подсолнух, чтобы семечки на Крым везти», – рассказал прораб.
Некоторые соседи назвали Романа Соломко приветливым и занятым, его часто видели, когда он говорил по телефону. Один из соседей подчеркнул, что Романа Соломко – «фермер, бизнесмен, постоянно в разъездах, фермер же дома не сидит». По словам жены соседа, Соломко был не очень общительным с ними, а после того как случился конфликт по вопросу размежевания участка, когда Соломко построил гараж на участке, общение прекратилось.
Жена Соломко – начальник в объединении совладельцев многоквартирного дома. Житель пятиэтажки, где находится ее квартира, сообщил, что «она то в коттедже, то в квартире, ее все знают». «Вообще, у нас дом, где живут глухонемые в основном», – сказал он.
Напомним, в ФСБ России сообщили, что теракт организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Задержаны восемь соучастников подготовки теракта. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на паллетах. В августе груз из Одессы прибыл в болгарский Русе, затем его направили в Грузию, потом – в Армению. Для переправки груза были привлечены граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур.
ВСУ понесли потери на подходе к линии Сватово-Кременная в ЛНР
Украинские военные несут потери на севере Луганской народной республики
Российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово-Кременная.
По информации корреспондента РИА «Новости», противник перебрасывает технику и личный состав к позициям к западу от трассы, соединяющей эти города. Также агентство поделилось кадрами с беспилотника, на которой группа украинских военных выносит тела убитых и раненых после удара ВС РФ, отступая из лесопосадки в районе Кременной.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВКС России уничтожили украинский десант возле ЗАЭС.
Также российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат.
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ВС России отразили все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области
Врио замгубернатора Херсонской области Стремоусов заявил о провале наступления ВСУ
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Вооруженные силы Украины полностью провалили наступление в Херсонской области, российские военные отразили попытки прорыва ВСУ, сообщил врио заместителя губернатора региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале, что наступления укронцистов в Херсонской области завершились провалом, российская армия полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении.
По словам Стремоусова, около пяти утра ВСУ открыли массированной огонь из ствольной артиллерии и РСЗО, под прикрытием огня около 30 танков и БМП пошли в наступление.
Мобильные группы ВСУ на бронеавтомобилях и внедорожниках попытались прорваться между опорными пунктами и перерезать дорогу Дудчаны – Меловое, в этом время по наступающим бронегруппам нацистов и наемников начала работать артиллерия и минометы. Вертолеты армейской авиации уничтожили управляемыми ракетами несколько единиц техники, рассказал Стремоусов.
Ранее российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат.
Военный эксперт Василий Дандыкин проанализировал попытки наступления ВСУ на нескольких направлениях одновременно.
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Китай призвал своих граждан покинуть Украину
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Китайским гражданам, которые находятся на Украине, нужно повысить меры предосторожности и эвакуироваться, заявили МИД Китая и китайское посольство на Украине.
Такая рекомендация дана в связи с напряженной ситуацией в сфере безопасности на Украине. Посольство обещало помочь в организации эвакуации людей, нуждающихся в этом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.
Украинский блогер и политик Анатолий Шарий, комментируя данную информацию, заявил в Telegram, что «колоссальные перегруппировки и сосредоточения новых сил вкупе с запущенным Россией новым военным спутником говорят об одном» – в ближайшие две недели «будет то, что впоследствии в учебниках истории назовут «переломом в войне 2022 года».
Напомним, в начале недели Россия обрушила на Украину несколько волн ракетных ударов. Удары наносились преимущественно по объектам энергетической инфраструктуры. В последующие дни российские войска продолжили наносить ракетные удары по Украине.
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Fox News: США исчерпали запасы оружия для Украины
Fox News: У США заканчиваются запасы мощностей для выделения помощи Украине
США близки к исчерпанию возможностей военной помощи Украине, растут опасения по поводу возможной конфронтации с Россией, сообщает Fox News.
По данным Fox News, США намерена замедлить поставки современных вооружений Киеву, а именно РСЗО HIMARS, противотанковых ракет Javelin, зенитных ракетных комплексов Stinger и гаубиц M-777.
Источник телеканала в конгрессе рассказал, что американские власти пошли на такой шаг из-за выросших в разы рисков эскалации конфликта с Россией, но пока могут оказывать военную помощь Украине. Собеседник также отметил, что США уже близки к исчерпанию мощностей, которые могут предоставить, передает «Газета.Ru».
Напомним, что США уже предоставили Украине военной помощи на 18,2 млрд долларов с января 2021 года.
Ранее Пентагон выделил Украине новый пакет военной помощи, куда входит более 200 бронированных внедорожников Humvee, высокоточные боеприпасы, в том числе для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, противотанковые системы, 23 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
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Украинские СМИ выдали декорации к фильму за уничтоженную российскую технику
Украинское агентство УНИАН опубликовало фото декорации к фильму, выдав его за подбитый российский танк
Украинское информагентство УНИАН выдало декорации к украинскому пропагандистскому фильму за уничтоженную технику России с надписью, намеренно сделанной с орфографическими ошибками.
УНИАН опубликовало в Telegram-канале фото якобы подбитой гусеничной машины. На ее лобовой броне было написано «На Бирлин», передает РИА «Новости».
Подпись к фото было сделано специально с орфографичекими ошибками: «На Бирлин. Диды ваевале». Позже было опубликовано видео со съемок фильма и уточнило, что ранее выложенное в соцсети фото является декорацией для фильма, который снимают в Харьковской области.
Ранее Минобороны Украины уличили в очередном фейке – ведомство выдавало за «доказательства пыток» коронки из коллекции стоматолога из Харьковской области.
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Медведев назвал хамством слова Макрона о роли России в Нагорном Карабахе
Зампредседателя Совфеда Медведев пристыдил Макрона за слова о роли России в карабахском конфл
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Заявление французского президента Эмманюэля Макрона о деструктивной роли России на Кавказе продиктовано отвратительным колониальным прошлым самой Франции, оно откровенно хамское и более чем некорректное, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев напомнил, что французский лидер Эммануэль Макрон обвинил Россию в нагнетании обстановки на армяно-азербайджанской границе с целью дестабилизации ситуации на Кавказе и за его пределами.
«Излюбленный метод европейской политики – валить с больной головы на здоровую. Ничем другим объяснить последнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона невозможно. Заявление более чем некорректное. Хамское», – написал Медведев на своей странице «ВКонтакте».
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже назвал эти слова Макрона извращенными и неприемлемыми. Однако, как считает зампред Совбеза, заявление президента Франции объяснимо «с позиции ущербного и подобострастного атлантического восприятия действительности».
Медведев предположил, что заявления Макрона связаны с его оправданием и расчетом на влиятельных представителей армянской диаспоры вполне прозрачен, он пытается выглядеть мудрым и благородным. В связи с этим зампред Совфеда напомнил, как с конца 1960-х годов сама Франция вела себя в своих бывших колониях.
«Какие реки крови пролились из-за этого в Мали, в Руанде, в Конго, в Алжире. Сам же Макрон в свое время просил у африканцев прощения за геноцид тутси при пособничестве цивилизованной Франции. За отрезанные головы и полностью уничтоженные деревни. За колодцы, полные трупов. За все то «разделяй и властвуй» в зависимых и небогатых странах, которое навеки на совести французов.То есть за свое отвратительное колониальное прошлое. И за вполне очевидное проамериканское настоящее», – заключил Медведев.
Его пост опубликован на русском и французском языках.
Однако и в конце русскоязычной части текста Медведев ввернул фразу на языке Макрона в переводе на русский означающей: «Стыдно, господин президент!»
Ранее президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости заявлений Макрона о роли России в карабахском конфликте.
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Захарова возмутилась отсутствием реакции властей Германии на вандализм
Москва возмущена отсутствием реакции властей Германии на акты вандализма в отношении посольства России в Берлине
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Спикер российского МИД Мария Захарова от лица посольства России в Берлине и консульства во Франкфурте-на-Майне заявила решительный протест из-за подобных враждебных акции.
На сайте ведомства указано, что на акты вандализма, совершенные 10 октября 2022 года сочувствующими киевскому режиму до сих пор не поступило адекватной реакции властей Германии. Она отметила, что сотрудники немецкой полиции не оказали и не пытались оказывать какое-либо противодействие лицам, нанесшим материальный ущерб нашим заграничным представительствам. «Ни один из вандалов задержан не был», – подчеркнула Захарова.
Представитель МИД добавила, что в этой связи российское посольство заявило нотой МИД ФРГ решительный протест. По информации ведомства, Россия настаивает на реальном, а не формальном исполнении властями ФРГ взятых на себя обязательств по обеспечению безопасности иностранных дипломатических представительств в своей стране.
Также она подчеркнула, что игнорирование обоснованных озабоченностей и запросов российской стороны будет воспринято как сознательное недружественное решение.
Ранее Москва направила Швейцарии ноту протеста в связи с осквернением памятника Суворову и потребовала наказать виновных.
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В Киеве признали участие НАТО в конфликте на Украине
Украинский вице-премьер Стефанишина заявила, что НАТО фактически вовлечена в конфликт на Украине
Спецоперация на Украине дает России опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами альянса, заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.
В интервью изданию Newsweek Стефанишина отметила, что чем больше нерешительности демонстрирует демократический мир, тем сильнее становится Российская Федерация.
По ее словам, спецоперация на Украине дает России опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая обучена в соответствии со стандартами альянса и оснащена новейшей техникой. В связи с этим она призвала западных политиков не быть близорукими, потому что российские войска таким образом накапливают информацию и данные, передает РИА «Новости».
Также Стефанишина подчеркнула, что Украина откажется от мира, если Россия будет представлять военную угрозу.
Газета ВЗГЛЯД писала, что НАТО начинает на Украине войну на истощение.
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Гладков выразил соболезнования семьям жертв теракта в Белгородской области
Всем пострадавшим в результате теракта, совершенного на полигоне в Белгородской области, оказывается помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что на территории одной из воинских частей совершен теракт, в результате которого погибли и ранены «многие военнослужащие». Он заверил, что у региона есть лекарства, врачи и «все необходимое» для помощи пострадавшим.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших. «Мы с вами. Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах», – сказал он. По словам Гладкова, жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет.
Напомним, в результате теракта погибли 11 человек, 15 человек пострадали. Террористы, как сообщило Минобороны – граждане «одной из стран СНГ». Они открыли огонь из стрелкового оружия, когда проходило занятие по огневой подготовке с добровольцами. В результате ответного огня были уничтожены оба террориста.
Россиянина с беспилотником задержали в Норвегии
В Норвегии задержали россиянина с двумя дронами и снимками военного вертолета
Полиция Норвегии задержала в аэропорту Тромсе гражданина России с беспилотником, большим количеством фототехники и снимками военного вертолета.
Мужчину задержали во время попытки фотосъемки в аэропорту, при себе у него нашли большое количество фотооборудования, включая беспилотник и несколько карт памяти. Россиянина отправили под арест на две недели, пишет газета Verdens Gang.
По словам обвиняемого, он ехал на Шпицберген с рабочей поездкой, а фотографировал для личных нужд. Представитель полицейского округа Тромсе Якуб Берг заявил, что на изъятых картах памяти есть изображения из аэропорта в Киркенесе, а также вертолета вооруженных сил. Делом также занимается полиция безопасности, передает ТАСС.
Ранее на границе между Россией и Норвегией задержали другого россиянина, у которого таможня Норвегии нашла два беспилотника и накопители, содержащие файлы с изображениями. Мужчину арестовали на две недели, обвинив в нарушении закона, вступившего в силу после начала специальной военной операции России на Украине, согласно которому россиянам запрещается запускать дроны над территорией Норвегии.
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Маск заявил о продолжении финансирования Starlink на Украине
Основатель Tesla Маск заявил, что продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink на Украине
Спутниковая компания Starlink будет бесплатно работать для нужд Украины, заявил миллиардер, основатель Tesla Илон Маск.
Маск написал в Twitter, что Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, но он продолжит «бесплатно финансировать украинское правительство», передает РИА «Новости».
По его словам, сумма, которую запрашивает Starlink для обеспечения значительного преимущества на поле боя, меньше стоимости одного нового спутника GPS.
Ранее в Литве призвали союзников оплатить Украине обслуживание Starlink.
Пентагон заявлял, что может найти партнеров, альтернативных Маску, для обеспечения военных Украины спутниковой связью.
Напомним, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и предложил это сделать Пентагону.
Миллиардер Маск пояснил, что лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ.